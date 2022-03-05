Газизов: «На матч с „Зенитом“ едут все легионеры „Уфы“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что легионеры не собираются покидать башкирский клуб.

Не появилось ли у нас желающих покинуть Россию? Нет, на матч с «Зенитом» едут все. Пока никаких проблем.

Мы каждый день разговариваем с футболистами. Пока так. Но все может меняться, сейчас такое время.

Пытались ли легионеры обсудить возможные варианты событий? Сейчас это такая тема, которую, наверное, лучше не трогать. Если мы ее будем все время дергать, она все время будет на виду. Поэтому пока никто животрепещущих вопросов не задал. На все вопросы, которые интересовали футболистов, мы ответили.