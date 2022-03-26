«Зенит» в двадцатке самых богатых. «Денежные мешки» заработали более 8 миллиардов евро

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вчера, 20:40

Новый рейтинг самых доходных футбольных клубов.

«Зенит» замыкает список богачей

Авторитетное аудиторское агентство «Deloitte» представило финансовый анализ деятельности футбольных клубов в сезоне 2020/21. Как обычно, берется последний сыгранный полностью сезон, он же последний подсчитанный в деталях финансовый год. Если в прошлый раз на двадцатом месте был «Айнтрахт» с доходом в 174 млн евро, то теперь черта, которую нужно пройти для попадания в топ-20, куда выше.

«Зенит» собрал солидные 212 млн евро и это позволило ему занять последнее двадцатое место в элитной компании. Есть также названия и доходы клубов от «Астон Виллы» до «Лацио» из третьей десятки. Семак жаловался, что петербуржцы бедные, но при этом они официально богаче «Севильи», «Ромы», «Аталанты», «Наполи» и «Лацио». Фиксируем, что денег стало меньше – «Зенит» спустился с 236.5 млн евро, но это сокращение всего на 10 %.

Ни разу за последние пять лет петербуржцы не получали за год менее 168 млн евро, хотя обычно их бюджет составлял 180 млн евро. Ради последних трансферов расходы увеличили, а с ними увеличились и спонсорские контракты. Лишь 4 % денег «Зенит» зарабатывает в дни матчей, 20 % приходится на доходы от телевизионных прав, а сразу 76 % это различная коммерческая деятельность, от продаж до спонсорских денег.

Структура так себе, указывает на проблемы в будущем, когда не смогут совершать привычные дорогие трансферы. Не стоит ведь забывать, что из 43 миллионов, которые «Зенит» заработал от ТВ-контрактов, часть составляли сделки, связанные с показом Лиги чемпионов. Теперь этих денег не будет. Внутренний ТВ-контракт ситуацию кардинальным образом не улучшит. Петербуржцев ждет падение в этом рейтинге. Есть только один способ сохранить показали – летняя вынужденная распродажа бразильцев.

Во второй десятке, помимо «Зенита», есть «Арсенал», «Боруссия» Д, «Атлетико», «Интер», «Лестер», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Милан». В этом списке бросаются в глаза ребята из АПЛ . Каждый из середняков, которые не захаживают в Лигу чемпионов за премиальными, зарабатывает свыше 200 млн евро. И хотя отстают от «Интера» и «Атлетико», в этих двух случаях речь о действующих чемпионах Италии и Испании. В первой двадцатке сразу ровно половина клубов из АПЛ .

«Манчестер Сити» — новый лидер

«Горожане» были пятыми, затем дважды шестыми, а теперь выбрались на вершину рейтинга. Первое место с показателем в 645 млн евро не делает их самыми доходными в истории – «Барселона» сезоном ранее собрала 713 млн евро, но сам откат суммы не влияет на общее состояние двадцатки самых богатых. И год назад, и сейчас речь о более чем 8 миллиардах евро на всех. И когда говорим о МС , то видим существенный рост – на 17 %.

Позже можем узнать, что это не команда Гвардиолы такая популярная, а шейхи научились закачивать деньги в клуб. Но отмечаем, насколько эффективна английская лига, если говорим о доступе к большим деньгам. «Манчестер Сити» заработал 52 % денег от продажи телевизионных прав, вообще ничего не поднял за счет зрителей – стадионы были пустыми из-за пандемии, и еще 48 % набрали контрактами.

Суммы не запредельные, но «Реал» на пару миллионов отстал. Перес получил 640 млн евро, причем структура такая же. Половину средств «сливочные» добыли благодаря телевизионному контракту, половину за счет коммерции. «Реал» за все последние лет ни разу не падал ниже второго места, а однажды был первым – в 2019 году. Он является примером финансовой стабильности, хотя дальше идет еще более показательный игрок. У немцев все настолько хорошо в футболе, что даже пустые трибуны им не навредили.

«Бавария» собрала 611 млн евро, и хотя за два сезона вернулись ближе к показателям 2017 года, разница не критическая для клуба. Особенно с учетом, что свой стадион, как «Реал», они реконструировать не будут, а возвращение зрителей принесет до 100 млн евро в год. Не исключаем, что именно «Бавария» в следующий раз будет на первом месте. Бундеслига построила стабильность на внутреннем интересе, немцы не пускают в клубы иностранцев с деньгами, но без опыта в футболе, поэтому коронавирус задел только доходы в дни матчей.

Правда, у «Баварии» особая позиция, ведь в первой десятке больше немецких клубов нет. Зато есть «Барселона», МЮ , ПСЖ , «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм». «Шпоры» в этой истории как пришлые, ведь остальные клубы в обозримом прошлом или настоящем выигрывали большие трофеи, а вот лондонцы даже до кубковых показателей «Манчестер Юнайтед» не добирались. Лигу Европы выигрывал Моуриньо, но не со «шпорами». Десятка не удивляет, значительных перестановок внутри не было, только «Манчестер Сити» подскочил на пять позиций.

Не только деньги нужны для побед

В основе всех этих исследований всегда будет желание понять, как доходность в футболе связана с конечным результатом? Точно не побеждают только те, кто зарабатывает много, ведь в прошлом году на вершине была «Барселона». Также не учитывают большие долги, а они есть у многих клубов, если их не спонсируют шейхи. Да что там, «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а должен Абрамовичу невероятные деньги.

«Манчестер Сити», хоть и выиграл АПЛ , в финале ЛЧ уступил Канте, Хаверцу и Тухелю. Так что лидерство «Баварии», «Реала» или «горожан» не означает, что именно эти клубы все выиграют. С другой стороны, финансовый базис важный. Даже «Барселона», поскольку коммерчески клуб активно действует, со временем расправится с огромными долгами. Особенно если Хави выдаст результат. Связка средств и игры существует, но есть и проколы.