«Спартак» остался без центра поля на матч с «Краснодаром». Три из четырех основных полузащитников недоступны

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19 ноября 2021, 21:00

Руй Витория должен проявить креатив.

Игра с «Краснодаром» может стать последней для Витории в «Спартаке»

Ни для кого не секрет, что в «Спартаке» готовится смена тренера. Руй Витория был обречен с того момента, как не приглянулся Зареме Салиховой, чье слово в клубе сейчас решающее. Она бы и рада была избавиться от португальца раньше, но особенности контракта с тренером заставили повременить: спешка обошлась бы в слишком большую сумму, в то время как после 15-го тура РПЛ стороны могут обсудить разрыв отношений на более выгодных для клуба условиях.

Если к экватору чемпионата России «Спартак» будет занимать место ниже пятого, то «красно-белые» могут уволить тренера с выплатой минимальной компенсации (около 1 миллиона евро). «Спартак» предпринимал попытки освободить Руя от занимаемой должности в паузу на матчи сборных, указывая на недостижимость пятого места, но португалец решил досидеть до конца, пусть кино и так себе.

В матче с «Краснодаром» на тренерском мостике «Спартака» по-прежнему будет восседать Витория, а потом команду возглавит итальянец Паоло Ваноли, который ради самостоятельной работы в Москве отказался стать частью тренерского штаба Антонио Конте в «Тоттенхэме». Есть небольшая вероятность, что Руй останется до зимы, чтобы его преемник не мучился в оставшихся до конца года матчах и приступил к работе со сборов. Но скорее всего игра против «Краснодара» станет последней для Витории.

Финальное испытание с пустым центром поля

«Спартак» в нынешнем сезоне — стабильно неблагополучная команда, и кадровая ситуация под стать на протяжении всей осени. Пришлось поменять основного вратаря, из-за травм и дисквалификаций в целом ряде матчей не могли рассчитывать на оптимальную тройку в центре обороны (Кофрие — Жиго — Джикия), что каждый раз оборачивалось неприятностями и критикой Рассказова.

Основной у Тедеско защитник Маслов не играет уже полгода, Эсекеля Понсе потеряли на длительный срок, по два раза в этом сезоне оказывались в лазарете Промес и Зобнин, заглядывали туда Мозес, Ларссон и Умяров. Перед встречей с «Краснодаром» наиболее пострадавшая линия «Спартака» — полузащита. Из четверки основных центральных хавбеков готов только Умяров, у остальных есть причины не появляться на поле:

1. Роман Зобнин получил мышечное повреждение в расположении сборной России. Срок восстановления — три недели, то есть до зимней паузы уже не сыграет. Может готовиться к весеннему рестарту.

2. У Йоррита Хендрикса воспаление ахиллова сухожилия, возвращение в общую группу планируется в конце ноября. Впрочем, голландец слабо помогает, даже когда здоров. Хендрикс — самое слабое легионерское звено «Спартака», у него всего лишь один матч в основе со старта сезона и 175 игровых минут в РПЛ .

3. Руслан Литвинов, который и сам до недавних пор был резервной опцией, пропустит игру с «Краснодаром» из-за автоматической дисквалификации, которую повлекло за собой удаление в матче с «Локомотивом». С 20-го сентября, когда Литвинов впервые в сезоне сыграл за «Спартак» в дерби против ЦСКА , он выходил в стартовом составе в десяти матчах подряд. Таким образом, игра против «Краснодара» станет для москвичей первой за два месяца без Литвинова.

Кроме того, из-за перебора желтых карточек с «быками» не сыграет Зелимхан Бакаев, который теоретически мог сыграть на позиции «восьмерки» при треугольной формации центра поля, как бывало при Тедеско.

Варианты Витории: перестроить схему, поставить игрока на незнакомую позицию, привлечь молодежь

«Спартак» при Витории играет с четверкой в линию в полузащите — схема 3-4-3 или 3-4-1-2. Фактически у португальца два стандартных решения в ситуации кадрового дефицита на определенном участке поля: можно перестроить схему с учетом текущего ростера или сохранить расстановку ценой перевода футболистов в незнакомые амплуа. Дополнительная опция в рамках этого решения — выпустить юнца, знакомого с этой позицией, но не игравшего прежде за первую команду. С этой возможности и начнем.

Вариант №1. Профильный опорник из молодежи

Когда стало известно о травме Зобнина, Витории стали советовать опорных полузащитников из клубной вертикали. Чаще всего вспоминали капитана «Спартака-2» Фанила Сунгатулина, но португалец выбрал другого опорника из «двойки» — Даниила Денисова, а еще взял в Краснодар его коллегу из молодежной команды Илью Левченкова. В теории один из них может сыграть рядом с Наилем Умяровым. Конечно, более предпочтительные шансы у Денисова, за плечами у которого 50 матчей в ФНЛ .

Вариант №2. Переучить футболиста первой команды

Думаю, Руй Витория выберет именно этот вариант, а молодых оставит на подхвате. Португалец будет рассуждать так: есть основная защита (Кофрие — Жиго — Джикия) и тройка атаки (Ларссон — Промес — Соболев), Умяров готов сыграть, следовательно, только один футболист должен будет сыграть на не вполне знакомой позиции. Очевидно, что в опорную зону отправится Михаил Игнатов, который и так играет в центральной зоне, только обычно ближе к чужим воротам.

Вариант №3. Подкорректировать схему

Витория может компенсировать кадровую недостачу корректировкой схемы: отказаться от двух чистых опорных и сыграть треугольником в полузащите с Умяровым в глубине. На позициях «восьмерок» могут сыграть тот же Игнатов и Промес. А может быть, даже Ломовицкий, тогда в запасе останется даже вариант для усиления атаки в рамках схемы 3-5-2 (Промес или Ларссон могут начать на скамейке запасных).