«Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Бернли», который состоится 23 января 2022 года

«Арсенал»

После серии побед, у «канониров» наступила полоса неудач и команда не может выиграть уже несколько матчей подряд. В чемпионате Англии «Арсенал» занимает шестое место с набранными 35 очками, но имеет игры в запасе. В предстоящем матче с последней командой АПЛ , подопечные Микеля Артеты обязаны набирать максимум очков, чтобы догонять прямых конкурентов в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

20 января «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» в Кубке Английской лиги (0:2), а девятого числа уступил «Нотингем Форест» в кубке ФА (0:1).

«Бернли»

Команда только совсем недавно достигла дна турнирной таблицы и сейчас занимает 20 место с 11 очками и уже давно не побеждает. Коллектив второй снизу по количеству забитых мячей (16) и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в состав и тренировочный процесс. Выездной матч против лондонского клуба не предвещает для аутсайдера ничего хорошего и другой результат кроме поражения станет большой неожиданностью.

08 января «Бернли» проиграл «Хаддерсфилду» в кубке ФА (1:2), а второго числа команда проиграла на выезде «Лидсу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.343

Ничья – 5.26

Победит «Бернли» – 9.58

Статистика

«Бернли» не может выиграть уже восемь матчей подряд

«Арсенал» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем стадионе

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бернли» проиграл восемь из девяти выездных матчей с «Арсеналом»

Прогноз