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«Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

вчера, 12:05
«Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

«Брайтон»

Футболисты «Брайтона» выиграли два из трех прошлых матчей АПЛ. После успешных противостояний с «Арсеналом» (1:2) и «Тоттенхэмом» (0:1) «чайки» допустили 11 поражение в чемпионате, уступив «Манчестер Сити» (0:3).

В турнирной таблице «Брайтон» занимает 10-е место, не решая глобальных задач. Выделим, что на домашней арене команда не может победить на протяжении семи игр лиги.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» смог одержать только одну победу в пяти предыдущих турах АПЛ. «Святые» набрали три очка в домашней встрече с «Арсеналом» (0:1), между которой, случились поражения от «Челси» (0:6) и «Бернли» (0:2).

В общем зачете лиги «Саутгемптон» занимает 13-е место с комфортным преимуществом над зоной вылета (11 очков). В гостевых поединках чемпионата клуб не побеждал на протяжении четырех поединков.

Котировки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» — 2.210
  • Ничья – 3.390
  • Победит «Саутгемптон» — 3.650

Статистика

  • «Брайтон» сыграл на ТМ(2,5) голов в 10 из прошлых 11 домашних матчей АПЛ
  • «Саутгемптон» побеждал в 4 предыдущих матчах против «Брайтона»
  • «Брайтон» не забивал голы в 5 прошлых матчах АПЛ на своем поле

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.900.

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