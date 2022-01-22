Наследник Месси снова в лазарете. Фати – самый несчастный вундеркинд в футболе

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вчера, 19:30

Может больше не сыграть в этом сезоне.

«Барселона» уволила физиотерапевта, который помогал Фати

Каталонцы после прихода Хави взялись за анализ травм, и результаты оценки новому штабу не понравились. Еще в ноябре уволили Хаунхо Брау, который был главным физиотерапевтом в клубе. Следом ушел Альберт Роке – тренер по физической подготовке. «Барселону» пытаются встряхнуть функционально, хотя это непросто, ведь темп давно потеряли.

Но хуже, когда не получается вернуть молодых игроков на поле после травм. Хавьер Элана лично работал с Фати, Дембеле и Серхио Роберто, и вся тройка в сумме провела тысячу минут на поле в Ла Лиге. Почти столько же, как один Дест, которого Хави планирует поменять на старину Дани Алвеса. Также «Барселона» устала от выходок Дембеле и аппетитов его агентов.

Усману публично в резкой форме указали на дверь. Но вот атакующий хавбек Ансу Фати, которому в девятнадцать лет отдали легендарную для команды «десятку», входит в планы Хави. Месси не стал возражать, когда его номер передали юному футболисту, то есть считает испанца талантливым мастером, потенциальным наследником. Жаль, что травмы могут уничтожить карьеру уроженца Гвинеи-Бисау.

Ансу Фати будет непросто выйти из разряда «хрустальных»

Хронические проблемы с бицепсом бедра в таком возрасте могут быть, в том числе, из-за ошибок физиотерапевтов и тренерского штаба «Барселоны». Иногда наставники работают со всеми так, будто каждый организм одинаковый, и это ошибка. «Барселона» бросилась на молодежь, ведь это единственный выход без денег. Но врачи в Испании уже отмечали, что не только выносливой мурашке Педри нужен отдых.

Семнадцатилетние Гави и Илиас, восемнадцатилетние Бальде, Демир, Педрола, девятнадцатилетние Педри и Фати появлялись в этом сезоне на поле в основной команде. Хави верит 20-летним Нико Гонсалесу и Эззальзули, но вспомните историю Рики Пуча. Дебютировал еще четыре года назад, но в двадцать два года его сложно назвать его футболистом, которому гарантировано место в основе «Барселоны». Впрочем, Гави, Педри и Фати еще талантливее.

Но испанские хавбеки могут оказаться крепкими оловянными солдатиками, вроде Иньесты и Хави, а вот Ансу отсылает к таким игрокам, как Роббен. Арьен был синонимом футбольного «хрусталя», не раз ломался в «Реале». Лишь когда попал к врачам и физиотерапевтам «Баварии», то научился понимать свой организм. Травмы были, но в Мюнхене голландец провел десять сезонов, сыграл более трехсот матчей и запомнился великолепными голами и передачами.

Фати от такой карьеры не откажется, но для начала нужно морально подготовиться к тому, что не получится пройти свой путь так легко в плане травм, как удалось Месси или Роналду. Причем очевидно, что врачи и физиотерапевты из Испании не лучшие в мире: у «Реала» и «Барселоны» хватало историй, когда травмы влияли на карьеру талантливых футболистов. Характеристики отдельного организма тоже учтем, ведь у Фати были проблемы с коленом в детстве.

Потом повредил мениск и не играл почти целый год. Затем вернулся, чтобы пережить три травмы подрдя. Первое отсутствие было коротким, но подколенное сухожилье его постоянно тревожит. А теперь еще и бедро подключилось. Футболист и его родители должны принять сложное решение. Или надеяться на медикаменты и консервативное лечение, или отправляться в Финляндию к сильным местным хирургам, проводить операцию, как рекомендуют представители «Барселоны», но пропускать 3-4 месяца.

Выбор непростой, но Фати сыграл лишь 35 минут против «Атлетика» в огненном матче Кубка Испании. Вряд ли без операции он сможет чудесным образом восстановиться и появляться на поле постоянно. Каждый футболист после серьезной травмы, вроде мениска, должен входить в игру постепенно. Когда грешат на форму, то не учитывают – игроки ограничены своим телом, иногда не могут показать максимум. Но Фати вернулся с голом и надеялся найти себя в основе.

Не все еще потеряно, если Хави и Луис Энрике верят в парня

Судя по отзывам напарников, Фати – адекватный парень. У него большая семья, папа был футболистом. Перебрались в Европу, где Бориальдо играл в низших лигах. Но денег не хватало, надо было кормить двух дочерей и трех сыновей. Старший Фати услышал, что в Испании есть работа и был водителем мусоровоза. Простые рабочие люди, жизнь которых менял футбольный успех Ансу. Впрочем, братья Фати тоже футболисты, только заметно слабее.

Когда за вингера, игравшего в школе «Севильи», начали драку «Реал» и «Барселона», то из Мадрида предложили много денег, а из Каталонии привезли план, согласно которому Ансу вырастет в участника первой команды, причем быстрее, чем многие думают. Как видите, не соврали. Еще в августе 2019-го юный крайний форвард дебютировал, поскольку Месси, Суарес и Дембеле одновременно были в лазарете. Фати стал вторым самым юным игроком в истории «Барселоны», а потом ставил рекорды для вундеркиндов.

Виктор Вальдес, который тогда работал с юношами клуба, отмечал стиль Ансу – его сложно поймать из-за анархичного подхода к футболу. Работает на инстинктах, и достаточно предоставить свободу, чтобы получить выгоду. Луис Энрике это быстро понял – парню сделали испанский паспорт, дебютировал за первую команду. Забил гол сборной Украины в 17 лет, но пока это последний его мяч в «Красной Фурии», ведь дальше была травма, операция и почти год без большого футбола.

Зато его ждали. Фанаты «Барселоны» очень любят Фати, видят в его лице наследника Месси, поэтому его возвращение встретили тепло. Парень вышел на замену, забил, благодарит врача клуба и заставил родителей на трибунах заплакать от облегчения. Фати отличался после этого в Лиге чемпионов, а в новом году в Суперкубке Испании в ворота «Реала». Но рецидив старой травмы означает пропуск минимум двух месяцев. А если решатся на операцию, то не увидим Фати до следующего сезона.

Трагичная история, ведь к трудолюбию или навыкам юного футболиста никаких вопросов у Хави и остальных в «Барселоне» нет. Есть вопросы к тем, кто его восстанавливал. Впрочем, и эти придирки немного надуманные. Дани Алвес в 38 лет может провести в основе «Барселоны» бодрый отрезок, ведь его организм это позволяет. Ансу Фати повезло меньше, но он вдвое моложе. Должен запастись терпением. Бывали истории, когда футболисты возвращались и после более сложных травм. Важны поддержка семьи, упорство игрока и позиция Хави.

У «Барселоны» были бездумные трансферы, которые не сработали, а теперь есть Ферран Торрес, пока никуда не убежал Депай, хотя планы такие имеются, а еще мечтают о Холанде. Но Фати одаренный, свое место под солнцем найдет, если выберут правильную тактику лечения и получится провести первый в карьере полноценный сезон, чего парню и желаем.