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«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:10
«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» не выигрывал в пяти последних турах АПЛ. В этих матчах «святые» заработали один балл, сыграв вничью в гостях с «Лидсем» (1:1), а в минувшем туре команда крупно уступила на домашней арене «Челси» (0:6).

Отмечаем, что четыре предыдущих матча на своем поле футболисты «Саутгемптон» проиграли, пропустив в общей сложности 14 голов.

«Арсенал»

«Арсенал» уступил в двух матчах чемпионата Англии кряду. Лондонскому клубу оказались не по силам «Кристал Пэлас» (0:3) и «Брайтон» (1:2). Из-за этих неудач «канониры» выпали из зоны Лиги чемпионов, опустившись на пятое место рейтинга.

Выделим, что в пяти последних выездных матчах лиги «Арсенал» одержал четыре победы – «Астон Вилла» (1:0), «Уотфорд» (3:2) и «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саутгемптон» — 3.930
  • Ничья – 3.810
  • Победит «Арсенал» — 1.970

Статистика

  • «Арсенал» побеждал в 2 прошлых матчах против «Саутгемптона»
  • «Саутгемптон» пропустил 12 голов з 3 прошлых матча на своем поле
  • Ставка ТБ(2,5) выиграла в 2 прошлых играх между «Саутгемптоном» и «Арсеналом»

Прогноз

Ставки на победу «Арсенала» в этом матче представляются оптимальным вариантом. Такой исход в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.970.

Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Птица Феникс (раскрыть)
вчера в 14:28
Согласен с Вами.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 13:38
Арсенал победит, но обе забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 13:20
Саутгемптон и Арсенал уже накладывались друг на друга в теперешней АПЛ под вывеской первого круга. И тогда столичные "пушкари" сумели легко взять верх с крупным исходом 3:0. Считаю, что с учетом нынешних не залатанных дыр в защите Сотона очень заинтересованные гости вновь могут накидать хозяевам по самые помидоры. И единолично пробив тут тотал больше 2.5 за хороший коэффициент.
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