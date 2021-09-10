Южное дерби, дебют Божовича и новое испытание для Витории. Клубный футбол возвращается, на носу 7-й тур РПЛ

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сегодня, 22:00

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«Локомотив» — «Крылья Советов»

1. «Локомотив» — одна из всего лишь двух команд Российской Премьер-Лиги, не проигравшая в стартовых шести турах. Помимо «железнодорожников» горечи поражений не испытывал «Зенит».

2. Команда Марко Николича забивала и пропускала в каждом из шести сыгранных матчей. Больше ни у кого в РПЛ нет такой серии.

3. В последний раз «Крылья Советов» обыгрывали «Локомотив» в рамках РПЛ больше 10 лет назад. Беспроигрышная серия москвичей в противостоянии с волжанами насчитывает 13 матчей.

«Зенит» — «Ахмат»

1. «Ахмат» на протяжении 9 матчей не может обыграть «Зенит». Последняя победа грозненцев датирована 7-м мая 2017, тогда они обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге и тем самым принесли «Спартаку» досрочное чемпионство.

2. «Зенит» выиграл 6 последних домашних матчей в рамках Российской Премьер-Лиги.

3. И «Зенит», и «Ахмат» подписали по одному новичку на финише трансферного окна. К чемпионам России присоединился известный по выступлениям за «Краснодар» вратарь Станислав Крицюк, который предыдущий сезон провел в Португалии. «Ахмат» в свою очередь подписал второго форварда «Химок» за летнее окно: после Мохамеда Конате к команде Андрея Талалаева присоединился Сенин Себай.

«Спартак» — «Химки»

1. Во время международной паузы ходили слухи о смене тренерского штаба «Спартака», однако Руй Витория получил поддержку от Леонида Федуна и продолжает свою работу во главе «красно-белых».

2. В прошлом сезоне «Спартак» одержал над «Химкими» две волевые победы — 3:2 и 2:1.

3. В последний день трансферного окна «Спартак» отдал «Химкам» в аренду Резиуана Мирзова, который и в прошлом сезоне был прикомандирован к подмосковному клубу. В матче первого круга РПЛ -2020/21 вингер даже забил в ворота «Спартака».

«Арсенал» — ЦСКА

1. Во время международной паузы в тульском клубе сменился главный тренер: Миодраг Божович вместо Дмитрия Парфенова. Черногорский специалист уже работал с «Арсеналом» в сезоне 2017/18, и тогда «оружейники» заняли 7-е место в РПЛ .

2. В последних шести очных матчах «Арсенал» и ЦСКА одержали по три победы друг над другом, причем выигрывали строго поочередно.

3. ЦСКА проиграл последние 5 из 6 выездных матчей РПЛ .

«Сочи» — «Уфа»

1. «Уфа» — единственный клуб РПЛ , не потративший деньги на футболистов прошедшим летом. У «горожан» есть новички, но только свободные агенты или взятые в аренду игроки. Шамиль Газизов признался, что трансферная кампания «Уфы» могла получиться куда лучше.

2. Владимир Федотов обыграл Алексея Стукалова в обоих очных столкновениях этих тренеров, причем команды Федотова в каждом случае забивали по 3 мяча — 3:1 («Оренбург» — «Сокол», 2017-й) и 3:2 («Сочи» — «Уфа», 2021).

3. У «Сочи» шикарные результаты в домашних матчах Российской Премьер-Лиги: выиграли 9 из 10 последних встреч на «Фиште».

«Динамо» — «Нижний Новгород»

1. «Динамо» — второй московский клуб, против которого «Нижний Новгород» сыграет в РПЛ . Первым был «Спартак», который сенсационно проиграл команде Александра Кержакова на своем поле со счетом 1:2.

2. Действующий главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержакова посвятил два года своей футбольной карьеры выступлениям за «Динамо». В составе «бело-голубых» российский форвард провел 59 матчей, в которых забил 23 гола. Впрочем, против «Динамо» Кержаков тоже играли и даже более успешно: 14 голов в ворота москвичей в 21 матче за «Зенит».

3. «Динамо» занимало чистое первое место после пяти туров чемпионата России, но упустило лидерство после ничьей с «Локомотивом», хотя команда Сандро Шварца доминировала в московском дерби и нанесла в четыре раза больше ударов по воротам, чем «железнодорожники» (24-6).

«Рубин» — «Урал»

1. «Рубин» начал чемпионат с трех побед подряд, но в следующих трех турах выиграть не смог — ничьи с «Крыльями Советов» и «Химками», поражение от «Краснодара».

2. «Урал» остается единственной командой в РПЛ , которой не удалось выиграть в первых шести турах. «Шмели» замыкают турнирную таблицу, имея в своем активе всего лишь 2 очка.

3. У Слуцкого блестящая статистика против «Урала»: в 12 матчах команды Леонида Викторовича одержали 10 побед и два раза сыграли вничью. Ни одного поражения!

«Ростов» — «Краснодар»

1. Юрий Семин и Виктор Ганчаренко семь раз встречались друг с другом в рамках московского дерби («Локомотив» vs ЦСКА ), а теперь сойдутся в горячем южном противостоянии «Ростова» и «Краснодара».

2. Самый дорогой трансфер лета-2021 в РПЛ за авторством «Краснодара»: подписанный за 20 миллионов евро Джон Кордоба с первых матчей взялся отрабатывать потраченные на него деньги. У колумбийца 5 голов и 2 ассиста в первых шести матчах за «быков». В среднем на гол в РПЛ Кордобе требуется 84 минуты.

3. Последний матч между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился победой «быков» со счетом 3:1, а до этого команды выдали четырехматчевую ничейную серию.