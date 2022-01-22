Гвардиола отбирает у МЮ гениального форварда. Человек-паук ищет европейский дом

1642857221

вчера, 16:13

Хосеп покупает нападающего.

Тренер «горожан» не соврал, но обманул

Сейчас Гвардиола счастливый, он тогда в романтическом настроении, словно наслушался своих любимых сопливых поп-рок песен. Люди его профессии и статуса, независимо от темперамента, счастливы, когда побеждают. Поэтому хвалит оборону «Челси», хватит стандарты от Уорда-Проуза – Хосеп назвал хавбека «Саутгемптона» «лучших исполнителем штрафных, которого когда-либо видел». Неплохой комплимент от человека, который тренировал Месси.

Но испанец крайне непростой парень. Когда его донимали расспросами о центральном наддающем, то признавал – летом пошли за Кейном, но «Тоттенхэм» не отпустил Харри за вменяемые деньги, и этот поезд ушел. Про Холанда Гвардиола говорить не любит, ведь Эрлинга ждут в Испании, норвежец любит теплые края.

За Влаховича будет большая драка. Но когда на горизонте появилась возможность подписать молодого талантливого и необычного форварда за «копейки» для «Манчестер Сити», еще и огорчить знаменитого соседа (в МЮ сделали вид, что не очень-то Альварес и был нужен), то возможностью «горожане» воспользовались. В контракте форварда «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса есть пункт о выкупе, и речь о примерно 25 млн евро.

Молодой человек мог выбирать команду. Проект Гвардиолы ему нравится, но поскольку «горожанам» заходят в решающую фазу сезона и многое получается без чистого форварда, то Альварес на полгода останется в Аргентине. «Манчестер Сити» планирует выбить скидку в 4 млн евро, ведь контракт форварда завершится в конце 2022-го. «Ривер Плейт» нужно спешить, иначе потеряют и футболиста, и деньги.

Гвардиола заявлял, что зимой «Манчестер Сити» не подпишет форварда, но обманул, судя по последним новостям. Нападающего выбрали, выкупят контракт, но приедет чуть позже. Сможет ли игра «Паука» стать хитом в АПЛ , как новый фильм о Спайдермене, собравший более миллиарда долларов в мировом прокате? Посмотрим. Прозвище Альварес получил от старшего брата – казалось, что у него восемь ног, так ловко контролировал мяч.

Альварес – мастер «неподготовленных» ударов

Когда посмотрите нарезку голов форварда формата Луиса Суареса, то словно многие его удары нарочито небрежные. У Левандовски есть та же «корявость». На самом деле это отражение опыта и мастерства. Если Суарес потратит миллисекунды, чтобы поставить стопу хрестоматийно, то вратарь получит фору. Футбол – игра о времени, и знаменитые нападающие это чувствуют.

Работа на отскоках, подстройка под мяч, когда тело в неудобной позиции, удары на «шаге», когда голкипер и защитник думают, что будет смена ноги для более удобной ударной позиции – все это у Хулиана Альвареса в 21 год имеется. Это лучший снайпер чемпионата Аргентины, но игрок разных позиций. Не всегда играл в центре атаки у Гальярдо, ведь «Куколка» — один из самых перспективных наставников планеты, вечно жонглировал схемами.

«Ривер Плейт» уничтожил всех в Аргентине – 54 очка, разница мячей 53:19 в лиге, где остальные пропускали по 30-40 мячей. «Миллионеры» опередили вице-чемпионов на пятнадцать пунктов. И хотя получили по зубам от «Атлетико Минейро» и лично будущего чемпиона Бразилии Халка, остаются симпатичной командой, которая обречена на кадровые потери. Хулиан Альварес выходил на двух флангах, в центре атаки в паре и на позиции второго форварда.

Скалони заметил его прогресс, Хулиан выиграл Кубок Америки вместе с Месси в роли запасного. Но что будет дальше? Узнаем в будущем сезоне, а пока один из лучших игроков Южной Америки в 2021 году привыкает к мысли, что скоро ему слушать подсказки Гвардиолы и играть рядом с Де Брюйне, Бернарду и Марезом. «Манчестер Сити» не хватает акцента по центру. Хулиан, который готов забивать дальними ударами и врываться в штрафную площадь, должен помочь.

Гениальные задатки и интригующий переезд

Месси и Ди Мария – состоявшиеся гении. Хулиан Альварес скорее как Аймар или Савиола в юности. Они гении по задаткам. К слову, ведь речь о двух бывших футболистах из школы «Ривер Плейт». Пабло был кумиром Лионеля в детстве, а Хавьер попал в «Барселону», где от него ждали прорыва, но не реализовал себя. Хотя Хулиан, конечно, иной по стилю, напоминает немного Джованни Симеоне.

Ла Лига могла ему подойти, но и в Манчестере сложным по структуре футбола форвардам, вроде Тевеса, жить проще, чем в Каталонии, где плеймейкер Рикельме не заиграл. Лишь Месси закрепился, получив неограниченную свободу. Хулиан не настолько талантливый, но вместе с Лаутаро Мартинесом – самые видные атакующие аргентинцы нового поколения. В прошлом календарном году Месси забил 24 гола и отдал 13 асисстов в национальных лигах, а у Альвареса 20 мячей и тоже 13 голевых передач.

Даже с поправкой, что чемпионат Аргентины не равен чемпионату Испании, показатели выдающиеся. Причем Хулиан играет настолько сложно, что его можно представить нападающим «Манчестер Сити». Как и Кейн, готов уступать пространство в штрафной площади. Как и Мартинес, которого «горожане» тоже вели, ассистирует напарникам. Аналитики Гвардиолы могут попасть в точку, если не будет проблем с адаптацией и здоровьем.

Это самый интересный аргентинский футболист за последние годы. Даже Лаутаро, хотя в мощном «Интере» доказал класс, что Хуалиану еще предстоит, не впечатляет настолько. Форварда у «Манчестер Сити» после заката карьеры Агуэро не было отчасти потому, что не могли найти человека, чьи природные данные совпадали с запутанными идеями Гвардиолы. Техничный, резкий и невероятно сильный в прессинге Альварес в теории подходит:

Пусть фанаты ПСЖ , «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» не обижаются, но этому парню лучше начать с самого сложного для него тактического задания – заиграть в центре атаки «горожан». Если ПСЖ подойдет любой коллекционер голов стабильнее, чем Икарди, а в МЮ мог бы заиграть немножко однотипный, но эффективный Влахович, то у Хулиана с фантазией полный порядок. Жезус тоже не робкого десятка, но Габи в точке вхождения в «Сити» не был настолько самостоятельным.

Не верьте, что это второй Агуэро. Альварес совсем другой футболист по стилю и даже любимому амплуа. «Паук» держится дальше от штрафной площади, коварнее и разнообразнее. Если Альварес покажет по эту сторону океана то, что уже показал дома – родится супервезда.