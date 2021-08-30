ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаПЕРСОНАльная опекаФранция. Лига 1 2021/2022

Будущий форвард «Реала» отметил дебют Месси дублем. Лео сыграл первый матч за ПСЖ в «городе королей»

сегодня, 12:32
00:00 / 00:00

Тяжелое зрелище для фанатов «Барселоны».

Дебют за ПСЖ состоялся в «городе коронаций»

Дебют Месси был тщательно спланирован. Маурисио Почеттино заранее пообещал явление Лионеля народу в гостевой игре против «Реймса», что подразумевало вполне очевидный символизм, который должен был польстить аргентинцу. Дело в том, что Реймс называют «городом королей» или «городом коронаций», на протяжении тысячи лет там короновали французских монархов.

Конечно же, пресса с удовольствием подхватила и раскрутила эту благодатную тему, громогласно провозглашая приход нового «Короля». Если отталкиваться от содержания матча, корону скорее заслужил Килиан Мбаппе, оформивший победный дубль, а вот дебют Лионеля Месси, заменившего на 66-й минуте Неймара, не пробрал до мурашек.

Без вау-эффекта

Возможно, это проблема исключительно моего восприятия, но первое появление Месси на поле в футболке ПСЖ не вызвало особых чувств, хотя ожидание было волнительным. Издалека это событие казалось куда больше, чем оказалось на самом деле. Участники матча и счастливчики, побывавшие на трибунах «Огюст Делоне» в вечер «коронации», с этим точно не согласятся, но это и понятно — они оказались буквально в центре события, масштаб которого следует измерять по реакции во всех уголках мира. В моем уголке волшебство не передалось через экран телевизора, а как у вас?

Безусловно, сам факт того, что Месси сыграл первый матч в клубной карьере не за «Барселону», примечателен, и все мировые СМИ раструбили об этом, однако попутно возникает серьезный диссонанс между фактической значимостью события и его эмоциональным восприятием. Впрочем, рациональное объяснение нашлось довольно быстро: все дело в том, какой клуб и чемпионат выбрал Месси для продолжения карьеры. Слишком мелкий пруд для такой крупной рыбы.

Вот если бы Лео дебютировал за новый клуб, скажем, в матче «Манчестер Сити» — «Арсенал», это была бы совершенно другая история, потому что речь о сцене, достойной короля. На месте же «Реймса» мог быть «Брест», «Труа» или команда из пятой французской лиги — разницы никакой, для всего мира это матч звездного «Пари Сен-Жермен» против каких-то «ноунеймов». Вот на каком месте в списке ваших футбольных приоритетов Лига 1? И изменилось ли что-нибудь с появлением Месси в ПСЖ?

Лео — ярчайшая звезда, и он наверняка будет блистать во Франции, но будничные матчи ПСЖ, превосходящего соперников по Лиге 1 на одну-две-три головы, так и останутся будничными в мировых масштабах, хотя для соперников парижского клуба и французских болельщиков на трибунах увидеть одного из величайших игроков в истории футбола воочию — незабываемое впечатление и память на всю жизнь.

Ажиотаж вокруг Месси неизбежен в любой точке планеты, но есть разница, где зажигает Лионель — в Испании, Англии, Франции или Катаре. Пущенные в луже круги по воде не взволнуют моря. Лига 1, конечно, не лужа, но в мировом океане футбола есть водоемы и покрупнее.

Героем дебютного матча Месси в ПСЖ стал Мбаппе

Лионель появился на поле при счете 2:0 в пользу ПСЖ, оба гола забил Килиан Мбаппе, который, возможно, провел свой последний матч в футболке парижского клуба. Нет сомнений, что французский форвард продолжит свою карьеру в мадридском «Реале», а в ближайшие часы узнаем, когда состоится запрограммированный переход — прямо сейчас за огромные деньги или следующим летом в статусе свободного агента?

В связи с этим весьма символично, что оба гола в ворота «Реймса» Килиан забил после передач экс-футболистов «Королевского клуба» — Анхеля Ди Марии и Ашрафа Хакими. Мбаппе тепло встретил на поле Месси, старался выкатить мяч под удар аргентинцу даже в тех эпизодах, когда логичнее было бить самому, тем более на кону стоял хет-трик.

Кстати, в трех матчах 2021 года, в которых принимали участие и Месси, и Мбаппе, француз забил 6 голов, а Лео — только 1. Весной они оказались по разные стороны баррикад в Лиге чемпионов, и ПСЖ выиграл дуэль у «Барселоны» с общим счетом 5:2, а в Реймсе Месси и Мбаппе уже представляли одну команду. Возможно, в первый и последний раз.

Дебют Месси за ПСЖ в цифрах

0 ударов — первый выстрел по воротам в Лиге 1 по-прежнему впереди.

95.2% точных передач — Лео пасовал в основном назад и поперек поля, но тем не менее это цифры, достойные большого мастера: 20 из 21 паса аргентинца дошли до партнеров.

1 отбор — отважно поборолся за мяч на чужой половине поля и организовал этим отбором потенциально опасную атаку ПСЖ. Футболисты «Реймса» с Месси, к слову, не церемонились: в дебютном матче Лео даже успел получить по лицу от Маршалла Мунетси.

Мнение. Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:

Как только Лео вышел на поле, его первые касания дали нам что-то, добавили команде уверенности. Даже Месси важно хорошо дебютировать. Лео хорошо вошел в игру. Он еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке.

«Спартак» должен дать Витории время и поддержку или неустойку и билет в Лиссабон. Третьего не дано
26 августаАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии25
Смолов – лучший игрок на старте РПЛ. Захарян и Жемалетдинов тоже нужны сборной
22 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии16
«За него хочется болеть!» vs «У Карпина ни одного титула за 10 лет». Полярные мнения о главном тренере сборной России
20 августаАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии19
Заслуживает трансфер на 80 млн евро. Лучший нападающий из тех, о ком пока мало говорят
19 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Дзюба никуда не уйдёт из «Зенита», но его форма — проблема для клуба и сборной
16 августаАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии18
«Маленький, толстый Мюллер». Ушёл из жизни легендарный чемпион мира и Европы
15 августаСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
RoArt
RoArt
сегодня в 15:18
Мбаппе показал, кто король.
Карлан теперь потребует убрать его из команды, нам оно на руку!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:25, ред.
«Бескровный поход» в сторону Реймса, подобным примером являлся судьба Жанны д'Арк. Но это только для Месси, здесь даже его сфоткали. В одном я рад, что Почеттино ясно дал понять кто тут главный. После его триумфального трансфера, после стольких аплодисментов, надо было. Это ему поможет. Ну в Париже по другому будет, всем ясно что это только репетиция дебюта. В Париже ждем голов.
Camellot
Camellot
сегодня в 13:00
Ждём инфы по поводу сколько литров он заправляет в тачку, и какие бутсы носит))) и будет ли Ванда нара рожать от него 6и 7 ребенка
Nazi
Nazi
сегодня в 12:53
Почему будущий игрок Реала? :) Давайте тогда статьи про всех молодых звезд начинать так. Вчера будущий игрок Реала, некий Холланд забил победный гол за Дортмунд. А вот сегодня будущий ПЗ Реала Камавинга был вызван в сб. Франции.
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 12:51
хз зачем раскручивали это событие, мне было побоку как он выйдет и как сыграет.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Спасибо за статью....ну что, вот и состоялся это третий дебютный матч в карьере Месси в большой команде ( первый был 16 октября 2004 года – в Барселоне.... Месси вышел за восемь минут до конца игры против Эспаньола, заменив Деку, а второй 4 августа 2005 года – в сборной Аргентины.... Месси вышел на 64-й минуте товарищеской игры против Венгрии и через пару минут удалился, ответив на провокацию соперника....)....а так, за 30 время волшебник не нанес ни одного удара (ПСЖ уже вел 2:0 и спокойно держал счет....)....зато Месси впечатлил заряженностью ( вступал в борьбу, ускорялся в центре поля, заработал на себе три фола и даже оформил отбор....)...Лионель участвовал в розыгрышах на чужой половине поля и старался чаще играть на партнеров.... так что, магию аргентинец оставил на следующий матч.....примечательно, что появление Месси ждал и Канье Уэст.... рэпер откладывал релиз альбома «Donda» еще дольше, чем Почеттино дебют Месси, но выложил его в день первого матча футболиста за ПСЖ и упомянул его в одной из песен.... Канье назвал игру аргентинца божественной....ну а теперь осталось ждать попадания в стартовый состав и первого гола.... и это, как мне кажется случится уже скоро....
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:38
Первый матч всего
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:35
Лео сыграл так себе!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100