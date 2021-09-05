Тройной переход и история с похищением. Как игроки меняли несколько клубов за одно окно

1630873724

вчера, 23:28

Бразильский защитник Эмерсон за одно трансферное окно успел сменить два клуба. «Соккер.ру» — о странных путешествиях, подобных этому.

Кризис диктует условия

«Барселона» наверняка рассчитывала в будущем на Эмерсона, который в чемпионат Испании перебрался в 2019 году из «Атлетико Минейро». Тогда права на него пополам поделили «Бетис» и «Барселона». Каталонцы оставили его играть в Севилье, но сохранили первоочередное право на выкуп, что и сделали в июне, выложив за Эмерсона 5 миллионов фунтов стерлингов. Но столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, «Барселона» вынуждена была этим же летом с Эмерсоном расстаться.

Причем сначала каталонцы отказывались его отпускать в «Тоттенхэм», да и сам игрок, зная, что на него рассчитывают в «Барселоне», не собирался к «шпорам». Но бизнес есть бизнес, и он все же оказался в Лондоне – «Тоттенхэм» заплатил за 22-летнего бразильца 25,7 миллиона фунтов. Удивительный путь. Но не уникальный. Давайте посмотрим несколько примеров аналогичных переходов.

Ошибка легенды

Дитмар Хаманн провел великолепные семь лет в «Ливерпуле», с которым в 2005 году выиграл Лигу чемпионов. А год спустя покинул команду, подписав предварительное соглашение с «Болтоном». Немец говорил, что переход в «Болтон» — это «лучший шаг в карьере». Он должен был присоединиться к своему новому клубу в середине июля, но передумал, когда получил предложение от «Манчестер Сити».

«Горожане» выплатили «Уондерерз» компенсацию в размере 400 тысяч фунтов, а босс «Болтона» Сэм Эллардайс был в бешенстве от поступка Хаманна. К слову, со спортивной точки зрения смена решения стала ошибкой, потому что в том сезоне «Болтон» финишировал в Премьер-Лиге седьмым, а «Сити» — 14-м. Хаманн же провел в «Манчестере» три сезона, прежде чем отправился в «МК Донс» завершать карьеру.

Ошибка Ферги

Сэр Алекс Фергюсон за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» совершил не так много ошибочных сделок. Но ставка на Бебе была из числа таких. Молодой португалец был рекомендован Фергюсону Карлушем Кейрушем. Он обещал, что парень станет «новым Роналду». В то время Бебе выступал за «Эштрелу» в одном из низших дивизионов чемпионата Португалии и перешел в 2010 году в «Виторию Гимарайнш».

В ее составе Бебе забил пять мячей в шести предсезонных матчах, и клуб повысил сумму отступных с 2,5 миллиона фунтов до 7,4 миллиона. Столько и пришлось тогда же заплатить МЮ . Но на «Олд Траффорд» Бебе себя не проявил. Первый сезон там он закончил с двумя голами в семи матчах, а потом начал скитаться по арендам, осев в 2014 году в «Бенфике». Но и там карьера не задалась. Сейчас Бебе 31 год, и он выступает в Испании за «Райо Вальекано».

Пошел за тренером

Аргентинский защитник Мартин Демикелис провел три хороших сезона в «Малаге», которая при нем проделала путь от кандидата на вылет до команды Лиги чемпионов. Но в 2014 году Демикелиса бесплатно подписал «Атлетико».

Впрочем, уже через два месяца после этого, когда аргентинец осел в Мадриде, с ним связался Мануэль Пеллегрини, который работал с Демикелисом в «Малаге», а в тот момент оказался в «Манчестер Сити». И Демикелис отправился в Манчестер – «горожане» заплатили за него чуть более 4 миллионов фунтов. В течение чемпионского сезона «Сити» Демикелис был основным защитником, а в 2016 году перебрался в «Эспаньол», чтобы через полгода уйти снова в «Малагу».

Испанские приключения

Но одна из самых запутанных историй с переходами за последние годы случилась все же с участием «Барселоны». Летом 2019 года левый защитник Марк Кукурелья закончил аренду из «Барселоны» в «Эйбаре», и последний воспользовался правом выкупа контракта игрока за 1,7 миллиона фунтов.

Однако каталонцы тоже включили в договор пункт об обратном выкупе за 3,5 миллиона фунтов. И через 16 дней после оформления сделки «Эйбаром» активировали его – Кукурелья снова стал игроком «Барселоны». Но ненадолго. Каталонцы отдали тут же Кукурелью в аренду «Хетафе» с правом выкупа за 5 миллионов фунтов, чем мадридский клуб и воспользовался после окончания сезона-2019/20. Три перехода за одно лето. А минувшим летом Кукурелья перебрался в Англию.

Жертва скандала

Кстати, поигравший за «Спартак» Эммануэль Эменике тоже оказался в российском клубе через такой двойной переход в одно трансферное окно. «Фенербахче» в 2011 году заплатил за него 7,4 миллиона фунтов, но форвард и клуб оказались впутанными в скандал с договорными матчами, и через несколько недель Эменике продали в «Спартак» за 1 миллион фунтов. Интересно, что через два года «Фенербахче» снова выкупил Эменике, но уже за 11 миллионов.

Двойной переход, который не состоялся

Но чемпионом в этих всех историях может считаться трансфер Джона Оби Микела, который минувшим летом перебрался в Кувейт. Нигерийский полузащитник выступал в 2005 году за норвежский «Люн», за ним следили «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Оба клуба активизировали усилия по трансферу хавбека одновременно. Кажется, преуспел МЮ , который в апреле сообщил о договоренности по сделке на сумму 4 миллиона фунтов, но игрок должен был перейти в январе 2006-го.

Но проблема в том, что «Челси» тоже договорился о сделке, а «Люн» отрицал все договоренности. Затем Оби Микел провел пресс-конференцию, показав футболку МЮ с 21-м номером и рассказав, как рад, что переберется на «Олд Траффорд». Но уже в мае 2005-го Оби Микел загадочно исчез с трибун во время матча «Люна» в Кубке Норвегии. Появились даже сообщения о возможном похищении игрока – на ушах оказались все.

А через несколько дней Оби Микел объявился в Лондоне, он обвинил МЮ в попытке заставить его подписать контракт в обход агентов. Якобы на самом деле он мечтал перейти в «Челси». «Юнайтед» подал жалобу на «синих» в ФИФА , но там не нашли доказательств вмешательства лондонского клуба в переговоры и сделку. Оби Микел не хотел возвращаться в «Люн», однако ФИФА взяла под контроль ситуацию.