Ожил кошмар Клоппа. «Арсенал» претендует на позицию «Ливерпуля» в АПЛ

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20 ноября 2021, 13:40

«Канониры» мечтают о любимом четвертом месте.

О «Ливерпуле»

- «Красные» опустились ниже «Вест Хэма» в таблице, поскольку зачастили с ничьими, а проиграли лишь именно «молотобойцам». Но четыре мировые лишили восьми пунктов. «Брентфорд» и «Брайтон» повторили за «Челси» и «Манчестер Сити», что тоже не отдавали Клоппу победу. Как результат – Юрген соседствует в таблице с «Арсеналом», восьмой командой прошлого сезона.

- У немца нет глубины состава. Фирмино, Кейта, Эллиотт, Джонс, Гомес и Милнер страдали от травм. Также могут поберечь Робертсона и Хендерсона. Клопп ненавидит паузы на игры сборных. Цимикас при случае подменит Робертсона. Окслейд-Чемберлен с радостью выйдет на поле рядом с Фабиньо и Алькантарой. Но когда играешь одним и тем же составом, то устаешь. Команда Клоппа порой не выдерживает собственный дикий темп.

- «Ливерпулю» легко даются голы. В АПЛ после 11 туров никто не забил больше – 31 мяч. Нападение легко создает моменты. Выше «Манчестер Сити» по ударам, а количество точных попыток зашкаливает. Семь выстрелов в створ в среднем за игру делают «красных» вторыми после «Баварии» в топ-5 по этому показателю. Но Клопп не вечный чемпион, как немцы, поэтому достижение его команды смотрится солиднее. При этом важный момент – «Ливерпуль» не пугает многим оппонентов, змеиный чемпионский статус, чтобы гипнотизировать кроликов, не сохранили.

- У Юргена в жизни много радости. Зрение исправили, «Ливерпуль» в четырех очках от первого места, третий по пропущенным мячам, а Салах в лучшей форме в жизни. Мохаммед забил 10 мячей и сделал 7 ассистов в 11 матчах сезона. Невероятный результат, основанный на заметном техническом превосходстве над соперниками. У египтянина личная фаза бегущего Месси, когда все пытались поймать Лионеля, но мало кому удавалось. «Все залетает», как говорят футболисты, Мо успевает отдавать и завершать.

- Можно радоваться успехам отдельных личностей – Мане и Жота тоже с голами, а у Александер-Арнольда по 3.3 последних паса за игру. Но надо признать, что «Ливерпуль» разучился побеждать вопреки соперникам. Та фаза жизни осталась в чемпионском сезоне. Сейчас могут нагрузить 10 мячей «Уотфорду» и МЮ , а потом пропустить пять раз от «Брайтона» и «Вест Хэма», потеряв пять пунктов. Оборона «Ливерпуля» не слабая, но странная. Ван Дейк больше не вызывает звериный страх у соперников. Вся линия допускала ошибки, которые Алиссон не мог исправить. Возможно, к стилю Клоппа в защите в АПЛ попросту привыкли?

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон) – Хендерсон, Фабиньо, Алькантара – Салах, Жота, Мане.

Об «Арсенале»

- Если у «Ливерпуля» в шести последних играх АПЛ лишь две победы, то у «канониров» целых четыре. Артете не надо драться ни с кем в Европе, что упрощает подготовку к пикникам на выходных. «Арсенал» не проигрывает в чемпионате с августа и погрома против «Манчестер Сити». Восемь туров и шесть побед. Конечно, помог календарь, ведь попадали на соперников с проблемами («шпоры» и «лисы» — два лучших примера). Но результат пришел, лондонцы стабильно набирают очки.

- На последнее место после трех туров «канониров» опустил календарь, а именно матчи против «Челси» и «Манчестер Сити». Поэтому фанаты «Арсенала» с опаской ожидают поединок против «Ливерпуля», еще одного лидера. Не трудно справиться с «Уотфордом», забив единственный засчитанный мяч, если соперник 60% игрового времени в защите. Но «красные» на «Энфилд Роуд» — совершенно другая история.

- Артета подтвердил все комплименты, в которых его купал ментор Гвардиола. Микель правильно оценил характер ошибок защиты команды на старте сезона. Появление в основе вратаря Рамсдейла – находка, ведь у Аарона много сэйвов, немало «сухарей» и есть прозрения. Против «Лестера», например, взял 8 ударов. Схема «4-4-1-1» работает, а ширина игры сократила разрывы между линиями. Хотя «4-2-3-1» тоже использовали – учитывают соперников.

- Неправильно игнорировать минусы команды. Капитан Обамеянг забил 4 мяча в 10 встречах, но это не показатели его самого в молодости. У Ляказетта всего один мяч и много матчей на скамейке. О Пепе начали забывать, хотя помнят о стоимости его трансфера. Рамсдейл – герой, поскольку оборона допускает моменты. У «Арсенала» нет лидирующих позиций по ключевой статистике, это пример середняка, который собрался и почти не пропускает.

- У «Арсенала» меньше кадровых проблем. Без Джаки опорная зона справляется давненько. Колашинац вряд ли будет основным слева или в центре, ведь есть Уайт, Габриэль и Тирни. Сака может играть выше, если в обороне помогает молодой японец Томиясу. «Арсенал» сейчас силен не по именам, а из-за характера. Не факт, что Эдегор, Локонга или Смит-Роу смогут месяцами играть так же успешно, но прямо сейчас ставка на результат работает.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Рамсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни – Партей, Локонга – Сака, Эдегор, Роу – Обамеянг (Ляказетт).

О противостоянии

- «Арсенал» может забрать четвертое место у «Ливерпуля», если победит в гостях. Вот только на «Энфилд Роуд» у лондонцев не было девять лет побед. Последний раз «красных» в их логове обыгрывал Арсен Венгер, а на поле у победителей были Касорла, Подольски, Артета, а еще юный Окслейд-Чемберлен. За «Ливерпуль» играли Стерлинг, Суарес и Джеррард – давно было дело.

- «Ливерпуль» легко мог превратить две ничьих в победы, а с «Вест Хэмом» подписать мир. Это пять дополнительных пунктов и чистое первое место в таблице. Сегодня нет сомнений в силе команды Клоппа, а скорее пройдет качественный тест прогресса «Арсенала». Они многих обыграли, но на дворе двенадцатый тур, часть непростых соперников, чей стиль хуже сочетается с уловками Артеты, попросту не встречали.

- Кроме плохой статистики на стадионе «Ливерпуля», есть личная статистика Артеты против Клоппа. В пяти матчах у немца две победы и три поражения, но два успеха кубковые и в серии пенальти, что вряд ли стоит учитывать сегодня. В АПЛ Салах и компания постараются показать, что они важнее. Но «Арсенал» симпатичнее, чем был, впервые за долгое время поединок Клоппа и Артеты – центральный в туре.