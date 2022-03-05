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Газизов: «На матч с „Зенитом“ едут все легионеры „Уфы“»

сегодня, 17:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа07.03.2022 в 16:30 Не начался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что легионеры не собираются покидать башкирский клуб.

Не появилось ли у нас желающих покинуть Россию? Нет, на матч с «Зенитом» едут все. Пока никаких проблем.

Мы каждый день разговариваем с футболистами. Пока так. Но все может меняться, сейчас такое время.

Пытались ли легионеры обсудить возможные варианты событий? Сейчас это такая тема, которую, наверное, лучше не трогать. Если мы ее будем все время дергать, она все время будет на виду. Поэтому пока никто животрепещущих вопросов не задал. На все вопросы, которые интересовали футболистов, мы ответили.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:21
Вот это правильно....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:21
От такой зарплаты трудно уехать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:20
Можно "Зенит" нахлобучить заодно? Так,для интриги...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
Деньги получают - пусть работают.
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