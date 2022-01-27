«Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Сток Сити», который состоится 28 января 2022 года

«Хаддерсфилд»

В последних матчах команда стабильно набирает очки и не проигрывает уже несколько поединков. Это позволило «Хаддерсфилду» подняться на шестое место в Чемпионшипе с набранными 44 очками. Тем не менее, плотность турнирной таблицы достаточно высокая и любая неудача может опустить коллектив сразу на несколько позиций, поэтому расслабляться еще очень рано. «Хаддерсфилд» набрал 11 очков за последние пять туров чемпионата.

23 января «Хаддерсфилд» в увлекательном поединке обыграл на выезде «Рединг» (4:3), а 15 числа разошелся миром с «Суонси» (1:1).

«Сток Сити»

«Сток Сити» является середняком второй по силе лиги Англии, однако в последних матчах дела у команды идут не важно. Клуб набрал лишь три очка в пяти последних встречах и занимает 11 место. Теоретически шансы на попадание в плей-офф у «Сток Сити» остаются, однако для этого необходимо кардинально изменить результаты и набирать очки. Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива примерно равная (32:29) и чтобы ее улучшить необходимо только побеждать.

25 января «Сток Сити» минимально уступил «Ковентри Сити» (0:1), а 22 января на своем поле проиграл «Фулхэму» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» – 2.59

Ничья – 3.26

Победит «Сток Сити» – 2.99

Статистика

«Хаддерсфилд» не знает поражений на протяжении девяти матчей подряд

Шесть последних выездных матчей «Сток Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних встреч коллективов на поле «Хаддерсфилда» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Хаддерсфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Команда находится на подъеме и на своем стадионе постарается приложит все усилия. Чтобы набрать важные три пункта. Прогнозируем победу хозяев.