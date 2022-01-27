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«Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Сток Сити», который состоится 28 января 2022 года

«Хаддерсфилд»

В последних матчах команда стабильно набирает очки и не проигрывает уже несколько поединков. Это позволило «Хаддерсфилду» подняться на шестое место в Чемпионшипе с набранными 44 очками. Тем не менее, плотность турнирной таблицы достаточно высокая и любая неудача может опустить коллектив сразу на несколько позиций, поэтому расслабляться еще очень рано. «Хаддерсфилд» набрал 11 очков за последние пять туров чемпионата.

23 января «Хаддерсфилд» в увлекательном поединке обыграл на выезде «Рединг» (4:3), а 15 числа разошелся миром с «Суонси» (1:1).

«Сток Сити»

«Сток Сити» является середняком второй по силе лиги Англии, однако в последних матчах дела у команды идут не важно. Клуб набрал лишь три очка в пяти последних встречах и занимает 11 место. Теоретически шансы на попадание в плей-офф у «Сток Сити» остаются, однако для этого необходимо кардинально изменить результаты и набирать очки. Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива примерно равная (32:29) и чтобы ее улучшить необходимо только побеждать.

25 января «Сток Сити» минимально уступил «Ковентри Сити» (0:1), а 22 января на своем поле проиграл «Фулхэму» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хаддерсфилд» – 2.59
  • Ничья – 3.26
  • Победит «Сток Сити» – 2.99

Статистика

  • «Хаддерсфилд» не знает поражений на протяжении девяти матчей подряд
  • Шесть последних выездных матчей «Сток Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних встреч коллективов на поле «Хаддерсфилда» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Хаддерсфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Команда находится на подъеме и на своем стадионе постарается приложит все усилия. Чтобы набрать важные три пункта. Прогнозируем победу хозяев.

Все комментарии
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вчера в 17:42
Футбольный клуб «Хаддерсфилд» одержит победу.
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sqbetn8vzy59
вчера в 13:50
Футбольный клуб «Хаддерсфилд» выиграет матч.
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