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На Кипре сборную России устроит только победа с большой разницей. Но оппонент научился играть в футбол

вчера, 09:27
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В родных стенах будущий соперник огорчил даже Облака.

Факты о сборной Кипра

- Могли сравняться по очкам с лидерами группы «Н» – хорватами и россиянами, но уступили в гостях Мальте. Но там есть нехитрый секрет: хозяева оказались в большинстве. Киприот в чужой штрафной пытался нарисовать фол и получил вторую желтую карточку. Мальтийцы были живее, реализовали моменты, сыграли технично. Оборона Кипра провела ужасный поединок, что с ними иногда случается – накануне Евро-2020, например, уступили 0:4 сборной Украины.

- Разгромное поражение соперника накануне – плохой результат для Карпина. Оппонент соберется, а поскольку схема у них закрытая – «3-4-3», что легко трансформируется в «5-4-1», то подопечные нового тренера команды Никоса Костеноглу обязательно разыграют фактор родных стен. Дома Кипр обыграл Словению – забили Яну Облаку победный мяч. Не уступили Словакии (команде, которой Россия проиграла). Ярко выраженный пример сборной, которая дома играет лучше, а на выезде у них длинная серия из поражений.

- В прошлом году киприоты начали уступать дома – черногорцам, азербайджанцам и чехам. В результате произошла смена наставника. Но два последних результата с семью пропущенными мячами от украинцев и мальтийцев не мешают помнить, на что способен Кипр, когда соберется. От хорватов пропустили лишь раз, как и от сборной Венгрии в товарищеской игре. Эти результаты им подходят лучше, хотя даже упомянутые выше домашние осечки случились с небольшой разницей в счете. Забить Кипру на выезде дважды – удача.

- У соперника не будет оптимального состава. Защитник Сотириу стал автором того самого глупого удаления в чужой штрафной. Кроме того, не сыграет из-за травмы один из самых мастеровитых игроков соперника – Костантинос Лайфис, что выступает за бельгийский «Стандард». Но когда схема с тремя центральными, то запасные варианты всегда остаются. Но без основных игроков их оборона стала явно слабее – мальтийские соколы это четко показали.

- Знаем схему, последние результаты, ключевую особенность – дома становятся намного надежнее, словно в гостях играет другая команда. Кипр понимает свое место в иерархии, поэтому в отборе к ЧМ-2022 у них 34% владения, нередко игра на отбой – отсюда брак в передачах в 30%. Команда использует мелкий фол, старательно выполняет приказы – отбирает мячи, перехватывает пасы, атакует редко. Не лишены желания сыграть технично, но в группе атаки мало кого можно выделить. Единственный гол Кипра в отборе забил Иоаннис Питтас из «Аполлона», а вот моменты чаще всех создают разрушители. Неприятный соперник, неудобный.

Ориентировочный состав Кипра (3-4-2-1): Неофитос – Кусулос, Антониадис, Каро – Псалтис, Артиматас, Кастанос, Иоанну – Папулис, Питтас – П. Сотериу.

Факты о сборной России

- Карпин дебютировал дома с нулевой ничьей, но против фаворита группы. Шансы на первое место сохранили, ведь второе при нынешней системе отбора лучше не занимать. Десять команд, что займут вторые места и две сборные, которые попадут в квалификацию через Лигу Наций, будут разделены на четыре группы. Там сыграют полуфиналы и финал, будет всего три путевки на двенадцать сборных.

- Пункт, связанный с предыдущим – по регламенту отбора ЧМ-2022 в Катаре выше при равенстве пунктов будет команды с лучшей разницей мячей во всех матчах. Дальше идут забитые мячи, и лишь потом результаты очных встреч. То есть можно уступить Хорватии в гостях, но если забивать Кипру, Мальте, Словакии и Словении, и разница голов будет лучше, чем у команды Далича – можно занять первое место.

- На Кипр не полетели Ионов и Фернандес. У них нет травм, но есть усталость, поэтому готовятся к поединку против Мальты через несколько дней. Получается, основной правый фланг Карпин потерял. Зато есть универсальный Караваев направо, Самошников ждет дебюта слева – пора ему и Джикии сыгрываться, поскольку против хорватов левый фланг в атаке работал слабо. А впереди справа может сыграть как Захарян, так и Жемалетдинов, Бакаев или Миранчук. Выбор есть, все зависит от требований Карпина.

- Тренер сказал, что под Кипр подстраиваться не будут, но учтут плюсы и минусы соперника. Проще говоря, схема сохраняется – «4-3-3». Баринов будет капитаном, так что Мухина вряд ли ждем в основе. Зато может появиться Зобнин к Кузяеву, ведь Головин в роли центрального хавбека себя не показал. Зато есть возможность поставить Александра левым в тройке атаки, а Захаряна передвинуть на привычное ему по клубу месту справа. На острие логично выпустить Смолова – он привык взламывать плотные линии защиты.

- Ключевой козырь России в отборе остается – соперники ее не могли изучить, поскольку произошла смена тренера. Не понравилось, что у Карпина не сработали замены, но они были с усами – выход Заболотного и Бакаева. Зато вернется после дисквалификации Жемалетдинов, появится возможность, если Головина передвинут ближе к атаке ради его крутых навесов с левого полуфланга, выпустить Зобнина, который может подстраховать вероятного капитана на предстоящий матч. Остается добрый десяток ходов, жаловаться рано.

Ориентировочный состав сборной России (4-3-3): Гильерме – Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников – Кузяев, Баринов, Головин (Зобнин) – Жемалетдинов (Захарян; Ал. Миранчук), Смолов, Захарян (Головин; Черышев).

Ожидания от матча

- В идеале подопечные Карпина должны напомнить публике, что Кипр – «клиент» сборной России. За пять матчей, из которых четыре были официальными, получили четыре победы и ничью 1:1 в 1997 году. Валерий Георгиевич играл в том матче, и гол Синиши Гогича – серб из сборной Кипра, стал автором единственного мяча этой национальной команды в ворота сборной России за всю историю. Разница голов показательная – 12:1.

- Надо развивать тему высокого прессинга, нужно сделать выводы после странной игры в атаке против Хорватии – соперника сковали, а у самих сработал лишь юный Захарян из группы нападения. Но Смолова и Жемалетдинова не увидели в деле, так что козыри у Валерий Георгиевича остались. Было время, чтобы проанализировать подход к заменам. Ерохин, Черышев и компания, как показалось, плохо понимали свою задачу, а Самошников, который с перепугу ушел на правый фланг – лучший пример, ведь Карпин не дал четкую команду идти налево, как обычно.

- Сермяжная правда европейских отборов – уровень топовых и средних команд вырасти за последние двадцать лет не мог. Они и так прилично играли в футбол, и поколение Карпина, и нынешнее. А вот аутсайдеры и около того, вроде Кипра, подучились и тактике, и стратегии, и физически прибавили. У соперника футболисты скромного уровня, но с опытом международных драк. В отдельно взятой игре возможно все, даже победа тотального аутсайдера.

Дилетантизма, что был 25-30 лет назад, когда Россия могла укатать Кипр 4:0 одной левой, больше нет. Это надо учесть и сыграть на результат. Разница в мастерстве есть, у Кипра свой Дзюба играл бы от звонка до звонка до сорока лет. Карпин выбрал состав, у него есть Захарян, Кузяев и джокеры – Жемалетдинов и Смолов. Нужна победа.

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Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 15:41
Мальта и Кипр уже не карлики ,которых можно вполноги возить лицом по полю.А учитывая ,как клубы Кипра возили наших( в 00-е и 10-е), то рассматривать их надо как полноценных конкурентов, а не проходных соперников.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 12:52
Не эватает Кипру натурализовать испанско португальских дедушек что их клубы в еврокубки выводят.
112910415
112910415
вчера в 10:55
Лёгкой победы не будет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:21, ред.
....На Кипре сборную России устроит только победа с большой разницей...

То, что устроит сборную России, не устроит сборную Кипра...

Когда пишут о том, что сборная Кипра сенсационно проиграла сборной Мальты, почему-то, не обращают внимания на один нюанс....

Сборная Кипра играла с 40-й минуты в меньшинстве, и все три мяча, которые забила сборная Мальты в ворота киприотов, были забыты, когда мальтийцы играли в ------------------большинстве...
Поэтому, пусть 3:0 в матче Мальта-Кипр, не вводит в заблуждение, и не расслабляет игроков сборной России, и не даёт повод болельщикам сборной России надеяться на лёгкую победу, да ещё с большой разницей забитых и пропущенных. И накануне игры с киприотами, надо забыть о результате матча Мальта-Кипр, а помнить о том, что сборная Кипра обыграла сборную Словении 1:0 у себя дома, и сыграла со сборной Словакии 0:0, с той сборной Словакии, которой сборная России проиграла с результатом 2:1....

Сборная Кипра умеет играть, тем более у себя дома, это не та сборная Кипра, которая когда-то была "мальчиками для битья", а результат матча с Мальтой, это досадное недоразумение, чем закономерный результат!
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:11
То что надо обыгрывать Кипр и Мальту даже не обсуждается. Если их не обыгрывать, тогда можно забить сразу на ЧМ и планомерно готовить сборную к следующему отборочному циклу. Желательно, и Кипру и Мальте отгрузить по 3-5 мячей, что тоже не должно казаться невыполнимой задачей. Ну и Гильерме чтобы не накосячил, как Шунин в первом матче с Мальтой. В общем, надо уверенно брать своё с инстинктом убийцы. Удачи нашей сборной!
Валерыч
Валерыч ответ Сергей 1059 (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Ну, вообще-то, Хорватия - вице-чемпион мира.
Сыграть с ними вничью, даже на своём поле,
вполне нормальный результат. Тем более,
если учитывать, что для обновлённой сборной
России и Карпина это - был 1-ый матч.
Времени на то, чтобы сыграться и подготовится было очень мало.
Сергей 1059
Сергей 1059
вчера в 09:46
Вы всё ещё верите в Карпина? Он же заранее слил игру с Хорватией. Очки уже потеряны. Ростов до чего дошел при нем? Со сборной тоже самое будет.
shlomo
shlomo
вчера в 09:45
Спасибо за статью.... ну что, и снова куда ставить запятую....казнить нельзя помиловать! .... Кипр выйдет на поле как раненый зверь, нужно доказывать своим болельщикам свою состоятельность, реабилитировать себя в их глазах (после сенсационного поражения от Мальты...)....хотя до этого Кипр достойным образом набрал четыре очка, потому что дома была повержена Словения, плюс ничья со Словакией в родных стенах... думаю, что состав сборной России, по идее, должен быть экспериментальным (где как не в матче с Кипром проверить запасную обойму?....).... с одной стороны, Смолов выйдет и на 90% забьёт, а с другой стороны - почему не попробовать Тюкавина?.... ведь матч с Мальтой будет непредсказуем и там уверенность в победе немного ниже (почему то вспомнилось, что предыдущую игру с Мальтой мы выиграли 3-1, но до последних минут мы "крестились", чтобы сборная России не сыграла вничью!...)....ну и в качестве резюме: Кипр не забивал сборной России в 21 веке и в последних 6 матчах забил 1 гол - не самый хороший результат, даже для Кипра.... сборная России в среднем забивает киприотам 2,5 гола за матч..... и я ни за что не поверю, что Россия не забьёт и маловероятно, что забьёт Кипр.....а учитывая всё вышесказанное, мой прогноз на матч - победа сборной России 3-0!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:37
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:35, ред.
Сборная России должна выиграть! Даже АПЛ нас поддерживает. "Брентфорд" и "Брайтон" уже запустили хэтштег в поддержку нашей команды!
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