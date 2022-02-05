МЮ вылетел из Кубка Англии от середняка Чемпионшипа. Вспоминаем постыдные поражения после ухода Фергюсона

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вчера, 10:39

К сожалению, есть из чего выбирать.

В футболе все проигрывают, а звонкие влеты – часть идентичности МЮ . Но важно зафиксировать перемену в менталитете. Фергюсон иногда уступал незабываемо и весело, как 1:6 в дерби. Но затем брал трофейные реванши. Реагировал иначе. После вылета на «Олд Траффорд» из Кубка Англии от «Портсмута» в 2008-м году две недели не разговаривал с футболистами.

И это не фигура речи. Руни рассказал, что шотландец за две недели не проронил ни слова в адрес звезд клуба, настолько разозлился и разочаровался. А самое классное – причина такого поведения. Уже в марте 2008-го сэр Алекс свято верил, что МЮ выиграет и Кубок, и АПЛ , и ЛЧ . За пару месяцев до победного московского финала в серии пенальти тренер был уверен, что его ребята потянут требл. Сейчас все иначе.

2022-й год. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 1:1 (7:8 по пенальти)

Самый страшный вывод после такого – МЮ старался, но не хватило класса. На поле были звезды. Роналду не забил пенальти по ходу матча. Хватало моментов, но реализация снова подвела. Один из самых богатых клубов мира выложился против середняка из Чемпионшипа, но уступил по пенальти.

Стыдно жаловаться, как сделал Рангник, что «Боро» повезло. По новым правилам их гол с явной, но случайной игрой рукой засчитали верно. Но если Бруну и Рэшфорд не пользуются подарками среднего соперника, а ждут, чтобы Роналду забил бисиклетой, то характерный середняк доживет до серии пенальти. По ходу перестрелки вратари сыграли плохо, а юный швед Эланга пробил мимо.

2021-й. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5

Самое крупное поражение от главных врагов в истории. Более того, первый с 1955 года домашний погром МЮ с разницей в пять мячей. Раньше принципиальные соперники гордились победой 3:0 на «Олд Траффорд», но тот влет померк. Салах разнес МЮ на чужом поле до пятидесятой минуты, удаление Погба на результат матча не повлияло – все пять мячей забили до красной карточки. Хет-трик египтянина показал разницу между командами. «Ливерпуль» Клоппа создает и реализует моменты, а МЮ Сульшера испуганно отдал мяч, и Роналду не помог. Криштиану в тот день подумал: «Жаль, что я не перешел в „Манчестер Сити“».

2020-й. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:6

Знаете, когда МЮ проигрывает на выезде «Янг Бойз» с будущим игроком «Спартака» в основе, то это стыдно, но объяснимо. Недооценили, играли в меньшинстве, понимали, что позже будет шанс все исправить. Но вот когда Сульшер – специалист по ловушкам для сильных соперников, дома летит 1:6 от «шпор» Жозе Моуриньо, то это уже ни в какие ворота не лезет. Кроме ворот Давида Де Хеа, ведь бедняга пропустил шесть раз. Причем это не первый разгром МЮ на «Олд Траффорд» авторства команды без трофеев, в 2018-м выиграли 3:0.

2019-й. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0

Команде клуба с веселым менеджментом всегда немного стыдно уступать. Но в этом случае важен еще и контекст. «Манчестер Юнайтед» боролся на попадание в Лигу чемпионов. «Эвертон» за тур до этого уступил «Фулхэму» 0:2, а спустя пару матчей лондонцы вылетят из АПЛ . Затем МЮ едет на «Гудисон Парк» и влетает со счетом 0:4. Самое печальное, что если против «Мидлсбро» создавали моменты, то против «ирисок» счет по точным ударам 1:8.

2018-й. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» — 1:2

МЮ оказался в полуфинале Лиги Европы из одного матча, который провели в Кельне. Моуриньо уже выигрывал турнир с МЮ , англичане были фаворитами. Знаем, что Унаи Эмери умеет побеждать в Европе, что продемонстрировал в недавнем финале против МЮ Сульшера уже как тренер «Вильярреала». Но давайте смотреть на вещи трезво. Когда в составе Бруну, Погба, Магуайр и Де Хеа, то камбэк соперника – недостойный МЮ результат. Забили на девятой минуте, но глупо упустили шанс на кубок.

2016-й. «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0

Конте против Моуриньо. Схема «3-5-2», которая была редким гостем в АПЛ тех времен, помогла Канте, Азару и Педро разнести «Манчестер Юнайтед». Хотя не подумайте, что до матча между командами была пропасть в таблице. Отрыв составлял всего два пункта, играли претенденты на четвертую строчку, которые стартовали хуже, чем «Арсенал». В итоге Конте станет чемпионом, а МЮ Моуриньо финиширует шестым. Такие поражения бьют по психологии команды и не проходят бесследно.

2014-й. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 5:3

В сентябре 2014-го никто и подумать не мог, что «Лестер» через полтора года станет чемпионом. Команда Варди завершит тот сезон на 14-м месте, а МЮ финиширует на десять позиций выше. Но «лисы» впервые с 1963 года забили грозному сопернику больше четырех мячей.

2014-й. «Милтон Кейнс Донс» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0

Некоторые иностранные фанаты МЮ узнали о существовании такого клуба, как «МК Донс», в день разгрома. Август, ранний этап Кубка Лиги, который «Манчестер Сити» в итоге выигрывал сериями. На поле Де Хеа и юниоры, но это не служит оправданием, ведь соперник откровенно слабый. Дубли Афобе и Григга позволили Давиду сбить с ног Голиафа. Североирландец Григг по иронии судьбы станет культовой фигурой в футболе – песня фанатов «Григг в огне» будет неофициальным гимном Евро-2016. Но Ван Гал проигрывал ему, когда о запасном форварде сборной Северной Ирландии мало кто слышал.

2014-й. «Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» — 2:1 (1:2 по пенальти)

Очень важный вылет по сумме двух матчей, поскольку подтверждает хождение по кругу. Восемь лет назад МЮ Мойеса был в шаге от финала Кубка Лиги – какой-никакой, а трофей, особенно для чемпионской команды, которая в первом сезоне без Фергюсона станет седьмой в АПЛ и останется без еврокубков. Сейчас пенальти новые звезды МЮ били лучше. «Сандерленд» тоже «мазал», 7 из 10 ударов в той серии оказались неточными.

Впрочем, какая разница, старался МЮ или нет, забил ли большинство пенальти в серии или нет? Когда в составе Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фернандеш, Рэшфорд и Роналду, то сама ничья против «Мидлсбро» на глазах родной публики – ужасный результат. А уж вылет, причем нелепый, еще раз напоминает, как глубоко закопал клуб «финансовый гений» Вудворд, который сейчас отдыхает на дорогих курортах и тратит миллионы, полученные от МЮ .

Великие команды всегда тонко реагируют на такие материи из мира романтиков, как достоинство, честь или самоуважение. «Манчестер Юнайтед» — команда звезд, но без подходящего тренера и менеджеров еще долго не будут великими.