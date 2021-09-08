Холанду есть где разгуляться. Скромный на имена, но нескучный квартет «C» в Лиге чемпионов

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сегодня, 22:03

Интригующие противостояния.

Группа «C»: «Спортинг» (Лиссабон), «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс», «Бешикташ»

«Спортинг» (31-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Рубен Аморим (Португалия).

Главные летние потери: закончилась аренда из «Интера» сыгравшего заметную роль в чемпионском сезоне Жоау Мариу, и полузащитник, оказавшийся в статусе свободного агента, выбрал другой лиссабонский клуб — «Бенфику». На финише трансферного окна ушел в ПСЖ талантливый левый защитник Нуну Мендеш.

Главные летние приобретения: самый именитый новичок — арендованный у ПСЖ Пабло Сарабия, а еще «Спортинг» потратил 11 миллионов евро на внутреннем рынке, подписав опорника Мануэля Угарте («Фамаликау») и правого защитника Рикардо Эсгайо («Брага»).

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 1982/83.

Лидеры команды: Адан, Коатес, Палинья, Гонсалвеш.

Слабые места: «Спортинг» попал в Лигу чемпионов впервые за четыре года, у лиссабонских «Львов» молодой тренер, да и нынешней команде не хватает позитивного еврокубкового опыта. В прошлом сезоне «Спортинг» прыгнул в Португалии выше «Бенфики» и «Порту», но без качественных трансферов поддерживать темп прошлого сезона со стартом в Лиге чемпионов Рубену Амориму и его команде будет непросто.

Сильные стороны: «Спортинг» в прошлом сезоне отличался разумным балансом между обороной и атакой, эта команда умеет ставить перед собой внятные цели и добиваться их, следуя тактическому плану Аморима. Каждый соперник по Лиге чемпионов будет тщательно изучен, «Спортинг» никому не станет делать подарки.

Оптимальный состав (3-4-2-1): Адан — Инасио, Коатес, Феддаль — Порро, Палинья, Луиш Матеуш, Винагре — Гонсалвеш, Сарабия — Паулиньо.

Прогноз «Соккер.ру»: будут бороться за выход из группы и, возможно, не пустят «Аякс» в плей-офф. «Спортинг» «на бумаге» где-то между вторым и третьим местом.

«Боруссия Д» (16-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Марко Розе (Германия).

Главные летние потери: Джейдон Санчо перешел в МЮ , а еще Дортмунд после 11 лет верной службы покинул Лукаш Пищек.

Главные летние приобретения: отдали ПСВ 30 миллионов евро за Дониэлла Малена, голландец призван заменить Джейдона Санчо. Вдвое дешевле обошелся Грегор Кобель из «Штутгарта», очередной швейцарский вратарь и новый первый номер «Боруссии».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 1996/97.

Лидеры команды: Хуммельс, Витсель, Ройс, Холанд.

Слабые места: у «Боруссии» мощный состав, но по смыслу это клуб-донор, пусть и из элитных, что создает для «Шмелей» определенный потолок. Кроме того, у «Боруссии» новый тренер с этого сезона, переход на игровую модель Розе сопряжен с периодами нестабильности и болезнями роста.

Сильные стороны: но ведь дико талантливая банда с ненасытным Холандом во главе! Есть и юные дарования — Рейна, Беллингхэм и 16-летний вундеркинд Мукоко, и опытные дядьки, все еще мечтающие о больших победах вроде Ройса и Хуммельса. С правильным настроением и самоощущением эта команда способна на многое.

Оптимальный состав (4-3-1-2): Кобель — Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Витсель, Дахуд, Беллингхэм (Рейна) — Ройс — Мален, Холанд.

Прогноз «Соккер.ру»: выиграют свою группу и могут пошуметь в плей-офф.

«Аякс» (19-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Эрик тен Хаг (Нидерланды).

Главные летние потери: лидеров удалось сохранить, можно отметить разве что продажу в «Шахтёр» Лассины Траоре за 10 млн евро. В прошлом сезоне буркинийский форвард устроил феерию в матче с «Венло», забив 5 голов и сделав 3 ассиста, но продолжения это шоу не получило, и вторую часть сезона Траоре просидел в запасе «Аякса».

Главные летние приобретения: самым дорогим новичком стал 19-летний вингер из «Копенгагена» Мохамед Дарами, а самый громкий переход совершил Стевен Бергейс. В прошлом капитан и лучший игрок «Фейеноорда» не побоялся сменить Роттердам на Амстердам, несмотря на давнюю вражду городов, клубов и фанатов.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 4-кратный победитель — 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95.

Лидеры команды: Блинд, Гравенберг, Классен, Тадич, Аллер.

Слабые места: если бы у «Аякса» не было слабых мест, он бы каждый год играл в плей-офф Лиги чемпионов, но в двух предыдущих розыгрышах амстердамцы довольствовались третьими местами в групповом раунде, то есть даже по осенним стандартам Лиги чемпионов «Аякс» не в первых рядах грандов.

Сильные стороны: может быть, «Аяксу» не хватает прагматизма для выступлений в Лиге чемпионов, зато у команды Эрика тен Хага полно уверенности и тяга к игре с позиции силы. «Аякс» любит и умеет доминировать, постоянно оттачивает этот навык в Эредивизи, где в прошлом сезоне «Дети Бога» забили 102 гола и пропустили только 23 (лучшие с огромным отрывом в обеих номинациях).

Оптимальный состав (4-2-3-1): Онана — Мазрауи, Блинд, Мартинес, Тальяфико — Гравенберг, Альварес — Бергейс, Классен, Тадич — Аллер.

Прогноз «Соккер.ру»: в двух предыдущих розыгрышах у «Аякса» были сложные группы и местами дико не везло, на этот раз шансы на попадание в плей-офф довольно высоки, хотя и «Спортинг» не дремлет.

«Бешикташ» (46-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Серхен Ялчин (Турция).

Главные летние потери: забивший 15 голов в 26 матчах чемпионского сезона Венсан Абубакар свободным агентом уехал в Саудовскую Аравию.

Главные летние приобретения: «Орлы» порезвились на трансферном рынке, в списке новичков значатся Миралем Пьянич, Миши Батшуайи и Алекс Тейшейра.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 1986/87.

Лидеры команды: Вида, Соуза, Ларин, Геззаль.

Слабые места: по именам состав весьма знатный, но по турецкой традиции хватает «сбитых летчиков» и футболистов, которые довольны своей жизнью и играют в футбол в свое удовольствие, а не ради покорения новых вершин. Среди всех участников Лиги чемпионов у «Бешикташа» четвертый по стоимости состав. С конца. Превосходят только «Янг Бойз», «Мальме» и «Шериф».

Сильные стороны: «Бешикташу» нечего бояться, а если «старички» окажутся осенью в форме и в настроении, то могут сотворить сенсацию, как четыре года назад, когда «Орлы» неожиданно выиграли лигочемпионскую группу у «Порту», «РБ Лейпциг» и «Монако».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Дестаноглу — Розье, Вида, Веллинтон, Н'Сакаля — Соуза, Пьянич — Геззаль, Тейшейра, Ларин — Батшуайи.

Прогноз «Соккер.ру»: кажется, что должны быть последними в этой группе, но будут драться, чтобы оказаться выше.

Фишки группы «C»

- У руля каждой команды этого квартета местный тренер. Большая редкость в эпоху футбольной глобализации. В нынешнем розыгрыше только одна такая группа, в других непременно встречаются тренеры-легионеры.

- В группе «C» собрались сразу три чемпиона своих стран: «Аякс» лучший в Нидерландах, «Спортинг» владеет титулом в Португалии, а «Бешикташ» выиграл чемпионат Турции.

- «Аякс» и «Боруссия» выиграли Лигу чемпионов с разницей в два года в середине 90-х (1995-й и 1997-й). В очной схватке сошлись между своими триумфами, в четвертьфинале сезона-1995/96, и тогда «Аякс» выиграл дома и на выезде с общим счетом 3:0.

- «Аякс» выиграл 4 из 4 официальных матчей у «Бешикташа».

- У «Боруссии» стопроцентная статистика против «Бешикташа» и «Спортинга»: по 2 победы в двух матчах.