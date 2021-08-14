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«Реал»: «Новости о переезде в АПЛ — ложь и абсурд»

сегодня, 12:19

Пресс-служба «Реала» опровергла слухи, что клуб собирается переезжать в АПЛ.

Учитывая информацию, которая сегодня появилась в Сети, где говорится, что наш клуб изучает возможность переезда из Ла Лиги в АПЛ, «Реал Мадрид» заявляет, что эта информация является абсолютно ложной, абсурдной и невозможной. Цель данной дезинформации — нарушить нашу спокойную жизнь.

Недавно появилась информация, что «Реал» планирует воссоздать в жизнь план по реализации Суперлиги.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 15:53
В нынешней ситуации важен не абсурд, а реакция на подобные вбросы... Соперники наносят друг другу информационные уколы, изматывают угрозами и выводят из равновесия отрицанием и порицанием... Война на измор...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 15:53
я бы посмотрел на это зрелище, еще добавить Барсу, ПСЖ, Баварию)))
Медив
Медив ответ Посохоносец_вернулся (раскрыть)
сегодня в 15:49
Шатали любители бей беги этот Реал... Причем всего лишь месяца четыре назад
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 15:48
Мадрид проголосовал, теперь они часть Великобритании :(
Медив
Медив
сегодня в 15:47
Не хотят с Лестером бороться за шестое место
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 14:57
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся ответ Feanor1993 (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    Ну косвенные взаимосвязи конечно же есть. Согласен.
    В любом случае АПЛ до Ла Лиги как до Луны. Даже Франция и Италия более сильные лиги.
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ Посохоносец_вернулся (раскрыть)
    сегодня в 14:31, ред.
    Ну и потом, почему не определяется-то? Любая европейская топ-сборная всё ж состоит в основном из доморощенных игроков. Подобная выжимка из Серии А (в тч с 3 игроками Сассуоло) смогла взять трофей, про 2006 и не говорим. Из Ла Лиги взяла в 2008-2012 три титула подряд. Из Бундеслиги тоже ЧМ выиграли совсем недавно. А из АПЛ нет.

    В сборной Франции мало игроков Лиги 1, но Франция и не топ-сборная, короли на час, как Голландия или Португалия. Вне поколений 1998 и 2018 Франция - сборная абсолютно второго плана, для которой вылет в 1/4 Финала ЧМ или Евро - нормальное выступление.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:28
    Эх, такую песню загубили...
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ Посохоносец_вернулся (раскрыть)
    сегодня в 14:27
    Доброго дня. Одно дело, когда АПЛ или Серию А хвалят фаны МЮ, Челси, МанСити / Ювентуса, Милана, Наполи, но фану Лидса говорить о крутости АПЛ - примерно как фану Ростова хвалить РФПЛ или фану Аталанты Сериал) Судейский произвол везде же есть, что в настоящих лигах, что в дворовых)
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся ответ Feanor1993 (раскрыть)
    сегодня в 14:16
    Это же не коррупция, это другое. Аха-ха)
    Приветствую.
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 14:12
    Аха-ха), не наводи тень на плетень. Уровень клубного футбола не определяется игрой сборных, это факт. Но я не победой сборной Италии оперирую, а статистикой Евро, которая гласит, что игроки серии А забили больше всех голов, игроки Юве к слову больше всех из общего числа. И это не считая автоголов. Аха-ха)
    Лучший игрок финала из сериала. То есть класс игроков серии А не такой уж и слабый, как говорят апээловцы)
    А коррупционный скандал 2006 просто сфабрикован по заказу англичан. Благодаря чему произошёл отток инвестиций из Италии, а так же лучших тренеров и игроков.
    Главные коррупционеры англичане, поэтому они никогда не будут привлечены к ответственности. В этом и заключается коррупция. Аха-ха)
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 14:07
    Ты бы лучше за своей командой следил, опять в первом туре в жертву "гранду" принесут, в тот раз Ливерпулю, на сей раз МЮ.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 14:02
    Не такой уж и абсурд кажется эта новость после создания суперлиги. От безумца Переса всего можно ожидать.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:55
    Ни кто и не поверил!
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 13:48
    Это было понятно с самого начала.
    Viduka
    Viduka ответ Посохоносец_вернулся (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    Давно уровень клубного футбола стал определяться выступлениями сборных? И довольно забавно слышать обвинения в коррумпированности от поклонника чемпионата, известного своими коррупционными скандалами:)
    ABir
    ABir
    сегодня в 13:29
    Было бы интересно посмотреть на Реал в АПЛ, но к сожалению, а может и к счастью это невозможно. Сравнить свои возможности в другом чемпионате, съездив на год в командировку в Англию. Для этого существует Лига чемпионов и другие европейские и международные турниры
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся
    сегодня в 13:14
    Конечно ложь, снова уефашники качают лодку.
    Реалу в любительской бей-беги делать нечего.
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 13:13
    Конечно не о серии А, сериальщики порвали Евро, а АПЛ лига слабая, организованный УЕФАшными коррупционерами английский финал ЛЧ не показатель. Суперкубок это ещё раз подтвердил, ведь Челси и Вильяреал абсолютно равны по классу, а это ЛЕ.
    Viduka
    Viduka ответ Feanor1993 (раскрыть)
    сегодня в 13:02
    Так ведь не о Серии А речь:)
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77
    сегодня в 12:47
    Знают что не попадут в четверку
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:40
    Этот слух настолько глупый что ничего кроме смеха не вызывает))
    Feanor1993
    Feanor1993
    сегодня в 12:37
    Зачем Реалу в более слабую лигу?
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 12:33
    Брехня. Всё брехня.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:30, ред.
    «Реал»: «Новости о переезде в АПЛ — ложь и абсурд. Мы переходим в РПЛ.Нвше желание создать Суперлигу было запоздалым. Оказывается она уже существует.»
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:29
    Если бы СМИшников за такой бред серьезно наказывали, то сплетен было бы меньше, но кому то это выгодно.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 12:29
    Это было бы максимально тупо.
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:24
    перейдут в рпл
    Вoлхв
    Вoлхв
    сегодня в 12:23
    Непонятно зачем такие сплетни распространять...
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