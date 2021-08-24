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Стала известна дата дебюта Мбаппе за «Реал». Килиан никогда ещё не был так близок к переезду в Мадрид

вчера, 20:28
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Главный трансфер лета по-прежнему впереди.

Взаимное притяжение Мбаппе и «Реала» рушит парижскую стену

Уход Килиана Мбаппе крайне нежелателен для ПСЖ. Это как ложка дегтя в бочке медовых трансферов: состав французского суперклуба этим летом пополнили Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум. Очевидно, в Париже рассчитывали, что звездный десант заставит Мбаппе передумать относительно своего будущего. В ПСЖ искреннее рассчитывали, что громкие приобретения склонят Килиана к новому контракту, вот и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи приберег перченую реплику на момент, когда большие сделки были закрыты:

Мбаппе говорил: «Хочу играть в отличной команде». Прямо сейчас у нас отличная команда, лучшая в мире. У него нет причин отказывать ПСЖ. Я сказал Килиану, что оправданий быть не может, он должен остаться.

Аль-Хелаифи пытается управлять повесткой и заранее стелет соломку, целиком и полностью возлагая ответственность на Килиана. Вот только у Мбаппе нет причин оправдываться, напротив, во всей этой истории его можно только уважать за последовательность. Форвард отверг несколько предложений ПСЖ о продлении контракта и уведомил клуб о желании продолжить карьеру в «Реале». Мбаппе уговаривали, пытались задеть его совесть и честолюбие, заваливали деньгами, привезли Месси и Рамоса, но он по-прежнему стоит на своем. И точно не должен за это оправдываться.

«Пари Сен-Жермен» сдался. Перес приглашен на переговоры

ПСЖ готовится отпустить большой корабль в большое плавание, так как Мбаппе фактически не оставил своему клубу выбора. Даже такому денежному сундуку приходится хотя бы немного заботиться о приличиях, а оставить сомнительно мотивированного Килиана до следующего лета и отпустить свободным агентом — значит, потерять порядка 150 миллионов евро. Нассер Аль-Хелаифи перепробовал все законные методы воздействия на футболиста и расписался в своем бессилии.

Нужно сказать, что испанские журналисты ждут Мбаппе в «Реале» с января, а вот надежные французские источники до последнего воздерживались от прогнозов и отстреливались лаконичными новостями, когда Килиан отвергал очередное предложение ПСЖ о продлении контракта. Но вчера спохватился RMC Sport, сообщивший, что «Пари Сен-Жермен» смирился с потерей Мбаппе и ждет предложение от «Реала», параллельно подыскивая замену уходящей натуре. Основной кандидат — олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Ришарлисон из «Эвертона».

Испанский журналист Хосе Феликс Диас еще несколько недель назад обозначил двух предвестников неминуемого трансфера Килиана Мбаппе в «Реал»:

1. Француз должен категорически отклонить все предложения ПСЖ о продлении контракта. Что он и сделал.

2. От владельцев французского клуба из Катара Флорентино Пересу должно прийти приглашение для переговоров по Мбаппе. И это уже произошло.

Дальше — дело техники. Не думаю, что в такой ситуации у сторон есть хоть один шанс не прийти к соглашению.

Хитрый дон Флорентино учел «тонкости востока» и силу денег ПСЖ

Многие недоумевают, почему «Реал» до сих пор не забрал Мбаппе, раз футболист видит Мадрид в мечтах и является приоритетом для «сливочных». Может быть, лет 10 назад президент «Королевского клуба» так бы и поступил, но в наши дни он не имеет права пренебрегать обстоятельствами. Действовать против богатого и мстительного ПСЖ наглостью и силой — большая ошибка. Порукой служит хотя бы горький опыт «Барселоны».

Каталонцы в свое время потеряли Неймара, потому что за спиной у ПСЖ переманивали Верратти. Вместо итальянца получили звонкую пощечину, хотя никто в «Барсе» до последнего не верил, что контракт Неймара будет выкуплен за 222 миллиона евро. С тех пор в Испании прописывают миллиардные «клаусулы», а мудрые дельцы делают поправку на ветер.

Путем нехитрых размышлений дон Флорентино пришел к заключению, что заполучить Мбаппе можно только с угодливой улыбкой на лице, до последнего оставаясь безучастным. Если бы «Реал» попер напролом, ПСЖ наотрез отказался бы от переговоров и в случае необходимости оставил бы форварда без футбола на сезон. А впоследствии Переса ждала бы расплата: у «Пари Сен-Жермен» с его финансовыми возможностями немало возможностей насолить другому клубу.

Перес исходит из предположения об уязвимости самолюбия боссов ПСЖ, сам по себе факт потери Мбаппе — это болезненный удар. Задача Переса — смягчить его, сделать так, чтобы ПСЖ не выглядел слабым и непривлекательным. С этим восточные миллиардеры никогда бе не смирились, но они могут принять тот факт, что человек слаб и является рабом своих желаний. Именно поэтому Килиану пришлось в одиночку отстаивать свое право на будущее, а Перес смиренно дожидался в стороне, когда его позовут. Правила этикета, знаете ли.

11 сентября Килиан Мбаппе дебютирует в составе «Реала»

Как ни относитесь к Флорентино Пересу, а этот дедуля знает толк в больших трансферах. Переход Килиана Мбаппе в «Реал» войдет в золотой фонд его сделок. Это уже даже не искусность, а искусство: принять на себя сначала роль теневого кукловода, а затем — орудия судьбы. Договариваясь с ПСЖ, Перес должен будет проявить щедрость и скрыть свое вожделение. Эту партию нужно отыграть до конца, не сфальшивив.

Зато в конце ждет царская награда: в лице Килиана Мбаппе мадридский «Реал» рассчитывает заполучить свою главную звезду следующего десятилетия. И конечно, матч против «Сельты», запланированный на 11 сентября — это лучший день для дебюта Мбаппе. Это будет первая домашняя игра на обновленном «Сантьяго Бернабеу» после полутора лет на «Альфредо Ди Стефано». Идеальный момент по всем законам шоу.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 01:17, ред.
Последний год Мбапе не впечатляет. Посмотрим как сложится его карьера в Реале.
faneng
faneng
вчера в 23:37
Перес с вытаращенными глазами "выгрызает" у ПСЖ Мбаппе, а на деле окажется, что Мбаппе - это второй Азар. Ха-ха-ха.
Я не верю во все дорогостоящие трансферы. Это чистые мыльные пузыри, пыль в глаза на потеху публике.
Звезд нужно растить самим, в академии.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
При всем уважении к Реалу Барса лучший клуб начала 21 века. Благодаря воспитанниками клуба Испания взяла ЧМ и 2 ЧЕ. А насчет 3 ЛЧ я вообще молчу… Все видели, как они были взяты.
А теперь насчет этого переоцененного парниши: буду очень рад, если он перейдет именно в Реал. Это будет просто очередной провал. Все видели что он представляет в сборной, а точнее не представляет ничего. Так что удачи Реалу в этой борьбе. ПСЖ сбросит балласт.
Oplot
Oplot ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Барселона выше Реала всегда по понятиям,Реал никогда не воспитывал такое поколение чемпионов из своей кантеры,а у Барсы весь этот состав стал легендарным и для Испании,плюс в команде играл лучший игрок современности Месси!
протон1
протон1
вчера в 22:57
все устали от этой эпопеи)
Gelious
Gelious
вчера в 22:34
При всем уважении к великой Барселоне, Реал Мадрид все же крупнее калибром. И ему нечего кого-то бояться. Игроков у Реала так просто не переманить. Все хотят в Мадрид. Исторически так сложилось уже. Сначала лучший клуб 21го века без конкурентов по сути, а в этом веке уже лигочемпионский требл и бонусом еще несколько ЛЧ сверху. И это не то, что можно просто перебить деньгами и обещаниями от ПСЖ. Причина, по которой Перес до сих пор не взял Мбаппе, заключается в нежелании портить отношения в принципе с кем-то, когда мечтают о Суперлиге. Ну и общая порядочность клуба.
Wolf Wolfwolf
Wolf Wolfwolf ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Ты в это так уверен что если мбаппе перейдет в Реал а в Реал будет потом вокруг мбаппе построено новый Реал может они купят горецка хочет в Реал пагба Холанд любом случе них.. не светит Парижу сейчас данный момент БАВАРИИ сильней всех на голову
Nazi
Nazi
вчера в 21:51, ред.
Право на будущее :) Рассмешило. Его будущее это игры с такими же осасунами, как и условный реймс. Просто теперь вместо обезбашенного ПСЖ он будет играть в Реале, который переживает смену поколения. Флаг ему в руки. И дай бог Реалу попасть на Париж в ближайшее время в ЛЧ.
Forever77
Forever77
вчера в 21:13
Скорее бы уже договорились. Жду этот трансфер 3 года...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:12
Спасибо за статью. Ну что, опять Мбаппе. Всем ясно, что он не будет играть в Лиге 1 вечно, это однозначно. А когда он говорит, что хочет помочь ей расти, так это наверняка для публики. Даже если Зидана там нет, все равно он захочет играть за Реала Мадрида. Как говорил однажды Фрэнк Лэмпард про Анчелотти — «Он всегда находил нужную схему под тех игроков, которые у него были». И он прав, в этом в случае тоже найдет, несомненно.
shlomo
shlomo
вчера в 20:53, ред.
Спасибо за статью...ну что, возможно, нас ждет веселая неделя: ПСЖ больше не удерживает Мбаппе..... если ПСЖ решил собрать в одной команде Месси, Неймара и Рона, то наверное это просто ход конем....а если учесть, что в минувшем сезоне Лиги 1 Киллиан забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата (а на чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом....).... то лучше его сейчас продать за приличную сумму и рискнуть прикупить Рона.... кстати в Париже уже есть план Б на случай, если Мбаппе все же уйдет этим летом..... клуб готов подписать из Эвертона» Ришарлисона (бразилец – друг Неймара и его партнер по сборной..... и это обстоятельство повышает шансы на возможность такого трансфера....).... ладно, все будет в ближайшее время и мы потом обсудим всю ситуацию....
112910415
112910415
вчера в 20:36
чему быть, того не миновать
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:31
И снова Мбаппе...
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