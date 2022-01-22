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«Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Бернли», который состоится 23 января 2022 года

«Арсенал»

После серии побед, у «канониров» наступила полоса неудач и команда не может выиграть уже несколько матчей подряд. В чемпионате Англии «Арсенал» занимает шестое место с набранными 35 очками, но имеет игры в запасе. В предстоящем матче с последней командой АПЛ, подопечные Микеля Артеты обязаны набирать максимум очков, чтобы догонять прямых конкурентов в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

20 января «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» в Кубке Английской лиги (0:2), а девятого числа уступил «Нотингем Форест» в кубке ФА (0:1).

«Бернли»

Команда только совсем недавно достигла дна турнирной таблицы и сейчас занимает 20 место с 11 очками и уже давно не побеждает. Коллектив второй снизу по количеству забитых мячей (16) и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в состав и тренировочный процесс. Выездной матч против лондонского клуба не предвещает для аутсайдера ничего хорошего и другой результат кроме поражения станет большой неожиданностью.

08 января «Бернли» проиграл «Хаддерсфилду» в кубке ФА (1:2), а второго числа команда проиграла на выезде «Лидсу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.343
  • Ничья – 5.26
  • Победит «Бернли» – 9.58

Статистика

  • «Бернли» не может выиграть уже восемь матчей подряд
  • «Арсенал» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Бернли» проиграл восемь из девяти выездных матчей с «Арсеналом»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. У последней команды АПЛ нет шансов в выездном матче против «Арсенала», который в чемпионате идет уверенно и претендует на место выше шестого. Прогнозируем уверенную победу «канониров»

Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:37
Арсенал конечно.
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