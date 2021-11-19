Кержаков против «Зенита» и последний матч Руя Витории в «Спартаке» (скорее всего). Встречаем экватор РПЛ

1637325919

19 ноября 2021, 15:45

Клубный футбол вернулся.

«Зенит» — «Нижний Новгород»

1. «Зенит» лучше всех в чемпионате России играет на своем поле: чемпионы забрали 86% очков, разыгрывавшихся на «Газпром Арене», 18 баллов из 21 возможного в 7 матчах (6В 0Н 1П). Впечатляет и домашняя результативность «Зенита»: 21 гол в 7 встречах, в среднем 3 за игру.

2. «Нижний Новгород» проиграл четыре последних матча в РПЛ , пропуская в каждом из них не меньше двух мячей. Неудачная серия опустила нижегородцев в зону стыковых матчей (13-е место).

3. Особый шарм противостоянию «Зенита» и «Нижнего Новгорода» добавляет фигура Александра Кержакова, возглавляющего новичков РПЛ . Кержаков по-прежнему является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (163 гола), он играл вместе с Сергеем Семаком за «сине-бело-голубых» и сборную России, а еще встретит в Санкт-Петербурге родного брата.

Ждем пятницу как никогда! 🤩 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 16, 2021

«Крылья Советов» — «Урал»

1. Статистическая аномалия этого противостояния заключается в отсутствии побед у хозяев на протяжении 26 лет. Серия в рамках чемпионатов России растянулась на 12 матчей, в которых зафиксированы 8 ничьих и 4 победы хозяев.

2. А еще «Крыльям Советов» и «Уралу» принадлежит рекорд РПЛ по количеству ничьих подряд: с 1996-го по 2017-й выдали серию из семи матчей без победителей, причем первые шесть встреч завершились со счетом 1:1.

3. На неделе ушел из жизни легендарный футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба. На счету белорусского хавбека 260 матчей за волжан, он второй в списке гвардейцев клуба после Антона Бобра (310 встреч). Вечная память.

Не стало Дениса Ковбыhttps://t.co/nNGBydvHBi — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 18, 2021

«Локомотив» — «Ахмат»

1. «Локомотив» под руководством Маркуса Гисдоля не проигрывает в РПЛ : 2 победы и 2 ничьи под началом немецкого тренера.

2. После дерби со «Спартаком» в составе «железнодорожников» сразу четыре дисквалифицированных футболиста: Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Тин Едвай и Константин Марадишвили.

3. «Ахмат» остается одной из двух бескомпромиссных команд РПЛ наравне с «Сочи»: 0 ничьих после 14 туров чемпионата.

«Краснодар» — «Спартак»

1. Все идет к тому, что матч с «Краснодаром» вне зависимости от результата станет последним у руля «Спартака» для Руя Витории, чей контракт может быть расторгнут после первого круга РПЛ с минимальной компенсацией, если на этот момент команда занимает место ниже пятого. Сменить португальца на мостике готовится итальянский специалист Паоло Ваноли.

2. У «Краснодара» серия из трех поражений во всех турнирах: после болезненного фиаско в кубковом дерби против «Кубани» (0:3) команда Виктора Ганчаренко с минимальным счетом 0:1 проиграла в РПЛ «Крыльям Советов» и «Динамо».

3. Виктор Ганчаренко выиграл у Руя Витории 2 из 2 матчей в тренерской дуэли. Их команды встречались в Лиге чемпионов: в сезоне 2017/18 на групповой стадии ЦСКА под началом Ганчаренко дважды переиграл «Бенфику» Витории — 2:1 и 2:0.

ЦСКА — «Химки»

1. Накануне матча с «Химками» большую бурю вокруг ЦСКА поднял бывший главный тренер Ивица Олич, рассказавший о том, как с ним обошлись в клубе.

2. У «Химок» тоже не все здорово: предпоследнее место в таблице и всего лишь одна победа в РПЛ почти за четыре месяца. Ходят слухи, что уволенный меньше месяца назад Игорь Черевченко может вернуться на тренерский мостик.

3. ЦСКА ни разу в своей истории не проигрывал «Химкам»: в 10 встречах у «армейцев» 7 побед над подмосковным клубом, еще 3 матча закончились вничью.

«Ростов» — «Уфа»

1. «Ростов» не щадил своих соперников в двух предыдущих домашних матчах: разбили «Арсенал» со счетом 4:0, а перед паузой на матчи сборных устроили экзекуцию «Рубину» — 5:1.

2. «Уфа» едет в Ростов-на-Дону с четырехматчевой беспроигрышной серией в РПЛ : три ничьи и победа.

3. Гамид Агаларов забил 11 из 14 голов (79%) «Уфы» в нынешнем сезоне, а всего в рядах уфимцев отметились голами только три футболиста: Агаларов (11), Олег Иванов (2) и Камилов (1). Сравните с «Ростовом», за который забивали 10 игроков, причем у пятерых больше одного гола.

«Динамо» — «Арсенал»

1. У «Динамо» 2 домашних поражения в 7 встречах на «ВТБ Арене», но в двух последних случаях гости покидали стадион «бело-голубых» на щите — 4:1 победа над «Химками» и 1:0 над «Краснодаром».

2. «Арсенал» — худшая команда Премьер-Лиги по набранным очкам на чужом поле. Туляки привезли с выездов только 3 из 15 возможных очков (20%), проиграли 5 из 6 гостевых матчей в этом сезоне.

3. Миодраг Божович тренировал «Динамо» (2010-2011) на протяжении 31 матча (11В 11Н 9 П) и встречался с «бело-голубыми» 16 раз за карьеру (4В 3Н 9П).

«Сочи» — «Рубин»

1. В этом сезоне «Сочи» и «Рубин» представляли Россию в еврокубках, но не смогли пробиться в основной турнир Лиги Конференций, синхронно проиграв в третьем квалификационном раунде.

2. «Сочи» проиграл лишь 2 из 27 последних матчей на своем поле.