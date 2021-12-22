«Монако» — «Ренн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 15:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ренн», который состоится 22 декабря 2021 года

«Монако»

«Монако» в нынешнем сезоне не может себя причислить к группе лидеров, ведь начало чемпионата вышло крайне неудачным. Перед очередным туром Лиги 1 команда занимает только восьмое место, набрав 26 очков. В последних пяти матчах коллектив смог набрать восемь очков, что является средним результатом. В предстоящем поединке с оппонентом, который находится в тройке лидеров у «Монако» легкого поединка однозначно не выйдет.

19 декабря «Монако» обыграл в кубке Франции «Ред Стар 93» (2:0), а 12 декабря в чемпионате уступил ПСЖ (0:2).

«Ренн»

«Ренн» выиграл большинство последних матчей, что позволило коллективу набрать 31 очко и выйти на третье место в турнирной таблице. Клуб имеет четкую цель попасть в Лигу Чемпионов и старается брать максимум очков в каждой встрече. Команда пропустила всего 16 мячей, что является вторым результатом в чемпионате Франции. «Ренн» не проигрывает несколько матчей подряд на выезде, что подогревает дополнительный интерес к поединку.

18 декабря «Ренн» минимально обыграл «Лорьян» (1:0) в кубке Франции, а 12 числа в чемпионате проиграл на своем поле «Ницце» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2.3

Ничья – 3.46

Победит «Ренн» – 3.36

Статистика

«Монако» проиграл только один матч из десяти последних, а «Ренн» уступил в двух поединках

«Ренн» забивает на выезде уже восемь матчей подряд

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл пять из семи последних матчей с «Ренном» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Коллектив умеет настраиваться на одиночные важные матчи и выигрывать их. Предполагаем, что игра будет очень сложной, а хозяева добьются минимального перевеса.