«Саутгемптон» — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1652791516

вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль», который состоится 17 мая 2022 года

«Саутгемптон»

«Святые» в этом сезоне в очередной раз не удивили своих болельщиков и большую часть сезона обитали в нижней части турнирной таблицы. Перед очередным туром команда занимает 15 место с 40 очками, но уже гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон. Тем не менее, у команды есть хороший шанс помешать «Ливерпулю», который до сих пор ведет борьбу за золотые медали чемпионата Англии.

7 мая «Саутгемптон» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:3), а 30 апреля команда уступила «Кристал Пэлас» (1:2).

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа на днях выиграли национальный кубок, но отдали много сил, поэтому подготовку к предстоящему матчу пришлось форсировать. Команда идет на второй позиции с 86 очками и отстает на четыре пункта от «Манчестер Сити», при этом имея игру в запасе. «Красным» нужна только победа и в таком случае расстояние сократиться до одного пункта, сохраняя чемпионскую интригу на последний тур.

14 мая «Ливерпуль» выиграл у «Челси» финал кубка ФА в серии пенальти (0:0, по пен 6:5), а 10 числа команда обыграла в чемпионате «Астон Виллу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 8

Ничья – 5.4

Победит «Ливерпуль» – 1.35

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Саутгемптон» одержал только одну победу в последних десяти встречах

Восемь из десяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл восемь последних матчей из десяти с «Саутгемптоном»

Прогноз