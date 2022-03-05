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Тревожно за «Краснодар». Клуб не готов к потере легионеров и Галицкого

сегодня, 19:29
Классон
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Никаких шуток – потеряли половину команды.

Иностранцы ждут разрешения кризиса

В ближайшие месяцы многие могут задать себе вопросы, связанные с лишением доступа к привычным, или вообще жизненно необходимым вещам. Галицкому в плане быта мало что грозит, но вот последствия его коснулись. Игроки потребовали приостановить сотрудничество после начала спецоперации, в которой Сергей Николаевич не является одним из специальных операторов.

Но насильно мил не будешь, даже за деньги. Клуб пошел навстречу легионерам. Зарплату выплатят, а играть сейчас не нужно. Все известные игроки отказались добраться до Краснодара самолетом, поездом, машиной и сыграть в первых официальных матчах нового года. Рамиреса занесло в Венгрию, Кайо дома в Бразилии. Список получился впечатляющим, ни у кого такого пока нет.

В ближайших играх увидим странный стартовый состав. И не увидим главного тренера, что критически важно после сборов, когда в первых матчах происходит наладка всех механизмов, а конечный план в голове у одного человека. Фарке и его штаб отказались работать в РПЛ, хотя к Галицкому у них не может быть никаких претензий. Жаль, ведь немец мог направить команду в нужное русло, имея опыт в Англии.

Снова непонятно, какой предстанет атакующая команда, которая давно имела ресурсы, но не находила стабильности и характера, чтобы бороться за первые места. Остальные гранды могут кормить легионеров разговорами в стиле «знаю Петровича, он знает Ивановича, и тот рассказал, что будет вот так». Галицкий так не может, поскольку его клуб к государству финансово отношения не имеет, выплывать будут сами.

Внутренние ресурсы не помогут команде

Молодым воспитанникам интересно развиваться, если помогают Рамирес, Классон, Кабелла и Кордоба. Играть резервным составом из россиян и парочки тех, кого легионерами сейчас не считают, опаснее. Поэтому в РФС и РПЛ так настаивали на изменении лимита на легионеров. Мечтали о развитии российского футбола, о европейском конкуренции, погоне за португальцами, о сборной для Карпина. Вместо этого получили непонимание.

До сих пор в интервью агентов игроков теплится надежда. Но как только пройдут «точку невозврата», то получится, как у Классона – разорвут контракт и уедут. А другие мастера не будут спешить в центральный город курортного региона, откуда не летают на данный момент самолеты. Хорошо, что хватило ума набрать россиян с опытом, людей для стартового состава хватает, на какое-то время боеспособность сохранят. Пока ищут тренера.

И все клубы задают себе вопрос: а что будет через три-четыре месяца? «Краснодар» готовился к транзиту власти, но это легко лишь на словах. Галицкий мечтает, чтобы клуб успешно развивался по намеченному плану после того, как отойдет от дел. Но таких историй почти не бывает. Нужен идеальный менеджмент. И хотя нельзя ругать «быков» на селекционные решения – были классные легионеры, на внутреннем рынке их не выбирали первыми.

Закрытость «горожан» им сейчас вредит

Самая худшая из версий, почему именно в «Краснодаре» легионеры массово встали на паузу – Галицкий болеет дальше. Игроки знают детали, поэтому вот так отреагировали. В условиях, когда не будет премиальных от еврокубков и не будет самих международных турниров известным иностранцам не интересно оставаться во временно изолированном городе. Надеемся, что все слухи – вранье, а Сергей Николаевич переживет множество плохих людей. Но прямо сейчас ситуация печальная.

Единственный реально частный клуб без прямого или косвенного финансирования со стороны государства может пострадать, если ситуация не изменится. Не случайно даже Зарема Салихова просит сейчас помощи из казны, то есть сам «Лукойл» является частным проектом в полной юридической мере, но только в ее рамках. В очередь с протянутой рукой выстроятся многие клубы. И поскольку олигархов сложно загнать в РПЛ – Галицкий сам этому удивлялся, то спасение найти сложно.

Классон уже уехал и не вернется. Крыховяка не упомянули в списке легионеров, которые приостановили выступления. Хотя Гжегожа не вытерли с официального сайта клуба – или забыли, или инсайдеры нагнетали, а ситуация там совсем другая, нежели выдумывают. Закрытость «Краснодара» в этом случае не играет им на руку. Даже с Классоном расстались так, что ни одна из сторон не дает комментарии. А что, если и ведущие россияне попробуют летом найти себе места в Москве или Санкт-Петербурге?

Возможно, в этой истории будет разворот

Нет тренера, а пару месяцев назад владелец клуба заявлял, что болеет. С одной стороны, бизнесом, который попал бы под санкции, Галицкий не замается. Как раз его капитал условно «защищенный». С другой, обороны буквальной у этих миллиардов нет, а времена наступают лихие. Поэтому тревожно за «Краснодар» и его будущее. Если капитал Сергея Николаевича оставят в покое, то со временем все решится в пользу клуба, будут богаче многих бывших царей.

В случае потери в РПЛ почти всех легионеров «Краснодар» окажется среди самых пострадавших. Проблема юных клубов, построенных на энтузиазме одного человека – полностью зависимы от качества его решений (например, выбора главного тренера), и одновременно не сплочены общей идеей, вроде принадлежности к клубному величию. Проще говоря, Сафонов в новых условиях может подумать о смене клуба на тот, что выиграет «золото».

Если после Классона уйдут остальные – команда станет слабее. Будет слабее – начнет проигрывать, что скажется на интересе к «Краснодару» в городе, где его сначала не любили, а теперь симпатизируют. Была красивая история, которой не хватало разве что успешной борьбы за трофей. Теперь все иначе. Никто не скажет, вернутся ли легионеры в клуб. Сами игроки не знают, сидят в отелях и ждут, пока команда попытается побеждать без них.

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Ваше ДЕТСТВО РФ
Ваше ДЕТСТВО РФ
сегодня в 21:57, ред.
если не найдем своих, может сербы поедут? белорусы точно смогут и армяне, наверное... или нееет :) Краснодар держись!!!
Asper
Asper
сегодня в 21:52
А Рамирес-то куда? Такой счастливый был, когда российский паспорт показывал, и в числе первых на лыжи встал..
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:50
Удачи Краснодару, надеюсь смогут выплыть.
valt134
valt134
сегодня в 21:09
Краснодар ОБЯЗАН выкарабкаться. А Сергею Николаевичу-ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и ещё раз ЗДОРОВЬЯ!!!
Cappadona
Cappadona
сегодня в 21:07
"нравится, не нравится - терпи, моя красавица"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 132-357-004 21 (раскрыть)
сегодня в 21:05
У ЦСКА вполне приличный состав из своих. Это первое. И втрое. Прочитай тему, которую мы обсуждаем. Тема про ЦСКА, или про Краснодар? Дойдет дело до ЦСКА с удовольствием пообщаюсь на эту тему.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 21:02
Вот ситуация и показала кто делает правильно. Своих очень приличных раскидал, а декларировал своих 11 в основе.
ATG
ATG ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:57
Дружок , у нас в стране НЕТ своих игроков по уровню ЛЕГОВ! Галицкий делает всё правильно
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 20:56
Крысы бегут с корабля, извините но по другому комментировать не могу,надеюсь корабль выдержит этот шторм.
ATG
ATG
сегодня в 20:55
Я бы принципиально отключил от показа АПЛ , немецкую лигу, Францы сами нас отгородили от своей Г лиги. И начать заниматься созданием лиг из снг стран! Включая Украину, Сербию, и Азербайджан. Что касаемо легов - пусть бегут куда подальше!
132-357-004 21
132-357-004 21 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:36
А на какого сделал ставку ЦСКА? Не говори хоп пока не перепрыгнул.
112910415
112910415
сегодня в 20:28
надо пережить тяжелые времена
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:16
Будет немного другой формат РПЛ,и ещё не понятно как это скажется на развитии нашего футбола
борька
борька
сегодня в 19:50
Безвыходных ситуаций не бывает,хороших молодых игроков можно купить в Монголии,во Вьетнаме
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:48
А зачем лить слезы, если Галицкий сделал ставку на легов. Их было 12 чел, оставил 8, а свои где, Уткин очень приличный парень ушёл, Стоцкий узел. Нельзя провозглашать ставку на своих и при этом закупать легов оптом. Век живи век учись
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