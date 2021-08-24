Стала известна дата дебюта Мбаппе за «Реал». Килиан никогда ещё не был так близок к переезду в Мадрид

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вчера, 20:28

Главный трансфер лета по-прежнему впереди.

Взаимное притяжение Мбаппе и «Реала» рушит парижскую стену

крайне нежелателен для ПСЖ . Это как ложка дегтя в бочке медовых трансферов: состав французского суперклуба этим летом пополнили Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум. Очевидно, в Париже рассчитывали, что звездный десант заставит Мбаппе передумать относительно своего будущего. В ПСЖ искреннее рассчитывали, что громкие приобретения склонят Килиана к новому контракту, вот и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи приберег перченую реплику на момент, когда большие сделки были закрыты:

Мбаппе говорил: «Хочу играть в отличной команде». Прямо сейчас у нас отличная команда, лучшая в мире. У него нет причин отказывать ПСЖ . Я сказал Килиану, что оправданий быть не может, он должен остаться.

Аль-Хелаифи пытается управлять повесткой и заранее стелет соломку, целиком и полностью возлагая ответственность на Килиана. Вот только у Мбаппе нет причин оправдываться, напротив, во всей этой истории его можно только уважать за последовательность. Форвард отверг несколько предложений ПСЖ о продлении контракта и уведомил клуб о желании продолжить карьеру в «Реале». Мбаппе уговаривали, пытались задеть его совесть и честолюбие, заваливали деньгами, привезли Месси и Рамоса, но он по-прежнему стоит на своем. И точно не должен за это оправдываться.

«Пари Сен-Жермен» сдался. Перес приглашен на переговоры

ПСЖ готовится отпустить большой корабль в большое плавание, так как Мбаппе фактически не оставил своему клубу выбора. Даже такому денежному сундуку приходится хотя бы немного заботиться о приличиях, а оставить сомнительно мотивированного Килиана до следующего лета и отпустить свободным агентом — значит, потерять порядка 150 миллионов евро. Нассер Аль-Хелаифи перепробовал все законные методы воздействия на футболиста и расписался в своем бессилии.

Нужно сказать, что испанские журналисты ждут Мбаппе в «Реале» с января, а вот надежные французские источники до последнего воздерживались от прогнозов и отстреливались лаконичными новостями, когда Килиан отвергал очередное предложение ПСЖ о продлении контракта. Но вчера спохватился RMC Sport, сообщивший, что «Пари Сен-Жермен» смирился с потерей Мбаппе и ждет предложение от «Реала», параллельно подыскивая замену уходящей натуре. Основной кандидат — олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Ришарлисон из «Эвертона».

Испанский журналист Хосе Феликс Диас еще несколько недель назад обозначил двух предвестников неминуемого трансфера Килиана Мбаппе в «Реал»:

1. Француз должен категорически отклонить все предложения ПСЖ о продлении контракта. Что он и сделал.

2. От владельцев французского клуба из Катара Флорентино Пересу должно прийти приглашение для переговоров по Мбаппе. И это уже произошло.

Дальше — дело техники. Не думаю, что в такой ситуации у сторон есть хоть один шанс не прийти к соглашению.

Хитрый дон Флорентино учел «тонкости востока» и силу денег ПСЖ

Многие недоумевают, почему «Реал» до сих пор не забрал Мбаппе, раз футболист видит Мадрид в мечтах и является приоритетом для «сливочных». Может быть, лет 10 назад президент «Королевского клуба» так бы и поступил, но в наши дни он не имеет права пренебрегать обстоятельствами. Действовать против богатого и мстительного ПСЖ наглостью и силой — большая ошибка. Порукой служит хотя бы горький опыт «Барселоны».

Каталонцы в свое время потеряли Неймара, потому что за спиной у ПСЖ переманивали Верратти. Вместо итальянца получили звонкую пощечину, хотя никто в «Барсе» до последнего не верил, что контракт Неймара будет выкуплен за 222 миллиона евро. С тех пор в Испании прописывают миллиардные «клаусулы», а мудрые дельцы делают поправку на ветер.

Путем нехитрых размышлений дон Флорентино пришел к заключению, что заполучить Мбаппе можно только с угодливой улыбкой на лице, до последнего оставаясь безучастным. Если бы «Реал» попер напролом, ПСЖ наотрез отказался бы от переговоров и в случае необходимости оставил бы форварда без футбола на сезон. А впоследствии Переса ждала бы расплата: у «Пари Сен-Жермен» с его финансовыми возможностями немало возможностей насолить другому клубу.

Перес исходит из предположения об уязвимости самолюбия боссов ПСЖ , сам по себе факт потери Мбаппе — это болезненный удар. Задача Переса — смягчить его, сделать так, чтобы ПСЖ не выглядел слабым и непривлекательным. С этим восточные миллиардеры никогда бе не смирились, но они могут принять тот факт, что человек слаб и является рабом своих желаний. Именно поэтому Килиану пришлось в одиночку отстаивать свое право на будущее, а Перес смиренно дожидался в стороне, когда его позовут. Правила этикета, знаете ли.

11 сентября Килиан Мбаппе дебютирует в составе «Реала»

Как ни относитесь к Флорентино Пересу, а этот дедуля знает толк в больших трансферах. Переход Килиана Мбаппе в «Реал» войдет в золотой фонд его сделок. Это уже даже не искусность, а искусство: принять на себя сначала роль теневого кукловода, а затем — орудия судьбы. Договариваясь с ПСЖ , Перес должен будет проявить щедрость и скрыть свое вожделение. Эту партию нужно отыграть до конца, не сфальшивив.

Зато в конце ждет царская награда: в лице Килиана Мбаппе мадридский «Реал» рассчитывает заполучить свою главную звезду следующего десятилетия. И конечно, матч против «Сельты», запланированный на 11 сентября — это лучший день для дебюта Мбаппе. Это будет первая домашняя игра на обновленном «Сантьяго Бернабеу» после полутора лет на «Альфредо Ди Стефано». Идеальный момент по всем законам шоу.