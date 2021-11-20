«Краснодар» и «Спартак» — разочарования сезона в РПЛ. Вместо лидерства плетутся в середине таблицы

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20 ноября 2021, 10:36

Сегодня будут искать сильнейшего между собой.

Могли быть на месте «Сочи» и «Динамо»

Причем легко. И слово «легко» еще недостаточно точно описывает, насколько по потенциалу и возможностям нынешние «Краснодар» и «Спартак» близки к борьбе за зону ЛЧ . Не будем голословными. «Горожане» в шести очках от соседей из Сочи, а из пяти поражений Ганчаренко были домашние от «Химок» (клуб на грани банкротства) и «Крыльев Советов» (новичок РПЛ ). Вот вам и шесть пунктов.

«Спартак» на унизительном для клуба девятом месте, но до зоны ЛЧ восемь пунктов. Часть объективных факторов неудач учитываем – например, интересно поговорить о кризисе в полузащите. Но не травмы стали причиной домашнего поражения от «Нижнего Новгорода». Не они привели к 1:1 в Туле. И уж точно ничто не мешало подержать мяч против «Ростова», чтобы не пропускать на 94-й минуте. Выбросили в урну истории 7 пунктов.

«Краснодар» и «Спартак» сами виноваты в нынешнем положении, это их объединяет. Не нужно рассказывать, что «Зенит» на голову сильнее, это обычно видно по матчам против тех же москвичей. Зато игра «горожан» в Санкт-Петербурге – пример, что можно драться до конца. О чем забыли подопечные Витории в день 7:1. Фанаты счет не забудут никогда, но не заметно, чтобы футболисты понимали, насколько сильно задолжали.

Тот же «Сочи» играет для себя, но с оглядкой на возможности – им дают побеждать, они не отказывают себе в удовольствии. «Динамо» наняло целый взвод классных специалистов, что привело к появлению перспективных новичков, талантливых воспитанников и самое главное – менеджеров. А клубы двух миллиардеров в середине таблицы.

- «Краснодар» не задействован в еврокубках, по среднему возрасту состава речь об одной из самых опытных команд РПЛ . С такими исходными данными надо повторять результаты «Сочи», как минимум.

- «Спартак» мог быть «Динамо», тоже богатая легионерами молодая команда. Свежести больше, чем у «Зенита», а результаты хуже, чем у еще одного юного коллектива – «Крыльев Советов».

Галицкий от Федуна не далеко убежал

«Я хочу, чтобы». Так владелец «Краснодара» нередко формулирует ответы на вопросы о базовых подходах. Правильно, ведь клуб частный. Если завтра миллиардер его расформирует, то можете реагировать, но не имеете права возражать. Плюсы капитализма одновременно с минусом. Сергей Николаевич не такой уж злой босс, и для «Краснодара» это проблема. Ждут у моря погоды, а время утекает.

Многие «спартаковцы» давно и успешно ругают Федуна за методы в футболе, но забавно, что по ошибкам Галицкий похож. Все, где надо делегировать полномочия, не работает. Доверяют тренерам академии – первая волна воспитанников не оправдала ожидания. Выбор тренеров – еще одна головная боль. Галицкий «я хочу, чтобы» применяет и к этому вопросу. В его мечтах у руля нужен не профессионал, доказавший класс, а человек из клубной академии.

Со вкусом на тренеров проблемы не только у Федуна. Ганчаренко за много лет не оставил в ЦСКА базис. Тренерский уровень Шалимова и Мусаева характеризирует клубы, где теперь работают. Также у Галицкого, в отличие от Федуна, есть дополнительный минус. Если Леонид Арнольдович редко защищает свои ошибки, то Сергей Николаевич упрямее, ведь самостоятельнее. У ребят из Краснодара провинциально-защитная позиция.

Напоминает реакцию на деревенской дискотеке из далекого прошлого на гостей из соседнего села. Но что актуально для крошечных поселений под Краснодаром, то не помогает одноименному клубу. Изнутри осажденной крепости может быть непонятно, о чем все говорят, но «горожанам» не хватает смысла. Характера мало, вот Крыховяк с порога и стал капитаном.

- Галицкому намного чаще симпатизирует публика, но кто сказал, что он силен в прикладном футболе? Организовал клуб классно, и трансферы многие в точку, а главных тренеров выбирает, как Федун.

- Не будет порядка в «Спартаке», пока тренеры – расходный материал. Клуб не нашел спортивного директора с лета, и в наставника не верят. Вот потому Дзюба говорит о четвертом чемпионстве подряд.

Сегодня победитель заберет надежду

Если одной из команд хватит смелости для победы. «Краснодар» уютно вжился в роль «нас все обижают, нам вечно не везет». «Спартак» в фазе «никогда такого не было, и вот опять». А лучше бы дали внятный ответ на вопрос, почему у них не получается победная игра первым номером? «Краснодар» дожил до того, что влетел «Кубани» 3:0 в Кубке России. Состав у Ганчаренко был боевым, а без трофея этот коллектив никогда не найдет смысл в футболе, помимо бездушного контроля мяча.

«Красно-белые» дышат веселящим газом в Лиге Европы – симпатично сыграли против «Наполи» и «Лестера», но перенести тот настрой на РПЛ , где нередко надо давить лбом на ворота чужой крепости, не получается. Вдумайтесь, сегодня сыграют вторая и пятая команды по владению, первая и четвертая по ударам. Там мастерством можно космические корабли заправлять. «Спартак» и «Краснодар» допускают минимальное количество ударов по своим воротам.

В РПЛ , помимо «Зенита», нет команд с таким списком причин лидировать. А «Спартаку» до второго места столько же, как до последнего. «Краснодар» теоретически не потерял шансы на чемпионство, но нужно сказочное пробуждение того, чего у команды никогда не было – здорового прагматизма. Федун и Галицкий без труда найдут объяснения происходящему, и как обычно у людей бывает, причина будет на стороне. Но команды с путевками в ЛЧ в недавних сезонах не имеют права выступать настолько неудачно.

Не все еще потеряно, но только для победителя сегодняшнего матча. И вот тут самая приятная часть разговора. Если отбросить тривиальную ставку – Ганчаренко и Витория настолько испугаются собственных теней, что скатают ничью, то остается настоящая интрига. Вечером можем увидеть как битый «Спартак», так и классическое для москвичей превращение в безжалостных убийц надежд «Краснодара». У «горожан» точно есть комплекс в играх со столицей. По уму должны разбирать «красно-белых» на винтики, получать заряд мотивации на второй круг, мстить «Химкам» и завершать год квартетом побед.

Но эти клубы и команды похожи. Похожи в признании собственной ограниченности, когда доходит до борьбы за чемпионство. Она по всем параметрам к лицу и одним, и другим. «Краснодар» не раз заслуживал второе место и с тех времен не стал слабее по составу с Крыховяком, Кордобой и Кабелла. «Спартак» был вторым весной. Откуда у клубов Галицкого и Федуна такая любовь к древнерусской тоске и обреченности? Откуда упрямство, когда надо меняться, и его отсутствие, когда пора верить в себя?