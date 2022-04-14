Билет на футбол. Загадочный матч в Лужниках перед ЧМ-66. Часть 5: срок действия билетов от недели до 4 месяцев.

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вчера, 20:55

В предыдущих частях рассмотрены этапы подготовки к матчу сборной СССР с командой Бразилии 29 мая 1966 года, причины отмены этого матча и какой матч был сыгран взамен, и, наконец, на какой матч были «перенесены» билеты отменённого матча: часть1, часть 2, часть 3 и часть 4.

Сегодня удалось пообщаться с Рубеном Элбакяном, обладателем большой коллекции билетов на матчи московского «Торпедо» как в чемпионате страны, так и в еврокубках. В прошлом году все раритеты стали доступны в Музее клуба. Оказалось, что в коллекции Рубена нет билета на матч с итальянским «Ланеросси».

Поэтому будем подводить итоги.

Вместо матча с Бразилией (сборной Паулисты) в Лужниках была встреча сборной СССР и итальянского клуба «Ланеросси» именно 29 мая 1966 года. Есть билет на тот матч:

Очень необычный для того времени билет. Все нюансы про него были рассмотрены в части 4. Но видно, что «подправленная» дата на билете именно 29 мая 1966 года.

Как мы выяснили, билеты на отменённый матч с Бразилией, распроданные очень быстро, были действительны на следующую игру сборной СССР . А следующая игра состоялась 5 июня 1966 года в Лужниках против сборной Франции.

У нас есть два билета на «французский» матч, на разные трибуны. И хотя дата на билете указана 29 мая, но матч состоялся всё-таки 5 июня:

Можно было бы считать эту историю с майско-июньскими билетами вполне законченной. Но…

Какая же неповоротливая была система. Представляете, я, сам того не ожидая, в интернете нашёл билет в Лужники с датой — ну, какой бы вы думали? Да-да, с датой 5 июня 1966 года. Дизайн билета такой же, как и на матч с Бразилией (Францией). Помните, я осторожно ранее предположил, что билеты на 5 июня не печатали вовсе. Как бы не так! Вот он, только использовался он ровно через 4 месяца:

Это настоящий раритет. Ведь это билет на самый первый матч в еврокубках на территории современной России, а именно в Москве. В первом раунде, в 1/16 финала Кубка обладателей кубков, в ответном матче московский «Спартак» встречался с югославским клубом ОФК 5 октября 1966 года. На матче побывала 41 тыс. зрителей. «Спартак» крупно выиграл 3:0.

А вот и анонс того ответного матча Кубка кубков в газете «Вечерняя Москва»:

Ни о какой «пролонгации» действия старых билетов речи не было. Выходит, что билеты на 5 июня всё-таки были отпечатаны, но ни одного из них не поступало в продажу. А в при удобном случае их использовали для международного матча. Конечно, работники стадиона вновь «дорабатывали» тираж, проштамповывая новую дату. Старались не зря — явка на матч была приличная.

Интересно, стоит ли после всех открытий искать ещё и билет с оригинальной датой «5 октября 1966 г.»? Вопрос остаётся открытым…

Осталось несколько не прояснённых вопросов. Например, такой. Есть ли у коллекционеров образцы билетов 1966 года в Лужники на матчи 22 мая «Спартак» — «Пахтакор» и 27 мая «Спартак» — «Арарат»? Было бы интересно узнать номера серий тех билетов.

Или такая проблемка. Можно ли сегодня установить, сколько билетов на матч 29 мая с «Ланеросси» было в продаже? Ну, и хотелось бы знать количество зрителей 26 мая на первом матче в Москве команды из Виченцы с бразильцем Виничио в нападении.

Уверяю, не все ещё темы по майско-июньским билетам раскрыты. Осталось немного...