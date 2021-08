Будущий форвард «Реала» отметил дебют Месси дублем. Лео сыграл первый матч за ПСЖ в «городе королей»

Тяжелое зрелище для фанатов «Барселоны».

Дебют за ПСЖ состоялся в «городе коронаций»

Дебют Месси был тщательно спланирован. Маурисио Почеттино заранее пообещал явление Лионеля народу в гостевой игре против «Реймса», что подразумевало вполне очевидный символизм, который должен был польстить аргентинцу. Дело в том, что Реймс называют «городом королей» или «городом коронаций», на протяжении тысячи лет там короновали французских монархов.

Конечно же, пресса с удовольствием подхватила и раскрутила эту благодатную тему, громогласно провозглашая приход нового «Короля». Если отталкиваться от содержания матча, корону скорее заслужил Килиан Мбаппе, оформивший победный дубль, а вот дебют Лионеля Месси, заменившего на 66-й минуте Неймара, не пробрал до мурашек.

Без вау-эффекта

Возможно, это проблема исключительно моего восприятия, но первое появление Месси на поле в футболке ПСЖ не вызвало особых чувств, хотя ожидание было волнительным. Издалека это событие казалось куда больше, чем оказалось на самом деле. Участники матча и счастливчики, побывавшие на трибунах «Огюст Делоне» в вечер «коронации», с этим точно не согласятся, но это и понятно — они оказались буквально в центре события, масштаб которого следует измерять по реакции во всех уголках мира. В моем уголке волшебство не передалось через экран телевизора, а как у вас?

Безусловно, сам факт того, что Месси сыграл первый матч в клубной карьере не за «Барселону», примечателен, и все мировые СМИ раструбили об этом, однако попутно возникает серьезный диссонанс между фактической значимостью события и его эмоциональным восприятием. Впрочем, рациональное объяснение нашлось довольно быстро: все дело в том, какой клуб и чемпионат выбрал Месси для продолжения карьеры. Слишком мелкий пруд для такой крупной рыбы.

Вот если бы Лео дебютировал за новый клуб, скажем, в матче «Манчестер Сити» — «Арсенал», это была бы совершенно другая история, потому что речь о сцене, достойной короля. На месте же «Реймса» мог быть «Брест», «Труа» или команда из пятой французской лиги — разницы никакой, для всего мира это матч звездного «Пари Сен-Жермен» против каких-то «ноунеймов». Вот на каком месте в списке ваших футбольных приоритетов Лига 1? И изменилось ли что-нибудь с появлением Месси в ПСЖ ?

Лео — ярчайшая звезда, и он наверняка будет блистать во Франции, но будничные матчи ПСЖ , превосходящего соперников по Лиге 1 на одну-две-три головы, так и останутся будничными в мировых масштабах, хотя для соперников парижского клуба и французских болельщиков на трибунах увидеть одного из величайших игроков в истории футбола воочию — незабываемое впечатление и память на всю жизнь.

Lionel Messi made his PSG debut yesterday against Reims. The match ended 2 — 0 in PSG 's favor, Mbappe scored both goals. After the game, Reims players lined up to take pictures with Lionel Messi. #TheGamePlan pic.twitter.com/Wn3iF4TY2d

Ажиотаж вокруг Месси неизбежен в любой точке планеты, но есть разница, где зажигает Лионель — в Испании, Англии, Франции или Катаре. Пущенные в луже круги по воде не взволнуют моря. Лига 1, конечно, не лужа, но в мировом океане футбола есть водоемы и покрупнее.

Героем дебютного матча Месси в ПСЖ стал Мбаппе

Лионель появился на поле при счете 2:0 в пользу ПСЖ , оба гола забил Килиан Мбаппе, который, возможно, провел свой последний матч в футболке парижского клуба. Нет сомнений, что французский форвард продолжит свою карьеру в мадридском «Реале», а в ближайшие часы узнаем, когда состоится запрограммированный переход — прямо сейчас за огромные деньги или следующим летом в статусе свободного агента?

В связи с этим весьма символично, что оба гола в ворота «Реймса» Килиан забил после передач экс-футболистов «Королевского клуба» — Анхеля Ди Марии и Ашрафа Хакими. Мбаппе тепло встретил на поле Месси, старался выкатить мяч под удар аргентинцу даже в тех эпизодах, когда логичнее было бить самому, тем более на кону стоял хет-трик.

Кстати, в трех матчах 2021 года, в которых принимали участие и Месси, и Мбаппе, француз забил 6 голов, а Лео — только 1. Весной они оказались по разные стороны баррикад в Лиге чемпионов, и ПСЖ выиграл дуэль у «Барселоны» с общим счетом 5:2, а в Реймсе Месси и Мбаппе уже представляли одну команду. Возможно, в первый и последний раз.