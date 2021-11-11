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Мальта – Хорватия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

11 ноября 2021, 12:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Мальта – Хорватия, который состоится 11 ноября 2021 года

Мальта

Мальтийская сборная никогда не отличалась высоким качеством игры, но моменты у ворот соперника создает регулярно. Однако этого не хватает, чтобы конкурировать с соперниками за первые места в группе, которые дают право сыграть на ЧМ 2022. Сейчас Мальта идет на предпоследнем месте с пятью очками в активе и отстает от второй позиции на 12 очков, что не дает ей шансов побороться за более высокие места.

11 октября Мальта сыграла вничью с Кипром (2:2), а восьмого октября на своем поле крупно проиграла команде Словении (0:4).

Хорватия

Вице-чемпион мира на данный момент не только не гарантировал себе первое место в группе, но и уступает два очка сборной России. Тем не менее, в случае двух побед в оставшихся матчах, коллектив выйдет на первую позицию и сразу заработает право сыграть в Катаре без матчей плей-офф. В поединке с аутсайдером группы хорваты постараются сыграть компактно и без особых затрат сил, чтобы к поединку с Россией подойти в полной готовности.

11 октября Хорватия не смогла обыграть на своем поле Словению (2:2), а восьмого числа на выезде уверенно обыграла Кипр (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Мальта – 27.79
  • Ничья – 9.11
  • Победит Хорватия – 1.108

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей Мальты завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Пять из шести последних выездных матчей Хорватии завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • Хорватия выиграла семь из восьми последних встреч с Мальтой
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Хорватии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Гости выглядят гораздо увереннее и сильнее, поэтому в их победе мало кто сомневается. Прогнозируем крупную победу хорватской сборной, которая приведет к интригующей и важной встрече с Россией.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
kxzjy4vr8r5n
kxzjy4vr8r5n
11 ноября в 20:43
Хорватия выиграет матч.
h566jg4a7rzy
h566jg4a7rzy
11 ноября в 19:42
Хорватия одержит победу.
shlomo
shlomo
11 ноября в 15:05
У хозяев шансов нет...
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