«Реал»: «Новости о переезде в АПЛ — ложь и абсурд»

Пресс-служба «Реала» опровергла слухи, что клуб собирается переезжать в АПЛ.
Учитывая информацию, которая сегодня появилась в Сети, где говорится, что наш клуб изучает возможность переезда из Ла Лиги в АПЛ, «Реал Мадрид» заявляет, что эта информация является абсолютно ложной, абсурдной и невозможной. Цель данной дезинформации — нарушить нашу спокойную жизнь.
Недавно появилась информация, что «Реал» планирует воссоздать в жизнь план по реализации Суперлиги.
Абсурднее ничего не слышал 🤦♂️
Абсурднее ничего не слышал 🤦♂️
В любом случае АПЛ до Ла Лиги как до Луны. Даже Франция и Италия более сильные лиги.
В любом случае АПЛ до Ла Лиги как до Луны. Даже Франция и Италия более сильные лиги.
В сборной Франции мало игроков Лиги 1, но Франция и не топ-сборная, короли на час, как Голландия или Португалия. Вне поколений 1998 и 2018 Франция - сборная абсолютно второго плана, для которой вылет в 1/4 Финала ЧМ или Евро - нормальное выступление.
В сборной Франции мало игроков Лиги 1, но Франция и не топ-сборная, короли на час, как Голландия или Португалия. Вне поколений 1998 и 2018 Франция - сборная абсолютно второго плана, для которой вылет в 1/4 Финала ЧМ или Евро - нормальное выступление.
Приветствую.
Приветствую.
Лучший игрок финала из сериала. То есть класс игроков серии А не такой уж и слабый, как говорят апээловцы)
А коррупционный скандал 2006 просто сфабрикован по заказу англичан. Благодаря чему произошёл отток инвестиций из Италии, а так же лучших тренеров и игроков.
Главные коррупционеры англичане, поэтому они никогда не будут привлечены к ответственности. В этом и заключается коррупция. Аха-ха)
Лучший игрок финала из сериала. То есть класс игроков серии А не такой уж и слабый, как говорят апээловцы)
А коррупционный скандал 2006 просто сфабрикован по заказу англичан. Благодаря чему произошёл отток инвестиций из Италии, а так же лучших тренеров и игроков.
Главные коррупционеры англичане, поэтому они никогда не будут привлечены к ответственности. В этом и заключается коррупция. Аха-ха)
Реалу в любительской бей-беги делать нечего.
Реалу в любительской бей-беги делать нечего.