Бэйл может вернуться в Кардифф. До Гарета скромно завершали карьеры и другие суперзвёзды

1656020575

24 июня 2022, 00:42

«Соккер.ру» — о подобных примерах.

После ухода Гарета Бэйла из «Реала» можно было представить массу вариантов продолжения карьеры для него. В клубном футболе репутация валлийца кажется безнадежно пошатнувшейся. В то же время на уровне сборной Уэльса он настоящий герой, который впервые за 64 года помог вывести команду на чемпионат мира. Сам Бэйл понимает, что единственный шанс перезапустить карьеру – цепляться за сборную до последнего.

Поэтому, уходя из «Реала» в качестве свободного агента, он подчеркнул, что следующий клуб выберет, исходя из интересов семьи и возможности подготовиться наилучшим образом к ЧМ -2022. И тут среди прочих вариантов неожиданно появился «Кардифф Сити». Такое глубокое возвращение к истокам сейчас уже не кажется нереальным, и в скромном клубе Чемпионшипа ведут переговоры с 32-летней звездой в надежде, что он откажется от существенной части своей зарплаты в 554 тысячи фунтов ради возможности быть дома в комфорте.

Сделка с «Кардиффом» шокирует, но не будет чем-то новым в мире футбола, где звезды в возрасте от 30 до 40 лет не так и редко едут заканчивать карьеру на родину в достаточно скромные клубы. Давайте посмотрим на другие примеры.

Хенрик Ларссон («Хегаборг»)

Родившийся в Хельсингборге Ларссон в возрасте шести лет присоединился к местному клубу «Хегаборг», прежде чем дебютировать за него в 1989 году. Четыре года спустя он перешел в «Хельсингборг», где в 56 матчах забил 50 мячей. Плодотворной карьере Ларссона в «Селтике» (174 гола в 221 матче) предшествовали четыре сезона в «Фейеноорде» с 1993-го по 1997 год, а затем два года в «Барселоне».

В 2006 году он вернулся в «Хельсингборг», откуда ненадолго заглянул в «Манчестер Юнайтед» и «Роо». Ларссон обещал вернуться в «Хегаборг», чтобы закончить там карьеру, однако травмы помешали это сделать. И все же в 2013 году в 43 года Хенрик все-таки заглянул в «Хегаборг», когда тот столкнулся с напастью травм. Там ему довелось даже выйти на поле со своим сыном Джорданом.

Диего Милито («Расинг»)

У «Расинга» из Авельянеды есть «скромное» самоназвание – «Академия футбола». Это из-за способности клуба выращивать звезд. Диего Милито был воспитанником этой академии, где играл с 1999-го по 2003 год. Затем были «Дженоа» и «Сарагоса», но по-настоящему звездой Милито стал в «Интере», куда прибыл в 2009 году. Там он забил 75 мячей и сделал 29 голевых передач, стал лучшим игроком сезона-2009/10, выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов. В «Расинг» Милито вернулся в 2014 году и последний матч за него провел в 36 лет.

Робин ван Перси («Фейеноорд»)

Бывшая звезда «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» дебютировал за «Фейеноорд» из своего родного Роттердама в 17 лет в сезоне-2001/02. В 2004-м голландец перешел в «Арсенал», где забил 132 мяча в 278 матчах. Там он закрепился в статусе звезды мирового футбола и одного из главных бомбардиров чемпионата Англии. Его противоречивый переход в МЮ на репутации, может, сказался, но на результативность не повлиял. А когда Англия стала тяжеловатой для Робина, он перебрался в «Фенербахче». Там провел три года, а в 2018-м вернулся в «Фейеноорд».

Дирк Кейт («Квик Бойз»)

В пять лет Кейт начал свой футбольный путь в скромнейшем любительском «Квик Бойз», где его заметил «Утрехт», с чего и начался уже профессиональный режим карьеры голландца. Там Кейт провел пять сезонов, а в 2003-м перебрался в «Фейеноорд». В дебютном сезоне забил 20 мячей, а через два года стал капитаном роттердамцев.

«Квик Бойз» получил неожиданные деньги в размере 300 тысяч фунтов в качестве своего процента после перехода Кейта в «Ливерпуль» в 2006-м. На «Энфилде» Дирк провел шесть лет, забив 71 мяч в 285 матчах. Потом был маршрут почти как у ван Перси: через «Фенербахче» и «Фейеноорд». Кейт заявил о завершении карьеры в 2017 году, однако через год после этого решил поиграть еще за «Квик Бойз», чтобы помочь команде подняться в третий дивизион. И помог ведь!

Фернандо Торрес («Атлетико»)

А вот у Торреса родной клуб оказался куда менее скромным. Фернандо присоединился к «Атлетико» в 11 лет в 1995 году, а через шесть лет дебютировал в основной команде. Трофеев в первый заход он не завоевал, но забил 90 мячей, прежде чем перебраться в «Ливерпуль» в 2007 году. Там Фернандо быстро стал одним из главных героев и любимцев, а заодно превратился в одного из символов триумфальной сборной Испании.

«Атлетико» снова подписал контракт с Торресом в 2015 году – к тому времени форвард прошел еще через «Челси» и «Милан». В Мадриде за три года Фернандо смог немного восстановить репутацию, утраченную после визита в «Челси». Надо заметить, что Торрес не остановился все же на «Атлетико» и съездил в Японию, где завершил карьеру, а потом возглавил юношескую команду «матрасников».

Уэйн Руни («Эвертон»)

Выросший как фанат «Эвертона» Руни дебютировал за эту команду в 16 лет. В октябре 2002 года он забил культовый победный мяч в ворота «Арсенала» в конце игры, закончив 30-матчевую беспроигрышную серию «канониров». В 2004 году Руни перешел в «Манчестер Юнайтед», где играл до 2017-го, став там настоящей легендой. С МЮ он выиграл все, что можно было.

В «Эвертон» возвращение состоялось в 2017 году. Хотя оно оказалось не завершением карьеры и было достаточно коротким. При этом там он пересек исторический показатель в 200 голов в Премьер-Лиге, став вторым таким футболистом после Алана Ширера. После второго захода к «ирискам» была поездка в «Ди Си Юнайтед», а завершил карьеру Руни в «Дерби Каунти», где стал главным тренером в 2020 году.

Джанлуиджи Буффон («Парма»)

Свою карьеру легендарный вратарь больше 30 лет назад начал в «Парме». После четырех лет в молодежке Буффон дебютировал за «Парму» в 1995 году. В 2001-м «Ювентус» заполучил Буффона, который в туринском клубе завоевал 18 значимых трофеев и стал его символом. Был короткий заход в ПСЖ , потом случилось возвращение в «Ювентус», где Буффон уже не стал основным голкипером. А вот затем он поехал в «Парму» и вспомнил молодость. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Парму» в Серии В.

Карлос Тевес («Бока Хуниорс»)