Слабейший матч «Зенита» за много лет. Ракицкого могли удалить, «Урал» переиграл чемпиона

1636292741

07 ноября 2021, 16:45

Семак расскажет о нагрузках, но чемпион снова потерял очки.

Микроскопические 0.07 xG у «Зенита» до перерыва

Давно не доводилось видеть такие злые отзывы фанатов петербуржцев об игре собственной команды. Поклонников можно понять, отвыкли от подобного. «Зенит» в последние годы даже проигрывал в РПЛ при намного лучшей игре, чем сегодня. Нанесли один удар в створ до перерыва, два за игру. У диспетчеров Вендела и Клаудиньо не пошла игра. Добавьте инертность Дзюбы – Артем заслужил замену в перерыве, и незаметность Азмуна, чтобы понять гнев лазурной толпы.

Суммируем удары гостей в Екатеринбурге – 2 точные попытки из 11. Будь футболисты «Урала» точнее в завершающей фазе атак, то Кержаков пропустил. Поскольку Малком и Азмун не работают в прессинге, то аутсайдер имел подходы. Класса или удара-шедевра, как от Кангва в Туле, для сенсационной победы не хватало. Но нули на табло позволяют обнулить любые комплименты в адрес фаворита. «Зенит» был безликим, медлительным и проиграл автору антирекорда.

Два футболиста «Зенита» могли пережить удаления

Бывают пограничные эпизоды, когда надо цитировать правила и спорить. А тут все просто. Ракицкий ошибочно скинул мяч себе за спину в сторону ворот Кержакова, а затем нагло срубил соперника, который перехватил мяч. Получил первую желтую карточку. Под перерыв Ярослав хватал соперника рукой, там снова явная желтая. Но VAR вмешивается, только когда речь о прямой красной. Панин простил «Зенит», позволив Семаку снять игрока «на карточке» в перерыве.

Решение повлияло на действия арбитра после перерыва. Когда Клаудиньо, не играя в мяч, врезался шипами в соперника, подняв стопу над землей, то рефери не сомневался. Помощники с повторами не исправляли его решение, ведь оно верное. Откровенный фол, риск нанести травму. Бразильский плеймейкер «Зенита» зря прыгал в ноги сопернику, там не было причин для жесткости. «Зенит» остался вдесятером, а мог заканчивать мяч вдевятером.

«Урал» лишили преимущества, и это уже не первый подобный эпизод в сезоне. Позже профессиональные иностранные рефери из ЭСК РФС (экспертно-судейская комиссия) подтвердят, что Ракицкого стоило удалять, а красная карточка Клаудиньо законная. Но «Зениту» уже повезло, не проиграл. Фавориты могли посыпаться в тотальном меньшинстве, устав после перелетов в Екатеринбург и Турин, где могли поймать семь голов в свои ворота.

Без лимита «10 плюс 17» Семаку будет очень тяжело

Не знаем, как донесут до верхних веток конечную формулировку, но увидим попытку протащить лимит «10 плюс 17». Выгодно и конкурентам, и «Зениту». Легионерам Ракицкому и Ловрену много лет. К надежным защитникам их можно отнести только с натяжкой, в Лиге чемпионов все понятно. Как и в таких поединках, как сегодня. Ярослав устал после активных походов на чужую половину, а морально его добила новость, что «Зенит» не будет продлевать с ним контракт.

Стратегически верное решение, но исполнитель важен для привычного выхода в атаку. Когда не клеится, то передачи Ракицкого левой спасают. Умиляют разговоры, якобы Семак избавился от зависимости от забросов Ярослава. Влияет даже плохое функциональное состояние Дзюбы, который не уносит на спину двух защитников от Азмуна и не включается в борьбу. Плюс Сердар хочет уйти, а бразильцы Вендел, Малком и Клаудиньо в России, ведь их до этого забраковали в топ-5.

Места для легионеров заняты, а заменить по позиции можно лишь Ловрена и Ракицкого. Барриос получил новый контракт и может потерять мотивацию. Вместо Азмуна надо покупать нового форварда. Вот только Сердар скорее уйдет летом бесплатно, а это значит, что новый нападающий проведет часть будущего сезона, а потом будет длительная пауза на зимний чемпионат мира в Катаре. А прогадают — получат обузу на скамейке с большим контрактом.

«Зениту» будет тяжело перестроить атаку. Более того, при лимите в 8 легионеров нельзя поменять Дзюбу на иностранца. А из российских форвардов разве что Агаларов может получить шанс. Но не исключено, что повторит опыт Бухарова или Заболотного. «Зенит» — команда специфическая, не все заиграют. Также будут проблемы с россиянами, ведь состав не юный. Семак уже называл российские трансферные цели слишком дорогими, да и не спешат перспективные ребята на скамейку «Зенита».

Пока «Уфа», «Арсенал», «Сочи» и «Урал» показывают, как можно пользоваться минусами «Зенита» и нагрузками, которые придавили команду Семака к банальной игре с мячом и без него. Немножко обидно за парней Шалимова. Конец матча, когда фаворит ждал нулевую ничью, доказал, что одиннадцать на девять могли додавить. А вот «Зениту» нет оправданий. У Семака нормальная по меркам РПЛ скамейка, так что сегодня надо было перестраиваться в перерыве, а не сумели.

Настолько плохо «Зенит» играет редко, поэтому соперники должны следить за собой, чтобы подарить настоящую интригу. Но раз в 14 турах чемпион Семак 5 раз терял очки, а пару побед получил с ошибками рефери, то рано его снова короновать в ноябре.