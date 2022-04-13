«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:10

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» не выигрывал в пяти последних турах АПЛ . В этих матчах «святые» заработали один балл, сыграв вничью в гостях с «Лидсем» (1:1), а в минувшем туре команда крупно уступила на домашней арене «Челси» (0:6).

Отмечаем, что четыре предыдущих матча на своем поле футболисты «Саутгемптон» проиграли, пропустив в общей сложности 14 голов.

«Арсенал»

«Арсенал» уступил в двух матчах чемпионата Англии кряду. Лондонскому клубу оказались не по силам «Кристал Пэлас» (0:3) и «Брайтон» (1:2). Из-за этих неудач «канониры» выпали из зоны Лиги чемпионов, опустившись на пятое место рейтинга.

Выделим, что в пяти последних выездных матчах лиги «Арсенал» одержал четыре победы – «Астон Вилла» (1:0), «Уотфорд» (3:2) и «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» — 3.930

Ничья – 3.810

Победит «Арсенал» — 1.970

Статистика

«Арсенал» побеждал в 2 прошлых матчах против «Саутгемптона»

«Саутгемптон» пропустил 12 голов з 3 прошлых матча на своем поле

Ставка ТБ (2,5) выиграла в 2 прошлых играх между «Саутгемптоном» и «Арсеналом»

Прогноз

Ставки на победу «Арсенала» в этом матче представляются оптимальным вариантом. Такой исход в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.970.