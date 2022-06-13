Гольф в Шотландии, воссоединение с Моуриньо или АПЛ. У кавалера ордена Британской Империи много вариантов

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13 июня 2022, 09:18

Бэйлу есть над чем подумать.

Сезон-2021/22 для Гарета в очередной раз, как и почти все предыдущие, можно было бы описать как удручающий. В целом скрашивала ситуацию лишь добротная аренда в «Тоттенхэм» в сезоне-2020/21, а теперь и выход сборной Уэльса на чемпионат мира-2022, ведь на это достижение ключевым образом повлиял именно Бэйл. Срок контракта 32-летнего вингера с «Реалом» истек и продлен не был, и оглядываясь на последние годы в карьере Гарета, при этом учитывая его сомнительную спортивную мотивацию, можно считать абсолютно логичными инсайды и слухи о потенциальных покупателях, имеющих ранг середняков или околотопов.

Снова в Англию

За две недели до официального объявления «Реала» о расставании с Бэйлом агент игрока Джонатан Барнетт заявил, что возвращение Гарета в чемпионат Англии — жизнеспособный вариант.

Гарет покинет «Реал». Я думаю, что его возвращение в английский футбол вполне вероятно, но его будущее теперь зависит от Уэльса и их игр в плей-офф чемпионата мира.

Уэльс на чемпионат мира вышел, а значит будущее вингера, учитывая мнение агента, может быть связано с профессиональным футболом, а не гольфом. Ведь мотивация у Бэйла в играх за сборную всегда запредельная, и подойти к ЧМ он явно захочет не после спортзала. Потенциальными покупателями СМИ из числа клубов АПЛ пресса называла «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», в составе которых Гарет уже играл. Также упоминался и «Ньюкасл».

Или чуть дальше на север

С интересом к Бэйлу инсайдеры связали и клубы из Уэльса и Шотландии — «Рейнджерс» (якобы уже предложил контракт), «Кардифф Сити» и «Селтик». Особых подробностей по шотландским клубам не появлялось, порадовал лишь Алли Маккойст, легенда «Рейнджерс»:

Если бы я был на месте «Рейнджерс», то предложил бы что-то особенное Бэйлу. Он в том состоянии, когда хочет просто наслаждаться жизнью, мы все знаем, что он большой любитель гольфа, а у нас лучшие поля! Я бы привел его и сказал: «Слушай, ты сможешь провести здесь год». Болельщики полюбят его, это точно.

А вот о «Кардиффе» подробно сообщил ВВС. По их информации, руководитель клуба Мехмет Дальман намерен участвовать в переговорах с Гаретом. В «Кардиффе» считают, что возможность вывести команду в АПЛ может сильно заинтересовать вингера, и поэтому готовы не только дать игроку шанс подготовиться к мундиалю на родине, но и предложить более долгосрочное сотрудничество.

«Кардифф» не сможет платить Бэйлу столько, сколько он получал в «Реале» (сумма эквивалентна половине зарплатной ведомости основной команды). Однако есть повод предполагать, что сам Гарет согласится пойти на существенные уступки.

Утка из пригорода Мадрида

Еще весной некоторые источники утверждали, что приоритетом для Гарета является остаться в Испании, и совершенно однозначно, что получить в свой состав валлийца захотели бы многие клубы Примеры. Уже в первой неделе июня испанские СМИ затрубили об интересе к Бэйлу со стороны «Хетафе», и слух так и остался бы серым и невзрачным, если бы не заявление президента «азулонес» Анхеля Торреса:

Прошло 45-50 минут с тех пор, как я разговаривал с его представителем. Они предложили его нам. Это вполне возможно.

Не прошло и суток, как агент Бэйла опроверг заявление Торреса, со смехом сказав, что номера президента «Хетафе» у него не имеется. А еще через пару дней вердикт поставил и сам Гарет, сообщив, что в вышеназванном клубе его точно не будет. Почему президент Торрес решил прикормить утку, нам остается только догадываться.

Воссоединение с Особенным

Самая свежая информация появилась от Calciomercato. По их данным, услуги Бэйла были предложены «Роме», которую возглавляет Жозе Моуриньо. Гарет мог познакомиться со знаменитым португальцем еще в «Реале», но всего за три месяца до трансфера валлийца в мадридский клуб Жозе пост наставника «сливочных» освободил.

Однако футбольные дороги все-таки свели двух ярких персонажей — в «Тоттенхэме», и сотрудничество их можно назвать вполне удовлетворительным. При Моуриньо Гарет сыграл в 20 матчах и забил 11 голов. Теперь, если верить итальянским инсайдерам, Жозе снова хочет видеть Бэйла в своей команде, высоко оценивая талант вингера. А в случае заключения сделки любящему колкие высказывания Моуриньо придется убавить гонору, ведь дело он будет иметь с носителем ордена кавалера Британской Империи.

В первых числах июня стало известно, что Гарета включили в список людей, которых королева Великобритании Елизавета II награждает в свой день рождения. Валлиец получил орден степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность. Во время пандемии коронавируса Бэйл пожертвовал 500 тысяч фунтов Национальной службе здравоохранения Уэльса. Помимо этого, Гарет и его жена пожертвовали 500 тысяч евро министерству здравоохранения Испании.

Ну и куда без МЛС