Исландия – Румыния: прогноз и ставки БК Pinnacle

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01 сентября 2021, 13:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Исландия – Румыния, который состоится 02 сентября 2021 года

Исландия

Сборная Исландии в последние два-три года не может повторить свои более ранние успехи и на данный момент команда имеет всего три очка после стартовых туров в квалификации к ЧМ 2020. Коллектив практически не имеет шансов на выход из группы, учитывая сильные выступления таких оппонентов, как Армения и Северная Македония. Матч с Румынией станет чуть ли не последним шансом зацепиться за надежду остаться в турнире.

8 июня Исландия в товарищеском матче сыграла вничью с Польшей (2:2), а четвертого июня команда обыграла Фарерские острова (1:0).

Румыния

Румынские футболисты также не могут похвастаться хорошим положением в группе, ведь команда имеет те же три очка, что и после первого тура. Впереди у команды множество тяжелых матчей, в которых максимум очков взять будет очень сложно. Тем не менее, сборная готовится и постарается удивить всех футбольных скептиков. В матче с Исландией, команда постарается навязать свою игру и забрать три очка домой.

6 июня Румыния проиграла товарищеский матч сборной Англии (0:1), а второго числа неожиданно уступила и Грузии (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Исландия – 2.73

Ничья – 3.25

Победит Румыния – 2.79

Статистика

Румыния проиграла четыре последних матча подряд

Исландия выиграла только два матча из последних десяти встреч во всех турнирах

Год назад встреча команда закончилась победой Исландии (2:1)

Восемь из десяти последних выездных матчей Румынии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Обе сборные находятся не в лучшей форме, а поэтому мы предполагаем, что много голевых моментов не будет, а матч закончится вничью.