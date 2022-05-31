Вылетевший в ФНЛ бомбардир, человек-пенальти из «Спартака» и незаменимый Лантратов. Лауреаты футбольного сезона в РПЛ

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вчера, 17:19

Рекордсмены и антирекордсмены.

Лучший бомбардир. Гамид Агаларов («Уфа») = 19* голов

*без учета стыковых матчей

Впервые в истории Российской Премьер-Лиги самым результативным футболистом чемпионата стал футболист, чья команда покинула элитный дивизион по итогам сезона. Это обстоятельство делает индивидуальный успех Агаларова еще более впечатляющим, ведь забить 19 голов за команду-аутсайдера непросто. На счету Гамида 19 из 29 голов «Уфы» в РПЛ (66%), свой 20-й гол в сезоне форвард забил в ворота «Оренбурга» в стыковом матче, но уберечь «Уфу» от вылета не сумел.

В тройку лучших бомбардиров сезона также вошли Матео Кассьерра («Сочи») и Дмитрий Полоз («Ростов»), причем Касьерра забил больше всех без учета пенальти — все свои 14 голов провел с игры. У Агаларова 13 мячей, если не считать реализованные одиннадцатиметровые. «Уфа» вылетела, но лучший бомбардир РПЛ наверняка продолжит играть на высшем уровне, причем необязательно в чемпионате России.

Лучший ассистент. Антон Зиньковский («Крылья Советов») = 8 ассистов

Список лучших ассистентов РПЛ тоже возглавил неожиданный герой. Обычно на этих ролях видим футболистов «Зенита», которые снова больше всех забили и меньше всех пропустили, но Антон сумел опередить и Малкома с Кузяевым, и Дзюбу, и Нобоа, и Захаряна с Шиманьски, и Бакаева, которым уделялось немало внимания по ходу сезона. «Крыльям Советов» будет непросто удержать эффективного и уже довольно опытного создателя голов, Зиньковский может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РПЛ .

Незаменимый. Илья Лантратов («Химки») = 30 матчей без замен в РПЛ 2021/22

В отличие от Гамида Агаларова, Илья Лантратов не вылетел из Премьер-Лиги, «Химки» сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над « СКА -Хабаровск» в стыковых матчах. Как и Зиньковский, Лантратов летом почти наверняка сменит клубную прописку, причем вратаря ждут не где-нибудь, а в «Зените». А почему мы, собственно, о нем говорим? Да потому что Илья стал единственным футболистом в завершившемся сезоне РПЛ , который сыграл без замен во всех 30 матчах. В каждом туре выходили на поле также Данил Глебов («Ростов») и Ибрагим Цаллагов («Сочи»), но им не удалось сыграть от звонка до звонка.

Бил, бьет и будет бить. Эрик Бикфалви («Урал») = 81 удар

В «номинации Александра Кержакова» побеждает лидер «Урала» Эрик Бикфалви, который в рейтинге самых бьющих футболистов сезона перегнал Арсена Захаряна (78) и Малкома (71). Румын не просто бил, но и забивал регулярно: 10 голов Эрика помогли «Уралу» занять спасительное место и избежать даже участия в стыках. Удивительно, как много героев сезона на этот раз притаились в нижней половине турнирной таблицы.

Лучший дриблер. Чидера Эджуке ( ЦСКА ) = 89 успешных обводок

После отъезда Хвичи Кварацхелия у Эджуке не было конкурентов среди дриблеров. Форвард ЦСКА 140 раз шел в дриблинг, и в 89 случаях его обводки завершались успешно. Эффективность довольно высокая — 64%. У занявшего второе место в этой номинации Зиньковского только 54% обводок сработали (62 из 115), а у Хвичи результат и того хуже — 48% (52 из 108).

Король пасов. Вендел («Зенит») = 90.5% точных передач

Наконец, кто-то из чемпионов пробился в список статистических героев сезона. Вендел оказался самым аккуратным футболистом по игре в пас и единственным в РПЛ , чья точность перевалила за 90%. Всего бразилец выполнил 1505 пасов, из которых 1362 оказались точными.

Генератор моментов. Себастьян Шиманьски («Динамо») = 74 паса под удар

«Динамо» будет сложно заменить поляка, который после финала Кубка России объявил об уходе из клуба. Себастьян чаще всех в лиге выводил партнеров на ударные позиции (74 ключевых паса в атаке), на втором месте его одноклубник Арсен Захарян (67), третье место занял Малком (61).

Самый цепкий. Илья Самошников («Рубин») = 83 отбора

В еще одной важной номинации побеждает футболист, чья команда вылетела из Премьер-Лиги. Илья Самошников по весне во многих матчах был плох, как и весь «Рубин», но при этом набрал 83 отбора, чаще всех в лиге забирал мяч у оппонентов в ситуациях «один в один».

Спаситель в перчатках. Илья Лантратов («Химки») = 127 сэйвов

Еще одна номинация, победителем в которой становится Илья Лантратов. Среди вратарей РПЛ у него наибольшее количество сэйвов в завершившемся сезоне, правда у Юрия Дюпина всего на одно спасение меньше, причем вратарь «Рубина» сделал 126 сэйвов в 29 матчах, в то время как Лантратов отразил 127 ударов по своим воротам в 30 встречах.

Приз Филиппо Индзаги. Мохамед Конате («Ахмат») = 20 попаданий в офсайд

Форвард «Ахмата» превзошел по числу зафиксированных офсайдов Артема Дзюбу («Зенит») и Матео Касьерру («Сочи»), которые оказывались «вне игры» по 17 раз.

Разрушитель. Александр Черников («Краснодар») = 11 желтых и 3 красных карточки

Самым недисциплинированным футболистом прошедшего сезона стал полузащитник «Краснодара» Александр Черников, собравший самые роскошные коллекции карточек. Нужно еще умудриться, чтобы трижды удалиться с поля 23 матчах, а ведь у Черникова еще и 11 предупреждений — тоже больше всех в лиге. За краснодарцем пытался угнаться только Дмитрий Баринов («Локомотив»), получивший 10 желтых карточек и 2 красных.

Человек-пенальти. Максимилиано Кофрие («Спартак») = 4 привезенных пенальти