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«Саутгемптон» — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:45
«Саутгемптон» — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль», который состоится 17 мая 2022 года

«Саутгемптон»

«Святые» в этом сезоне в очередной раз не удивили своих болельщиков и большую часть сезона обитали в нижней части турнирной таблицы. Перед очередным туром команда занимает 15 место с 40 очками, но уже гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон. Тем не менее, у команды есть хороший шанс помешать «Ливерпулю», который до сих пор ведет борьбу за золотые медали чемпионата Англии.

7 мая «Саутгемптон» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:3), а 30 апреля команда уступила «Кристал Пэлас» (1:2).

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа на днях выиграли национальный кубок, но отдали много сил, поэтому подготовку к предстоящему матчу пришлось форсировать. Команда идет на второй позиции с 86 очками и отстает на четыре пункта от «Манчестер Сити», при этом имея игру в запасе. «Красным» нужна только победа и в таком случае расстояние сократиться до одного пункта, сохраняя чемпионскую интригу на последний тур.

14 мая «Ливерпуль» выиграл у «Челси» финал кубка ФА в серии пенальти (0:0, по пен 6:5), а 10 числа команда обыграла в чемпионате «Астон Виллу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саутгемптон» – 8
  • Ничья – 5.4
  • Победит «Ливерпуль» – 1.35

Статистика

  • «Ливерпуль» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
  • «Саутгемптон» одержал только одну победу в последних десяти встречах
  • Восемь из десяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ливерпуль» выиграл восемь последних матчей из десяти с «Саутгемптоном»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Гости очень мотивированы и могут сократить разрыв с лидером АПЛ перед последним решающим туром. Прогнозируем уверенную победу команды Юргена Клоппа.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:32
Удачи тебе Ливер!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:05
Победа Ливерпуля.
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