Первая встреча «Баварии» и «Барселоны» после 8:2 и дуэль седовласых тренеров. Знакомимся с группой «E» Лиги чемпионов

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вчера, 22:35

Встретились как-то три «Б» и одно «Д».

Группа «E»: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо»

«Бавария» (1-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юлиан Нагельсманн (Германия).

Главные летние потери: история Боатенга в Мюнхене подошла к логическому завершению, а вот Давида Алабу «Бавария» точно не хотела терять, но австриец возжелал новый вызов и укатил в Мадрид свободным агентом.

Главные летние приобретения: их три, и все — из «РБ Лейпциг». Во-первых, тренер Нагельсманн. Во-вторых, защитник Упамекано. В-третьих, универсал Забитцер.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 6-кратный победитель — 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/01, 2012/13, 2019/20.

Лидеры команды: Нойер, Киммих, Мюллер, Левандовски.

Слабые места: требования Нагельсманна весьма специфичны, и ему нужно время, чтобы разогнать эту машину. Есть сомнения относительно надежности обороны: Алаба ушел, за спинами у лидеров нет достойной смены. У «Баварии» есть атака, способная выигрывать матчи, но, кажется, нет обороны, которая может выиграть такой турнир, как Лига чемпионов.

Сильные стороны: по-прежнему мощный состав, причем большинство футболистов вместе не первый год играют, что гарантирует высокий уровень сыгранности. А еще Роберт Левандовски не устает забивать.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Нойер — Павар, Упамекано, Люка Эрнандес, Дэвис — Киммих, Горецка — Мюллер, Гнабри, Сане — Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: группу «Бавария» должна выиграть, несмотря на свои потенциальные уязвимости. Силу таких команд измеряет плей-офф.

«Барселона» (4-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Рональд Куман (Нидерланды).

Главные летние потери: он улетел и не обещал вернуться. Все меркнет на фоне ухода Лионеля Месси из «Барселоны», хотя и возвращение Антуана Гризманна в «Атлетико» нельзя оставить без внимания.

Главные летние приобретения: Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Эрик Гарсия, подписанные свободными агентами.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 5-кратный победитель — 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.

Лидеры команды: тер Штеген, Пике, Бускетс, Де Йонг, Педри, Депай.

Слабые места: у оказавшейся в финансовой яме «Барселоны» не самый праймовый состав, а при Рональде Кумане каталонцы традиционно бледно выглядят в больших и важных матчах. Менталитет точно не чемпионский.

Сильные стороны: от этой «Барселоны» ничего особого не ждут, многие ее недооценивают, хотя в команде есть и бывалые «старички», и талантливая молодежь, и парни, которым хочется прыгнуть выше головы в футболке великого клуба.

Оптимальный состав (4-3-3): Тер Штеген — Дест, Гарсия, Пике, Альба — Бускетс, Педри, Де Йонг — Фати, Депай, Агуэро.

Прогноз «Соккер.ру»: выйдут в 1/8 финала со второго места, хотя от «Баварии» в очных матчах могут огрести.

«Бенфика» (29-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Жорже Жезуш (Португалия).

Главные летние потери: Педриньо отправился в «Шахтер», Нуну Тавареш перешел в «Арсенал», а Лука Вальдшмидт — в «Вольфсбург». Интересные игроки, но все они из ротации, а не из железной основы.

Главные летние приобретения: у «Бенфики» много входящих трансферов этим летом, а выделяются два новичка: Роман Яремчук и Жоау Мариу.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : двукратный победитель — 1960/61, 1961/62.

Лидеры команды: Отаменди, Вайгль, Пицци, Рафа Силва, Сеферович.

Слабые места: за год Жорже Жезуш выстроил классную команду без откровенных слабых мест, однако до уровня европейских грандов «Бенфика» все же не дотягивает.

Сильные стороны: хотя, за счет идеальной тактической выучки и умения контролировать игру различными способами «Бенфика» может огорчить такого раненого гранда, как «Барселона». У «Орлов» есть игровая харизма, с ними никому не будет легко.

Оптимальный состав (3-4-2-1): Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Пицци, Жоау Мариу, Мейте, Гримальдо — Нуньес, Эвертон — Сеферович (Яремчук).

Прогноз «Соккер.ру»: с текущих рубежей больше всего похоже на третье место в группе, хотя если «Бенфика» обскачет «Барселону», это не станет суперсенсацией.

«Динамо» (32-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Мирча Луческу (Румыния).

Главные летние потери: отправили форварда из Люксембурга Жерсона Родригеса в «Труа» из Лиги 1. Это единственная более или менее заметная потеря, причем далеко не критичная.

Главные летние приобретения: вингер Витиньо из «Атлетико Паранаэнсе» перешел в «Динамо» за 6 млн евро. Это главный трансфер киевлян в прошедшее трансферное окно.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал — 1976/77, 1986/87, 1998/99.

Лидеры команды: Бущан, Миколенко, Шапаренко, Буяльский, Цыганков.

Слабые места: после шести туров нового сезона УПЛ у «Динамо» 16 очков и блестящая разница забитых и пропущенных мячей — 20:2. На внутренней арене команда Мирчи Луческу доминирует, в Лиге чемпионов не получится играть с позиции силы, «Динамо» будет андердогом в каждом из шести матчей группового этапа.

Сильные стороны: Луческу — опытнейший и очень хитрый тренер, а украинские футболисты хотят играть в топ-5 лигах, поэтому понимают, что должны проявлять себя на большой еврокубковой сцене.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Бущан — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена) — Рамирес.

Прогноз «Соккер.ру»: увы, в этой песочнице «Динамо» уготована последняя строчка.

«Фишки» группы «E»

— Последняя встреча «Барселоны» и «Баварии» завершилась со счетом 8:2. Мюнхенцы разбили каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20 на «Эштадиу Да Луш», стадионе «Бенфике».

- Мирча Луческу (76 лет) и Жорже Жезуш (67 лет) — два самых пожилых тренера в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

- В то же время 34-летний Юлиан Нагельсманн по возрасту годится Мирче Луческу во внуки. Нечасто на таком уровне встретишь противостояние тренеров, у которых 42 года разницы.

- В 1999 году «Динамо» было как никогда близко к выходу в финал Лиги чемпионов, тогда дорогу киевлянам преградила «Бавария».

- «Барселона» и киевское «Динамо» ни разу не сыграли вничью в 10 матчах Лиги чемпионов: 7 побед каталонцев и 3 успеха украинского клуба.