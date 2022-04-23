«Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

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вчера, 12:05

«Брайтон»

Футболисты «Брайтона» выиграли два из трех прошлых матчей АПЛ . После успешных противостояний с «Арсеналом» (1:2) и «Тоттенхэмом» (0:1) «чайки» допустили 11 поражение в чемпионате, уступив «Манчестер Сити» (0:3).

В турнирной таблице «Брайтон» занимает 10-е место, не решая глобальных задач. Выделим, что на домашней арене команда не может победить на протяжении семи игр лиги.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» смог одержать только одну победу в пяти предыдущих турах АПЛ . «Святые» набрали три очка в домашней встрече с «Арсеналом» (0:1), между которой, случились поражения от «Челси» (0:6) и «Бернли» (0:2).

В общем зачете лиги «Саутгемптон» занимает 13-е место с комфортным преимуществом над зоной вылета (11 очков). В гостевых поединках чемпионата клуб не побеждал на протяжении четырех поединков.

Котировки на матч БК Pinnacle

Победит «Брайтон» — 2.210

Ничья – 3.390

Победит «Саутгемптон» — 3.650

Статистика

«Брайтон» сыграл на ТМ(2,5) голов в 10 из прошлых 11 домашних матчей АПЛ

«Саутгемптон» побеждал в 4 предыдущих матчах против «Брайтона»

«Брайтон» не забивал голы в 5 прошлых матчах АПЛ на своем поле

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.900.