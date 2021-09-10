«Вильярреал» и МЮ повторят финал Лиги Европы, а Миранчук встретится с Роналду. Бодрый квартет «F» в Лиге чемпионов

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сегодня, 16:34

И только один чемпион своей страны.

Группа «F»: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»

«Вильярреал» (22-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Унаи Эмери (Испания).

Главные летние потери: можно отметить уход Карлоса Бакки в «Гранаду», но и расставание с колумбийцем — осознанный шаг, с ним просто не продлили контракт. «Вильярреал» сохранил всех лидеров, ковавших победу в Лиге Европы, и точечно усилился.

Главные летние приобретения: «Вильярреал» заплатил «Борнмуту» 23.5 миллиона евро за голландского вингера Арно Груневельда, и этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. Сенегальский форвард Булайе Диа из «Реймса» обошелся в 12 миллионов, еще 15 заплатили за выкуп у «Тоттенхэма» Хуана Фойта. В общей сложности «Вильярреал» потратил на новичков 55 млн евро.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал — 2005/06.

Лидеры команды: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Парехо, Морено.

Слабые места: прошлый сезон получился для «Вильярреала» успешным только благодаря победе в Лиге Европы, в то время как в чемпионате Испании «Желтая субмарина» заняла седьмую строчку с отставанием в 20 очков от Лиги чемпионов. Унаи Эмери иногда подводит чрезмерная осторожность, в прошлом сезоне «Вильярреал» 13 раз сыграл вничью в Ла Лиге, новый чемпионат начали с трех мировых.

Сильные стороны: техничная команда, у которой есть лидеры в каждой линии. «Вильярреал» сохранил состав и точечно усилился, а Унаи Эмери остается большим тренером.

Оптимальный состав (4-4-2): Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса — Пино (Гомес), Парехо, Тригерос, Груневельд — Жерар Морено, Диа.

Прогноз «Соккер.ру»: не хватит смелости для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Останутся третьими и отправятся в любимую Лигу Европы.

«Манчестер Юнайтед» (8-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия).

Главные летние потери: продали Даниэла Джеймса «Лидсу», но с учетом пришедших футболистов уход валлийца сложно считать потерей.

Главные летние приобретения: Криштиану Роналду, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель — 1967/68, 1998/99, 2007/08.

Лидеры команды: Магуайр, Погба, Бруну Фернандеш, Рэшфорд. Да и статусные новички Варан и Роналду автоматически попадают в эту когорту.

Слабые места: «Манчестер Юнайтед» при Сульшере пока не научился побеждать в важных матчах, отсюда и столько поражений в финалах, да и внезапное подписание Роналду в последние дни трансферного окна может сыграть злую шутку с МЮ на дистанции.

Сильные стороны: состав по именам — «бомба»! Рафаэль Варан должен стать недостающим звеном в обороне, а о таком выборе в атаке мечтает любой тренер. По подбору игроков «Манчестер Юнайтед» — претендент на победу в Лиге чемпионов.

Оптимальный состав (4-2-3-2): Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, МакТоминэй — Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Санчо — Роналду.

Прогноз «Соккер.ру»: по статусу «Ман Юнайтед» положено выигрывать эту группу. На такой результат и ставим.

«Аталанта» (24-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Джан Пьеро Гасперини (Италия).

Главные летние потери: основной центральный защитник Кристиан Ромеро и вратарь Пьерлуиджи Голлини перешли в «Тоттенхэм». Пока что на правах аренды.

Главные летние приобретения: «Аталанта» купила у «Удинезе» за 20 миллионов евро вратаря Хуана Муссо, также в списке приобретений Тен Купмейнерс, Давиде Дзаппакоста и Мерих Демирал.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 2019/20.

Лидеры команды: Толой, Госенс, Иличич, Муриэль.

Слабые места: у Джан Пьеро Гасперини стиль на первом месте. «Аталанта» играет в очень сложный, содержательный и яркий футбол, иногда это отчасти мешает достижению максимального результата. Порой не хватает простоты и эффективности.

Сильные стороны: у «Аталанты» мощнейшая атака, которая в прошедшем сезоне Серии A наколотила 90 голов, больше всех в Италии. Гасперини — тренер-идеолог, против его вышколенной команды никому не будет легко.

Оптимальный состав (3-4-2-1): Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Мехле, Пашалич, Фройлер (Де Рон), Госенс — Иличич, Малиновский — Муриэль.

Прогноз «Соккер.ру»: шансы «Аталанты» в борьбе за второе место предпочтительнее, чем у «Вильярреала». Гасперини в третий раз подряд выведет свою команду в плей-офф Лиги чемпионов.

«Янг Бойз» (44-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Дэвид Вагнер (Германия/ США ).

Главные летние потери: не было таких.

Главные летние приобретения: выкупили у «Ренна» за 2.5 миллиона евро трансфер американского нападающего Теосона Сибатчу, который уже играл за «Янг Бойз» в предыдущем сезоне на правах аренды.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал — 1958/59.

Лидеры команды: Камара, Фасснахт, Нсаме, Сибатчу.

Слабые места: гегемон у себя в чемпионате резко превращается в аутсайдера в Лиге чемпионов. У «Янг Бойз» один из самых скромных составов в нынешнем розыгрыше, потолок основного состава швейцарцев невысок, каждое набранное очко в матчах с МЮ , «Аталантой» и «Вильярреалом» будет подвигом.

Сильные стороны: зато и стесняться нечего. Какой бы результат «Янг Бойз» ни выдал на групповой стадии, никто не кинет в парней камень.

Оптимальный состав (4-4-2): Фон Балмос — Хефти, Камара, Цезигер, Гарсия — Фасснахт, Лаупер, Мартинс, Нгамалеу — Сибатчу, Нсаме.

Прогноз «Соккер.ру»: четвертое место в группе.

Фишки группы «F»

- «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» завершили прошлый еврокубковый сезон финальным матчем Лиги Европы, в котором испанцы взяли верх по итогам долгой серии пенальти.

- Все пять официальных матчей между МЮ и «Вильярреалом» в основное время завершились вничью. А в Лиге чемпионов четырежды сыграли со счетом 0:0.

- В Лиге чемпионов-2018/19 «Манчестер Юнайтед» попал в одну группу с «Янг Бойз», а две другие команды, как и сейчас, были из Италии и Испании («Ювентус» и «Валенсия»). Криштиану Роналду тоже был в той группе, только играл за «Старую Синьору».

- В этом квартете только один действующий чемпион своей страны — «Янг Бойз», выигравший чемпионат Швейцарии в доминирующем стиле (опередил финишировавший вторым «Базель» на 31 очко). МЮ занял 2-е место в Англии, «Аталанта» — 3-я команда Италии, а «Вильярреал» и вовсе стал 7-м в Испании.

- Отдельно в группе «F» будем следить за Алексеем Миранчуком, но не только в «Аталанте» есть российский футболист. Никита Иосифов тоже может сыграть в Лиге чемпионов, 20-летний хавбек заявлен за «Вильярреал» под 28-м номером.