«Бавария» наказала Левандовского за честность. Кан прикрывает свою трансферную ошибку

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13 июля 2022, 17:56

Немцы злятся на Роберта.

Поляка критикуют за искренность

Показная нарочитая вежливость всегда лицемерна. За ней не стоит воспитание или уважение к собеседнику. А Левандовски не скрывал, что у него есть панский гонор. Но не сказал ничего оскорбительного для «Баварии». Желание уйти не значит, что поляк не уважает клуб и фанатов. С его голами собрали внушительную коллекцию трофеев. Левандовски творил невероятные вещи вроде пяти мячей за 9 минут после выхода на замену.

Форвард побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге, заслужил минимум один «Золотой мяч». У «Баварии» нет ни единой моральной причины силой удерживать Левандовского, как она это делает. И иных причин нет. Через год поляк уйдет бесплатно. В случае адекватного прощания быть экономии на зарплате форварда и деньгам за трансфер в «Барселону». А еще выиграют время для Нагельсманна, чтобы одобрил и наиграл замену.

Левандовски делает все, чтобы «Бавария» не потеряла бесцельно сезон, полагаясь на футболиста, который гарантированно уйдет. Непонятно, откуда взялось заблуждение, будто важный работник огромного концерна «Бавария» — один из лучших в истории, не имеет права быть честным с клубом и фанатами. Левандовски большой мальчик, принял решение об уходе, выбрал «Барселону», прикладывает усилия, чтобы трансфер состоялся.

Кто-то может объяснить, в чем гениальность плана Кана и Салихамиджича, которые устроили скандал, еще и издеваются по ходу дела, оскорбляя лучшего футболиста? Представьте, что вас силой держат на работе, которую покидаете. Для многих сфер это попросту незаконно, а для футбола форма трудового рабства стала нормой. Точно не увидим Левандовского в идеальном состоянии, если его не отпустить сейчас в «Барселону».

Роберт и так из-за нервов, ведь семье угрожают расправой, и скандала рискует провалиться в незнакомой Ла Лиге. Но раз поляк готов в солидном для футбола возрасте поставить под сомнение наследие под руководством Хави — его право.

«Барселону» унизили на переговорах

В «Баварии» давно не любят каталонский клуб. Когда «блаугранас» окольными путями провернули трансфер Неймара, то в Мюнхене поняли, что им такие методы не светят. А Гвардиола настаивал на покупке бразильца, когда работал в Бундеслиге. Сейчас «Бавария» требует от «Барселоны» все деньги за Левандовского одним переводом, что в мире трансферов – редкость. Немцы заявили испанцам, что ожидают банкротства каталонского клуба.

Если бы не позиция Левандовского, который помогает Лапорте, Жоан мог свернуть переговоры после такого заявления. Финансовые проблемы «Барселоны» реальны, но у «Баварии» в лице Кана и Салихамиджича появилось слишком много дерзости. Хенесс и Румменигге были колючими менеджерами, отсюда в Мюнхене столько драк, скандалов и бурных будней, но их наследники слишком поверили в исключительность немцев в футболе.

Испанцы тоже знают толк в игре. Левандовски хочет в кризисную «Барселону» вместо благополучной «Баварии», тоже щелчок по носу клубу. Непонятно лишь, почему сидит в засаде Нагельсманн. Наставник давно должен был высказаться за расставание, иначе команда пострадает.

Кан не нашел замену для Левандовского

Реальная причина неуважительного поведения? До заявлений Левандовского об уходе «Бавария» активно искала ему замену. Роберт обиделся. В клубе сетуют, что контракт надо выполнять до конца, а параллельно шерстили рынок. Искали контракты брата Кейна, выходили на отца Холанда. Переговоры Салихамиджича и представителей Эрлинга сорвались, форвард выбрал не «Барселону», «Реал» или «Баварию».

Немцы проиграли в забеге, делают из Левандовского неблагодарного. А ведь в его решении ничего экстраординарного нет. Футболист давно подумывал об уходе. Но сначала принес много пользы, а потом выбрал теплую страну для переезда. Руководству «Баварии» стоило устроить пышные проводы, официально поблагодарить, что свободный агент в свое время выбрал именно Мюнхен, а не ушел в «Реал», когда Перес звал.

Немцы готовы жертвовать всеми и всем ради себя любимых. Эгоизм чистой воды. Лучше всего это показывает позиция Кана по основополагающему правилу Бундеслиги – «50+1». Ни одно юридическое или физическое лицо не может быть владельцем больше половины клубного капитала. Хенесс, а теперь и Кан, топят за отмену закона, ведь «Бавария» после коронавируса зафиксировала падение доходов, личные контракты раздавали щедрые. Теперь нужны деньги.

Больше половины голосов в советах директоров должны оставаться за клубами. Это не устраивает потенциальных инвесторов команды из Мюнхена. Вот только благодаря правилу в немецком футболе не было эпидемии банкротств, не всегда законы написаны лишь во имя интересов «Баварии».

«Баварии» нужны деньги от «Барселоны»

Понятно, что «Лейпцигу» с Тедеско и «Боруссии» Дортмунд с интересными новичками будет тяжело тягаться с «Баварией» в Бундеслиге. Но менеджеры чемпионов сами проморгали момент, когда стоило подписать нового центрального нападающего. Теперь заставили Левандовского, который уже со всеми попрощался, пройти медосмотр, затягивая его уход в «Барселону». Но если поляка оставят, то к нему изменится отношение толпы.

Фанаты вряд ли примут, что в этой истории «Бавария» в лице руководства полностью неправа. А когда футболист уйдет, то Нагельсманн рискует на поле, ведь Мане в роли ложного форварда не обязательно справится. Вся команда так привыкла играть на Левандовского, на изменение подхода понадобится время. Скандал начался из-за позиции «Баварии». Причем немцы заметили еще один любопытный момент.

Пока Роберта заставляют остаться, в Мюнхене очень ждут от «Барселоны» денег, поскольку «Баварии» не хватает средств для сделки с Де Лигтом. На публике одно, а в офисе клуба – другое. Так что стоило вопрос Левандовского закрыть на переговорах. К фанатам обычно выходят с окончательным решением. Здесь же устроили торги и ждут, чтобы Левандовски сломался и подписал контракт с «Челси» или ПСЖ .

Каталонцы упрашивают новых спонсоров. Лапорта вроде бы нашел деньги на новичков. Дембеле остается, о переходе Рафиньи объявили официально. Левандовски следующий, а его трансфер обойдется в районе 160 млн евро с зарплатой и процентом агента Захави. Пятьдесят миллионов достанется «Баварии». Немцы эгоистичнее, чем могли быть с аналогичным финансовым результатом.