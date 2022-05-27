«Федун был обречён». Титов указал на головную боль «Спартака», от которой нет лекарства

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вчера, 13:53

Клуб станет беднее, но это не самое страшное.

Титов оценил «красно-белых» изнутри

Главная проблема российского футбола – люди, принимающие решения. Очевидно десятилетиями. Но нельзя извне изменить систему, которая пустила корни и прекрасно чувствует себя в состоянии заметного отставания. Фанатам остается только указывать на симптомы и молить о том, чтобы формальные врачи не применяли «уринотерапию» как единственный метод. Российский футбол тут как полоумная бабушка, «лечащая» внука.

В последние недели «Рубин» оказался идеальным примером обеспеченного клуба на шее у важных локальных предприятий, а до этого – государственной казны, который так и не стал взрослым. Остался в состоянии немного инфантильного Слуцкого, который не уедет из Казани, назвав возвращение из ФНЛ «делом чести». Лучше бы не вылетал из РПЛ . Еще одно напоминание, что любой подвиг – попытка большой ценой компенсировать чужую или свою глупость.

Цепляемся за это слово и переходим к части популярной дискуссии о проницательности менеджеров. Отправляемся в столицу, где сейчас нет ни одного клуба, уверенного в своем светлом будущем. В Москве символом завязывания шнурков чужими зубами всегда был и остается «Спартак». Легенда клуба Титов поделился наблюдениями изнутри, ведь работал на «красно-белых» как ассистент тренера, многих до сих пор знает:

В последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков в «Спартаке» столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну. Федун был изначально обречён – потому что это «Спартак» Москва. В таком клубе важно опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция.

Учитывая, сколько менеджеров перепробовали, и как упала до нуля инвестиционная привлекательность «Спартака» для тех же саудовских принцев, эмоциональность в 2022 году означает для клуба серию серьезных проблем в ближайшие годы.

Трансферы помогут выяснить, куда идут

Хорошую команду можно склепать, полагаясь на главного тренера. А Ваноли пока не предъявил плоды личной работы, в чем честно признается. Еще, когда финансирование будут урезать, закрывая «Спартак-2», изменяя трансферные бюджеты и предлагая более скромные зарплаты по новым контрактам, ключом к успеху становится работа скаутов. Каттани уверен, что найдет правильных новичков.

Посмотрим ближайшим летом. Пока «Спартак» набрал молодых россиян зимой – логично. Но отток легионеров и новый лимит позволяют разгуляться. Даже когда москвичи будут вдвое беднее, они не окажутся нищими. Просто теперь нужно действовать, как «Сочи», оставив имперские замашки в прошлом. У «Спартака» ведь не цветущая, а остаточная популярность, вечно жить «великим прошлым» нельзя.

За последние десять лет ученые существенно продвинулись в изучении человеческого мозга. Оказалось, что наша память не чердак, который можно обставить, как хотите – как говаривал старина Шерлок Холмс. Да, ваши воспоминания хранятся, как на складе. Но каждый раз, когда вы к ним возвращаетесь – обдумываете или пересказываете, то добавляете новую версию. Шлифуете реальность вымыслом. И уже эта версия ложится туда, где была раньше.

И так может происходить много раз подряд. Именно поэтому два человека по-разному пересказывают одно событие, причем оба искренне верят, что их версия — правдивая. Не исключено, что при Романцеве в «Спартаке» тоже хватало бардака. Но тогда горели девяностые, подхватившие Федуна и компанию на миллиардные волны. И конкуренция в РПЛ была другой, и мир футбола в целом отличался. Сейчас без умных ходов скаутов команда развалится.

«Спартаку» пригодится честность с народом

Топ-5 ушла в цивилизационный отрыв. Но и в маленьких лигах, вроде бельгийской, стараются жить по общим стандартам. Нет никакого «особого пути», когда рядом процветающий футбольный мир. «Спартак» же завел вокруг столько людей, получающих выгоду от нефтяной трубы, проложенной к базе клуба, что разорвать цепи, которые превратили клуб в раба кривой связи с миром и хаотичных решений, будет очень и очень сложно. Титов в этом прав – Федун был обречен.

А вот чемпионство получили, когда там работал скучный Александр Жирков. В отличие от Карреры с фото стадиона, Жиркова на официальном сайте клуба уже после его ухода поздравляли с днем рождения со словами «внес большой вклад в долгожданное чемпионство». Потому что это правда. Крикуны не помогли, а профессионалам тяжело оставаться в «Спартаке», что и доказал уход Тедеско и его помощников. И о памяти говорим неслучайно.

«Спартак» имени Заремы часто цепляется за то, что не исправить – прошлое. Поэтому война с «Зенитом», который уже далеко впереди. Отсюда же разговоры о судействе, которые не делают ничего полезного стратегически, ведь «Спартак» не предлагает решений. Судьба Ваноли, если «Динамо» разгромит соседа в финале Кубка России, тоже окажется под вопросом, а это новый круг метаний. Желающих получать зарплату в московском клубе больше, чем желающих представить внятный план действий. «Спартаку» сейчас не помешала бы честность.

Не от многочисленных фанатов-журналистов клуба народ должен получать информацию об урезании финансирования. Нужно выйти и четко объяснить: расходы сократятся вот на такую сумму по вот такому графику. Будет реорганизация работы, предлагаем иной вектор развития, который не станем менять, ведь десятки менеджеров, агентов, советников и просто случайных прохожих сделали только хуже. Представьте, каково футболистам «Спартака».

Если над вами не висит криминальное дело, то первое, о чем мечтаете – сбежать. Но это не корабль, где спасительных шлюпок хватит на всех. Айртон, Жиго, Мозес и Ларссон уезжают, а кому-то надо остаться. Но чтобы в их памяти «Спартак» не стал местом, которое вспоминаешь с горечью о потраченных годах, необходимо открыто назвать человека, который будет отвечать за результат.

Если у Федуна много дел в бизнесе, то пусть молодая Салихова заявит, что она – новый верховный главнокомандующий. Каттани – правая рука, Ваноли – надеемся, не левая. Фанаты поймут, что запланировали сделать со «Спартаком». Но поскольку коммуникацию с народом не наладили так, чтобы тушить скандалы в зародыше и обозначить, что теперь «красно-белые» станут скучнее, но взрослее, то тревожность сохраняется, бюджеты не отражены в таблице РПЛ .