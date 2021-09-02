«Гном» Месси, «сумасшедший» Моуриньо и Роналду с пивом. Анхель Ди Мария — кладезь историй

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вчера, 21:20

Аргентинец разговорился.

Ди Мария стал гостем передачи «Либеро против» на TyC Sports и рассказал массу всего интересного. Анхель создает впечатление человека, который молча делает свою работу и не разменивается по мелочам, но полузащитник ПСЖ внезапно оказался крайне интересным и откровенным спикером.

О Лионеле Месси:

Моей карьере не хватало вишенки на торте — выступления вместе с Лео за один клуб, хотя прежде у меня было несколько шансов перейти в «Барсу». Здорово, что мы теперь в ПСЖ , мне приятно видеть его каждый день, радостно, что теперь будем играть вместе не только в сборной. У нас с ним очень близкие отношения. В интервью я всегда называю его «инопланетянином» или «волшебником», но для меня он просто «Гном». Называю его с тех пор, как мы подружились. А он зовет меня «Лапша». Отношусь к нему как к обычному парню, ему это нравится. Лео не любит показуху, у него довольно узкий круг общения. Он не стремится заводить много друзей, предпочитает уделять время тем, кого хорошо знает, с кем ладит, кто относится к нему как к равному и требует того же в ответ. Мне нравится проводить время с друзьями, смеяться, ходить на барбекю и разделять приятные моменты. Лео — мой друг, для меня он просто «Гном», и неважно, сколько у него «Золотых мячей».

О Криштиану Роналду:

Роналду — феномен, но то, что вы видите на поле, остается на поле. В жизни он приятный парень и хороший друг. На мой первый день рождения в Мадриде приехали несколько друзей, из команды я позвал Марсело и Пепе, с которыми на тот момент общался ближе всего, а так как они постоянно тусовались с Роналду, пригласил и его. Сделал это больше из вежливости, был уверен, что он не придет, но Криштиану сразу согласился. Он пришел ко мне домой, сидел на улице, смеялся и пил пиво с моими друзьями, будто они сто лет знакомы. Меня это тогда сильно удивило. Роналду на поле — воин и победитель, но в жизни он совсем другой человек.

О выступлениях на ЧМ -2018:

Хорхе Сампаоли — очень странный человек, в первые недели у него сложились прекрасные отношения с командой, а в конце его никто не понимал. Многие вещи, о которых он мне говорил, позже оказались ложью, его взгляды очень резко менялись: сегодня он относится ко мне как к одному из лучших, а следующую игру я провожу на скамейке запасных без каких-либо объяснений. Потом снова играю. И так было не только со мной. ЧМ -2018 получился неудачным, потому что мы плохо понимали, чего от нас хотят. Вот я сейчас говорю и мне досадно, потому что у нас была команда, которая могла рассчитывать на гораздо большее. Килиан мне потом говорил в Париже, как им было тяжко во встрече с нами в 1/8 финала. Мы вели 2:1, но потом получили фантастический гол из другого мира от Павара, после чего Мбаппе убил нас своей скоростью. Но они испугались. Будущие чемпионы мира испугались.

О «семерке» МЮ и худшем тренере в карьере:

Когда я переходил в «Манчестер Юнайтед», было много разговоров о седьмом номере. Честно говоря, меня совершенно не волновало, кто носил этот номер до меня. Для меня это была всего лишь футболка. Моей главной проблемой в МЮ был не седьмой номер на спине, а главный тренер. Ван Гал — худший тренер в моей карьере. После матчей, в которых я забивал и ассистировал, он разбирал только мои неудачные передачи. Мне кажется, он поставил на мне крест в первый же день. Ван Гала бесило, если игроки становились важнее его.

О победе на Копа Америка-2021:

Не хватает слов, чтобы описать эмоции от этой победы. Мне пришлось пройти через много дерьма, чтобы сыграть в этом матче. Были и жизненные ситуации и футбольные, но в тот день я был на поле и забил единственный мяч. Если бы я ничего не выиграл с Аргентиной в своей карьере, моя карьера была бы не полная. Теперь же я абсолютно счастлив.

Моуриньо — сумасшедший. У меня никогда с ним не было проблем, но он всегда готов к драке, постоянно ищет конфликты, вызывает людей на эмоции. Однажды он стал «пихать» Криштиану Роналду после какого-то матча, сказал ему, что он не бегал, и партнеры отрабатывали за него. Я думал, они порвут друг друга.

О Неймаре:

Неймар — типичный бразилец, он всегда радостный, у него как будто всегда день рождения. Это парень с огромным сердцем, исключительный феномен и немного ребенок.

О возвращении в Аргентину:

Меня посещали такие мысли совсем недавно. В разгар пандемии COVID-19 я думал о том, чтобы вернуться в Аргентину. Во Франции не было футбола, я чувствовал себя изолированным от людей, а мой контракт заканчивался через год, и ПСЖ не разговаривал со мной о продлении. Но потом мне предложили контракт по схеме «1+1», и я решил остаться. А этим летом ПСЖ подписал Лео Месси, что стало для меня настоящим подарком. Чувствую себя в расцвете сил и хочу еще раз выиграть Лигу чемпионов.

5 лучших футболистов, с которыми играл Ди Мария: