«Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Сток Сити», который состоится 28 января 2022 года
«Хаддерсфилд»
В последних матчах команда стабильно набирает очки и не проигрывает уже несколько поединков. Это позволило «Хаддерсфилду» подняться на шестое место в Чемпионшипе с набранными 44 очками. Тем не менее, плотность турнирной таблицы достаточно высокая и любая неудача может опустить коллектив сразу на несколько позиций, поэтому расслабляться еще очень рано. «Хаддерсфилд» набрал 11 очков за последние пять туров чемпионата.
23 января «Хаддерсфилд» в увлекательном поединке обыграл на выезде «Рединг» (4:3), а 15 числа разошелся миром с «Суонси» (1:1).
«Сток Сити»
«Сток Сити» является середняком второй по силе лиги Англии, однако в последних матчах дела у команды идут не важно. Клуб набрал лишь три очка в пяти последних встречах и занимает 11 место. Теоретически шансы на попадание в плей-офф у «Сток Сити» остаются, однако для этого необходимо кардинально изменить результаты и набирать очки. Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива примерно равная (32:29) и чтобы ее улучшить необходимо только побеждать.
25 января «Сток Сити» минимально уступил «Ковентри Сити» (0:1), а 22 января на своем поле проиграл «Фулхэму» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хаддерсфилд» – 2.59
- Ничья – 3.26
- Победит «Сток Сити» – 2.99
Статистика
- «Хаддерсфилд» не знает поражений на протяжении девяти матчей подряд
- Шесть последних выездных матчей «Сток Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних встреч коллективов на поле «Хаддерсфилда» завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Хаддерсфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Команда находится на подъеме и на своем стадионе постарается приложит все усилия. Чтобы набрать важные три пункта. Прогнозируем победу хозяев.