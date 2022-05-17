«Саутгемптон» — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль», который состоится 17 мая 2022 года
«Саутгемптон»
«Святые» в этом сезоне в очередной раз не удивили своих болельщиков и большую часть сезона обитали в нижней части турнирной таблицы. Перед очередным туром команда занимает 15 место с 40 очками, но уже гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон. Тем не менее, у команды есть хороший шанс помешать «Ливерпулю», который до сих пор ведет борьбу за золотые медали чемпионата Англии.
7 мая «Саутгемптон» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:3), а 30 апреля команда уступила «Кристал Пэлас» (1:2).
«Ливерпуль»
Подопечные Клоппа на днях выиграли национальный кубок, но отдали много сил, поэтому подготовку к предстоящему матчу пришлось форсировать. Команда идет на второй позиции с 86 очками и отстает на четыре пункта от «Манчестер Сити», при этом имея игру в запасе. «Красным» нужна только победа и в таком случае расстояние сократиться до одного пункта, сохраняя чемпионскую интригу на последний тур.
14 мая «Ливерпуль» выиграл у «Челси» финал кубка ФА в серии пенальти (0:0, по пен 6:5), а 10 числа команда обыграла в чемпионате «Астон Виллу» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» – 8
- Ничья – 5.4
- Победит «Ливерпуль» – 1.35
Статистика
- «Ливерпуль» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- «Саутгемптон» одержал только одну победу в последних десяти встречах
- Восемь из десяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ливерпуль» выиграл восемь последних матчей из десяти с «Саутгемптоном»
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Гости очень мотивированы и могут сократить разрыв с лидером АПЛ перед последним решающим туром. Прогнозируем уверенную победу команды Юргена Клоппа.