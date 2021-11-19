ГлавнаяБлогиТактический лабиринтПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» остался без центра поля на матч с «Краснодаром». Три из четырех основных полузащитников недоступны

19 ноября 2021, 21:00
00:00 / 00:00

Руй Витория должен проявить креатив.

Игра с «Краснодаром» может стать последней для Витории в «Спартаке»

Ни для кого не секрет, что в «Спартаке» готовится смена тренера. Руй Витория был обречен с того момента, как не приглянулся Зареме Салиховой, чье слово в клубе сейчас решающее. Она бы и рада была избавиться от португальца раньше, но особенности контракта с тренером заставили повременить: спешка обошлась бы в слишком большую сумму, в то время как после 15-го тура РПЛ стороны могут обсудить разрыв отношений на более выгодных для клуба условиях.

Если к экватору чемпионата России «Спартак» будет занимать место ниже пятого, то «красно-белые» могут уволить тренера с выплатой минимальной компенсации (около 1 миллиона евро). «Спартак» предпринимал попытки освободить Руя от занимаемой должности в паузу на матчи сборных, указывая на недостижимость пятого места, но португалец решил досидеть до конца, пусть кино и так себе.

В матче с «Краснодаром» на тренерском мостике «Спартака» по-прежнему будет восседать Витория, а потом команду возглавит итальянец Паоло Ваноли, который ради самостоятельной работы в Москве отказался стать частью тренерского штаба Антонио Конте в «Тоттенхэме». Есть небольшая вероятность, что Руй останется до зимы, чтобы его преемник не мучился в оставшихся до конца года матчах и приступил к работе со сборов. Но скорее всего игра против «Краснодара» станет последней для Витории.

Финальное испытание с пустым центром поля

«Спартак» в нынешнем сезоне — стабильно неблагополучная команда, и кадровая ситуация под стать на протяжении всей осени. Пришлось поменять основного вратаря, из-за травм и дисквалификаций в целом ряде матчей не могли рассчитывать на оптимальную тройку в центре обороны (Кофрие — Жиго — Джикия), что каждый раз оборачивалось неприятностями и критикой Рассказова.

Основной у Тедеско защитник Маслов не играет уже полгода, Эсекеля Понсе потеряли на длительный срок, по два раза в этом сезоне оказывались в лазарете Промес и Зобнин, заглядывали туда Мозес, Ларссон и Умяров. Перед встречей с «Краснодаром» наиболее пострадавшая линия «Спартака» — полузащита. Из четверки основных центральных хавбеков готов только Умяров, у остальных есть причины не появляться на поле:

1. Роман Зобнин получил мышечное повреждение в расположении сборной России. Срок восстановления — три недели, то есть до зимней паузы уже не сыграет. Может готовиться к весеннему рестарту.

2. У Йоррита Хендрикса воспаление ахиллова сухожилия, возвращение в общую группу планируется в конце ноября. Впрочем, голландец слабо помогает, даже когда здоров. Хендрикс — самое слабое легионерское звено «Спартака», у него всего лишь один матч в основе со старта сезона и 175 игровых минут в РПЛ.

3. Руслан Литвинов, который и сам до недавних пор был резервной опцией, пропустит игру с «Краснодаром» из-за автоматической дисквалификации, которую повлекло за собой удаление в матче с «Локомотивом». С 20-го сентября, когда Литвинов впервые в сезоне сыграл за «Спартак» в дерби против ЦСКА, он выходил в стартовом составе в десяти матчах подряд. Таким образом, игра против «Краснодара» станет для москвичей первой за два месяца без Литвинова.

Кроме того, из-за перебора желтых карточек с «быками» не сыграет Зелимхан Бакаев, который теоретически мог сыграть на позиции «восьмерки» при треугольной формации центра поля, как бывало при Тедеско.

Варианты Витории: перестроить схему, поставить игрока на незнакомую позицию, привлечь молодежь

«Спартак» при Витории играет с четверкой в линию в полузащите — схема 3-4-3 или 3-4-1-2. Фактически у португальца два стандартных решения в ситуации кадрового дефицита на определенном участке поля: можно перестроить схему с учетом текущего ростера или сохранить расстановку ценой перевода футболистов в незнакомые амплуа. Дополнительная опция в рамках этого решения — выпустить юнца, знакомого с этой позицией, но не игравшего прежде за первую команду. С этой возможности и начнем.

Вариант №1. Профильный опорник из молодежи

Когда стало известно о травме Зобнина, Витории стали советовать опорных полузащитников из клубной вертикали. Чаще всего вспоминали капитана «Спартака-2» Фанила Сунгатулина, но португалец выбрал другого опорника из «двойки» — Даниила Денисова, а еще взял в Краснодар его коллегу из молодежной команды Илью Левченкова. В теории один из них может сыграть рядом с Наилем Умяровым. Конечно, более предпочтительные шансы у Денисова, за плечами у которого 50 матчей в ФНЛ.

Вариант №2. Переучить футболиста первой команды

Думаю, Руй Витория выберет именно этот вариант, а молодых оставит на подхвате. Португалец будет рассуждать так: есть основная защита (Кофрие — Жиго — Джикия) и тройка атаки (Ларссон — Промес — Соболев), Умяров готов сыграть, следовательно, только один футболист должен будет сыграть на не вполне знакомой позиции. Очевидно, что в опорную зону отправится Михаил Игнатов, который и так играет в центральной зоне, только обычно ближе к чужим воротам.

Вариант №3. Подкорректировать схему

Витория может компенсировать кадровую недостачу корректировкой схемы: отказаться от двух чистых опорных и сыграть треугольником в полузащите с Умяровым в глубине. На позициях «восьмерок» могут сыграть тот же Игнатов и Промес. А может быть, даже Ломовицкий, тогда в запасе останется даже вариант для усиления атаки в рамках схемы 3-5-2 (Промес или Ларссон могут начать на скамейке запасных).

«Челси» разучился побеждать МЮ. Роналду ждёт Рангника и не хочет на 11-е место в АПЛ
28 ноябряВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии10
У ЦСКА одна победа над «Зенитом» за семь лет в семнадцати играх. Без сенсации сезон не спасти
27 ноябряСтанислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии11
26% — шанс сборной России пробиться на ЧМ-2022, по мнению экспертов
27 ноября Комментарии46
Россия встретится с Левандовски, у Италии и Португалии одна путёвка на двоих. Состоялась жеребьёвка стыков ЧМ-2022
26 ноябряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии25
У «Спартака» лучший сезон в Европе за 11 лет. «Легия» может подарить путевку в плей-офф уже сегодня
25 ноябряСтанислав Горин в блоге Магический шарКомментарии12
С 17-летним вратарем против разъярённого Сарри. «Локомотиву» нужна сенсация в стиле «Спартака»
25 ноябряВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
20 ноября в 09:23
провести один хороший матч по силам любой команде ...
YVG
YVG
20 ноября в 07:57
Наверное, им мало платят.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
20 ноября в 04:57
А чем лучше предполагаемый новый тренер? Хороший конечно критерий: нравится - не нравится! И это серьёзно обсуждают... Что-то не так в Датском королевстве....
rubin kazzzan
rubin kazzzan
20 ноября в 01:05
Наш футбол ни с чем не сравним)))
виктор бочарников
виктор бочарников
19 ноября в 23:50, ред.
Игра на три результата,но интрига ещё в том,что для картофельного Мэстро этот матч если не последний, то уж точно очень важный,Галицкий очень разачарован тренером не такого он ждал,да и как не разачароваться если нет ни игры не результата,примерно тоже самое что и при Шалимове.
shlomo
shlomo
19 ноября в 21:07, ред.
Спасибо за статью....ну что, на сколько хватит терпения Леонида Федуна?.... пока Валерий Карпин размышляет о продолжении карьеры в сборной России, которая во время заключительных туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 безвольно проиграла Хорватии и попала в стыки,.... РПЛ провожает первый круг.... календарь не щадит никого, последний месяц осени приближается к концу.... Краснодар в первом круге РПЛ демонстрировал приличную результативность.... подвели разве что два последних тура.... Спартак забивает уже девять матчей подряд во всех турнирах, но перед поездкой в Краснодар имеет серьёзные кадровые потери в центре поля..... да и вратарская позиция оставляет желать лучшего.... и лично мне кажется, напрашивается букмекерский верх....ну а что касается Витории....то это , как я думаю его последний шанс....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 ноября в 21:01
Из молодёжки пусть возьмут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100