«Спартак» должен дать Витории время и поддержку или неустойку и билет в Лиссабон. Третьего не дано

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вчера, 22:53

Но в отставку португалец не собирается.

- «Спартак» под руководством Руя Витории потерпел 5 поражений в 8 матчах. Три положительных результата — это победы со счетом 1:0 над «Крыльями Советов» (новичок РПЛ ) и «Уралом» (12-я команда по итогам сезона-2020/21), а также ничья с «Арсеналом» (14-е место в предыдущем чемпионате).

- В этих 8 матчах «Спартак» забил всего-навсего 5 голов, ни разу не поражая ворота соперников больше одного раза за игру. К двум голам Романа Зобнина привели розыгрыши угловых, Александр Соболев забил с пенальти (который тоже был заработан вследствие подачи с угла поля) и только Эсекель Понсе дважды забил с игры, правда голы аргентинца в ворота «Нижнего Новгорода» и «Арсенала» в сумме принесли «красно-белым» только одно очко.

- В игре с «Сочи» москвичи открыли счет на исходе часа игры, а через 12 минут уже проигрывали 1:2. Эти цифры и продержались на табло до финального свистка. Во всех матчах при Руе Витории, по ходу которых «Спартак» проигрывал, он не набрал очков. А ведь при Доменико Тедеско эта же команда отличалась завидной волей к победам.

- Собственно, при счете в пользу соперника забивал только Эсекель Понсе в ворота «Нижнего Новгорода» (сделал счет 1:2), четыре других гола «Спартака» были первыми в матчах. В играх против «Крыльев Советов» и «Урала» они остались единственными и принесли минимальные победы, а вот «Арсенал» и «Сочи» нивелировали промежуточное преимущество москвичей.

«Спартак» пытается играть в футбол, а не играет

Матч против «Сочи» в исполнении «Спартака» оставил удручающее впечатление. Команда Руя Витории как будто что-то ищет давно и не может найти, и эти поиски априори обречены на провал, так как их цель не определена. Концептуализм устал от проявлений в высоком искусстве и добрался до футбола, а процесс создания заменил собой результат. Под результатом здесь подразумевается не только и даже не столько счет на табло, сколько качество игры. «Спартак» демонстрирует его полное отсутствие.

Витория пришел в сильную по меркам РПЛ команду, которая в прошлом году заняла второе место этим же составом, и мы сейчас судим его не по матчам против «Бенфики», а по играм с «Крыльями Советов», «Нижним Новгородом», «Уралом», «Арсеналом» и «Сочи», в которых «Спартак» не играл в футбол, а только пытался это делать. Избитый вопрос напрашивается сам собой: что хотел сказать автор? Автор в данном случае — португальский тренер, который сначала разрушил полученное от Тедеско наследство, построил на его месте некий воздушный замок, а затем вернулся к обломкам и рыдает над ними.

Не похоже, что Витория полностью контролирует ситуацию

Иначе как объяснить, что тренер, никогда не использовавший схему с тремя центральными защитниками, за несколько недель проделал путь от анонсированной 4-2-3-1 сначала к гибриду, а теперь и к полноценной расстановке с тремя центрбеками. Только Тедеско играл со сдвоенным центром в атаке, а Витория против «Сочи» выстроил свою команду по схеме 3-4-3, предложив неудобные позиции сразу нескольким своим футболистам: Бакаев оказался правым латералем, а Ларссон и Понсе пытались найти себя на краях атаки.

Почти в каждом матче Руй Витория отчаянно пытается что-то изменить, но его замены и тактические коррективы настолько масштабны, что футболисты за ним не поспевают: только что играли 3-4-3, на ходу перестроились на 4-3-3, а еще через 15 минут перешли на 3-3-1-3. Роман Зобнин по ходу матча может оказаться в центре обороны, а проблемы в атаке решаются (на самом деле, не решаются) банальным увеличением числа атакующих игроков на поле. Такие панические и беспорядочные действия выдают в португальце человека, который держится за штурвал, но не рулит им.

Руй Витория в отставку не собирается

После поражения от «Сочи», которое не оставило сомнений в том, что начало сезона с треском провалено, Руй Витория дал жизнеутверждающий ответ на вопрос о возможной отставке:

Я боец по натуре и просто так не сдамся. Верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас не простой момент — это совсем не то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов.

Иными словами, сам Руй не уйдет, а если клуб пожелает его уволить — сможет сделать это, выплатив предусмотренную контрактом неустойку. Речь о нескольких миллионах евро.

Португалец занимает справедливую позицию

К Витории действительно накопились вопросы по его работе. Футбольные вопросы. Но прежде, чем строго спрашивать с Руя, нужно напомнить, в какой момент он оказался в клубе. Телеграм-войны и свержение спортивного директора не могли пройти незамеченными, и речь даже не о тонких материях, а о банальном усилении, которого нет. Португалец и сам об этом напомнил:

С самого начала работы здесь мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководства «Спартака».

Количество трансферов под Руя Виторию — 0. Вот так клуб верит в тренера, которого позвал накануне сезона своего столетнего юбилея. Прежде, чем спрашивать за результат с Витории или с любого другого тренера, «Спартак» должен стать профессиональным футбольным клубом. Сделав этот шаг, нужно обеспечить максимально комфортные условия работы для тренера и команды.

Руй ничего из этого не получил, поэтому он в своем праве дождаться одного из двух — или поддержки со стороны клуба, или выплаты компенсации за досрочный разрыв контракта, если кто-то считает его «неправильным» тренером. Возможно, португалец и не подходит «Спартаку» по стилю и ментальности, но он не сам себя пригласил в Москву и бросил на раскаленную сковороду, поэтому и уходить по доброй воле не обязан, особенно после стольких язвительных уколов.