«Барса» может упустить одного из самых талантливых хавбеков планеты. За 17-летним Гави выстраивается очередь

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вчера, 09:46

Слухи, догадки, инсайды.

Юной и амбициозной обойме полузащитников каталонского клуба в мире на данный момент равных нет — Педри, Нико Гонсалес, Рики Пуч, Гави. Каждый из этих футболистов за короткий срок дал понять, что претендует на топ-уровень. Однако особняком можно выделить именно Гави, а точнее Пабло Гарсию Паеса Гавира, которого уже называют новым Хави или Иньестой. Дабы не вдаваться в восхищенные оды к мастерству совсем юного парня, достаточно комментария Луиса Энрике, наставника сборной Испании:

Мы говорим про 17-летнего парнишку. Все это совершенно ненормально: его движение на поле, игра с мячом и прессинг. Он играет так, словно он в школе и на заднем дворе своего дома, меня это впечатляет. Гави силен ментально и превосходен физически. Приятно иметь дело с таким парнем. Могу уже сказать, что Гави — настоящее, а не только будущее национальной сборной Испании.

И на сегодняшний день СМИ трубят о проблемах каталонского клуба с сохранением хавбека в своем составе. В конце марта появилась очередная информация, согласно которой Гави отклонил уже третье предложение «Барсы» о продлении контракта, срок которого истекает летом 2023 года. Наставник «блауграны» Хави не так давно выразил надежду на продление соглашения, также коснувшись ситуации с контрактом Рональда Араухо:

Я уже четко обозначил свое видение тем, сколько минут они проводят на поле, и тем, какую важную роль они играют. Клуб не может себе позволить, их ухода, они важны из-за нашего стиля игры. Думаю, продление контрактов — дело времени. Я настроен позитивно и хочу верить, что они останутся.

Позже TV3 сообщил, что тренер запланировал встречу с Иваном де ла Пеньей, агентом Гави, с которым у Хави хорошие отношения, что может поспособствовать заключению нового соглашения. Инсайдер Фабрицио Романо в свою очередь еще в конце марта утверждал, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

А претендентов на подписание, как всегда, хватает.

«Бавария»

Именно интерес мюнхенцев, по данным Mundo Deportivo, вызывает наибольшую тревогу у менеджеров «Барсы». Немецкий клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Гави, выражая полную готовность приобрести хавбека. В нынешнем контракте игрока с каталонцами прописаны отступные в размере 50 млн евро, которые «Бавария» как раз и готова заплатить. Условие действует до 30 июня, но решающее слово, конечно, за футболистом.

«Ливерпуль»

Об интересе мерсисайдцев в середине апреля сообщил Diario Sport, который утверждает, что «Ливерпуль» рассматривает Гави в качестве потенциального сменщика Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера и Тьяго Алькантары. Англичане также готовы заплатить отступные за хавбека.

«Челси»

В феврале El Nacional связал с интересом к Гави лондонский клуб. Подчеркивалось, что заполучить 17-летнего хавбека якобы хотел именно Роман Абрамович, пока еще владелец «Челси», однако как обстоят дела сейчас, когда команду вырывают из рук российского миллиардера, сказать трудно.

Источник отмечал, что «синие» также готовы заплатить 50 млн евро, при этом предложив хавбеку гораздо более выгодные условия, чем он имеет в «Барсе».

«Ювентус»

Совсем недавно Fichajes сообщил, что наставник туринцев Макс Аллегри хочет омолодить свой состав, а кандидатура Гави рассматривается одной из приоритетных.

Однако подчеркивалось, что «бьянконери» наиболее заинтересованы в другом футболисте «Барсы» — Рональде Араухо, трансфер которого может обойтись «Юве» в 35 млн евро.

И другие...

Мельком с интересом к Гави связывали «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Однако главным тезисом всех источников, особенно испанских, является информация о желании хавбека все-таки остаться в «Барселоне» на долгие годы, о чем говорил и Хави в начале апреля:

Я настроен оптимистично касательно Гави. Он хочет остаться. Однако всё зависит от клуба, игрока и его агента. Гави заслуживает того, чтобы остаться в «Барселоне». Я надеюсь на это.

Ранее испанская пресса запускала информацию, что предложения «Барселоны» о новом контракте не отвечают требованиям игрока и его окружения, которые надеются, что согласовать новый договор, который устроит всех, все же получится. На данный момент Гави зарабатывает в каталонском клубе 100 тысяч евро в год. Фабрицио Романо еще в декабре сообщал, что руководство «Барсы» хочет внести в новый контракт хавбека пункт о постоянном росте зарплаты футболиста от сезона к сезону. Наиболее вероятен излюбленный вариант каталонцев — долгосрочное соглашение с миллиардом евро отступных.

К своим 17 годам Гави уже провел за первую команду «Барселоны» 40 матчей, в которых забил 2 года и сделал 6 ассистов. Также сыграл в 6 встречах за первую сборную Испании. Футбол меняется, прогресс отчетливо виден, уже в юном возрасте футболисты способны показывать зрелую и стабильную игру, демонстрируя высочайший футбольный интеллект. Гави — один из ярчайших представителей нового поколения игроков, с детства выращенных на современных тренировочных базах со всеми условиями, на которых их обучают современной тактике, за десятилетия отточенной лучшими умами футбола. Потерять такого игрока для «Барсы» сродни трагедии, а трансфер для потенциального покупателя — фантастический триумф.