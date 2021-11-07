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Слабейший матч «Зенита» за много лет. Ракицкого могли удалить, «Урал» переиграл чемпиона

07 ноября 2021, 16:45
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Семак расскажет о нагрузках, но чемпион снова потерял очки.

Микроскопические 0.07 xG у «Зенита» до перерыва

Давно не доводилось видеть такие злые отзывы фанатов петербуржцев об игре собственной команды. Поклонников можно понять, отвыкли от подобного. «Зенит» в последние годы даже проигрывал в РПЛ при намного лучшей игре, чем сегодня. Нанесли один удар в створ до перерыва, два за игру. У диспетчеров Вендела и Клаудиньо не пошла игра. Добавьте инертность Дзюбы – Артем заслужил замену в перерыве, и незаметность Азмуна, чтобы понять гнев лазурной толпы.

Суммируем удары гостей в Екатеринбурге – 2 точные попытки из 11. Будь футболисты «Урала» точнее в завершающей фазе атак, то Кержаков пропустил. Поскольку Малком и Азмун не работают в прессинге, то аутсайдер имел подходы. Класса или удара-шедевра, как от Кангва в Туле, для сенсационной победы не хватало. Но нули на табло позволяют обнулить любые комплименты в адрес фаворита. «Зенит» был безликим, медлительным и проиграл автору антирекорда.

Два футболиста «Зенита» могли пережить удаления

Бывают пограничные эпизоды, когда надо цитировать правила и спорить. А тут все просто. Ракицкий ошибочно скинул мяч себе за спину в сторону ворот Кержакова, а затем нагло срубил соперника, который перехватил мяч. Получил первую желтую карточку. Под перерыв Ярослав хватал соперника рукой, там снова явная желтая. Но VAR вмешивается, только когда речь о прямой красной. Панин простил «Зенит», позволив Семаку снять игрока «на карточке» в перерыве.

Решение повлияло на действия арбитра после перерыва. Когда Клаудиньо, не играя в мяч, врезался шипами в соперника, подняв стопу над землей, то рефери не сомневался. Помощники с повторами не исправляли его решение, ведь оно верное. Откровенный фол, риск нанести травму. Бразильский плеймейкер «Зенита» зря прыгал в ноги сопернику, там не было причин для жесткости. «Зенит» остался вдесятером, а мог заканчивать мяч вдевятером.

«Урал» лишили преимущества, и это уже не первый подобный эпизод в сезоне. Позже профессиональные иностранные рефери из ЭСК РФС (экспертно-судейская комиссия) подтвердят, что Ракицкого стоило удалять, а красная карточка Клаудиньо законная. Но «Зениту» уже повезло, не проиграл. Фавориты могли посыпаться в тотальном меньшинстве, устав после перелетов в Екатеринбург и Турин, где могли поймать семь голов в свои ворота.

Без лимита «10 плюс 17» Семаку будет очень тяжело

Не знаем, как донесут до верхних веток конечную формулировку, но увидим попытку протащить лимит «10 плюс 17». Выгодно и конкурентам, и «Зениту». Легионерам Ракицкому и Ловрену много лет. К надежным защитникам их можно отнести только с натяжкой, в Лиге чемпионов все понятно. Как и в таких поединках, как сегодня. Ярослав устал после активных походов на чужую половину, а морально его добила новость, что «Зенит» не будет продлевать с ним контракт.

Стратегически верное решение, но исполнитель важен для привычного выхода в атаку. Когда не клеится, то передачи Ракицкого левой спасают. Умиляют разговоры, якобы Семак избавился от зависимости от забросов Ярослава. Влияет даже плохое функциональное состояние Дзюбы, который не уносит на спину двух защитников от Азмуна и не включается в борьбу. Плюс Сердар хочет уйти, а бразильцы Вендел, Малком и Клаудиньо в России, ведь их до этого забраковали в топ-5.

Места для легионеров заняты, а заменить по позиции можно лишь Ловрена и Ракицкого. Барриос получил новый контракт и может потерять мотивацию. Вместо Азмуна надо покупать нового форварда. Вот только Сердар скорее уйдет летом бесплатно, а это значит, что новый нападающий проведет часть будущего сезона, а потом будет длительная пауза на зимний чемпионат мира в Катаре. А прогадают — получат обузу на скамейке с большим контрактом.

«Зениту» будет тяжело перестроить атаку. Более того, при лимите в 8 легионеров нельзя поменять Дзюбу на иностранца. А из российских форвардов разве что Агаларов может получить шанс. Но не исключено, что повторит опыт Бухарова или Заболотного. «Зенит» — команда специфическая, не все заиграют. Также будут проблемы с россиянами, ведь состав не юный. Семак уже называл российские трансферные цели слишком дорогими, да и не спешат перспективные ребята на скамейку «Зенита».

Пока «Уфа», «Арсенал», «Сочи» и «Урал» показывают, как можно пользоваться минусами «Зенита» и нагрузками, которые придавили команду Семака к банальной игре с мячом и без него. Немножко обидно за парней Шалимова. Конец матча, когда фаворит ждал нулевую ничью, доказал, что одиннадцать на девять могли додавить. А вот «Зениту» нет оправданий. У Семака нормальная по меркам РПЛ скамейка, так что сегодня надо было перестраиваться в перерыве, а не сумели.

Настолько плохо «Зенит» играет редко, поэтому соперники должны следить за собой, чтобы подарить настоящую интригу. Но раз в 14 турах чемпион Семак 5 раз терял очки, а пару побед получил с ошибками рефери, то рано его снова короновать в ноябре.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
08 ноября в 10:26
И без матча с Уралом понятно, что после трёх чемпионств команда нуждается в перестройке. Кто то по возрасту, кто то уже не находит в себе прежнюю мотивацию.
В Зените сильная опорная зона, вариативная бразильская (и не только) группа полузащитников.
Всё остальное: защита, нападение, края, вратари, время от времени дают повод задуматься.
Зенит вводит новых игроков точечно, осторожно. В этом году это Клаудиньо и Чистяков. Всё больше игрового времени получают Круговой, Мостовой.
Пожара нет. Кричать: Всё пропало. Не вижу смысла.
Последний осенний отрезок, команда из года в год играет натужно.
Нам до гамлетовских вопросов, которые звучат в половине команд РПЛ, как до Луны.
pomor45
pomor45
07 ноября в 20:59
К чему эта пустопорожняя философская болтовня? Разве впервые видим это от Зенита, как он проигрывает самому себе, как теряет очки на ровном месте, как игроки не могут выбить из себя пренебрежение к аутсайдеру? Да это, почитай, является порочной стороной Зенита со времени своего первого становления чемпионом при владении Газпромом. Последние три года при Семаке хоть собирается и сохраняет чемпионство, а раньше просто дарил его всем подряд.
volga.kot
volga.kot
07 ноября в 20:42
Зенит!!!!!! Команда без которой нам не жить!!!))))
volga.kot
volga.kot ответ Сп62 (раскрыть)
07 ноября в 19:18
Совершенно верно! Ещё и бабла заработать на своих типа неудачах!
Сп62
Сп62
07 ноября в 18:27, ред.
Зенит может и расслабиться. Ведь конкурентов за борьбу не наблюдается и близко.
Persenchik
Persenchik
07 ноября в 18:08
В этом и заключается суть. Все эти разгромы главных конкурентов случились, лишь из-за ошибок в обороне последних. Что подтверждает сейчас «Рубин» в Ростове-на-Дону, совершая умопомрачительные казусы в собственных защитных линиях. Местный «Ростов» ни на грамм не сильнее противника, а на табло 4-1. 😁
volga.kot
volga.kot
07 ноября в 17:59
Так и надо было!!!! Всё что ни делается всё по расписанию!))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
07 ноября в 17:58
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    07 ноября в 17:48
    Да все обратили, кроме судьи и ВАР комнаты, но и авторы soccer считают, что так играть можно и нужно против Зенита. Потому что ни слова не написав в статье о матче Юве-Зенит.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    07 ноября в 17:40
    Кстати, сам обратил внимание на этот эпизод в игре с Ювентусом)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 ноября в 17:40
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      07 ноября в 17:30
      О чём автор я так и не поняла....кто кому врезал...
      Когда Клаудиньо, не играя в мяч, врезался шипами в соперника, подняв стопу над землей, то рефери не сомневался.
      112910415
      112910415
      07 ноября в 17:23
      не боги горшки обжигают
      shlomo
      shlomo
      07 ноября в 17:06, ред.
      Спасибо за статью....ну что, по факту это самая слабая игра Зента в сезоне.... и после ярких побед зенитовцы так и не сумели забить аутсайдеру (всего гости нанесли только два удара в створ...).... и откровенно говоря одно очко это приобретение, будь уральцы мастеровитее и этого бы не было... и такой футбол не то чтобы не нужен, за это по три очка снимать надо, чтобы повадно не было так играть .... и зачем я этот матч смотрел??? ... а так что, у нас за весь чемпионат наберётся не более 10 матчей которые можно смотреть получая хоть немного удовольствия от игры.... но это во многом, развал во многом и света в конце тоннеля не видно....
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      07 ноября в 16:55
      Это даже не жёлтая в ЛЧ!!!
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