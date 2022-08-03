Тен Хаг может уничтожить атмосферу в раздевалке. Взялся перестраивать МЮ, но начать стоит с решения конфликтов

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сегодня, 18:54

Некоторые игроки недовольны клубом.

«Манчестер Юнайтед» в период после Фергюсона напоминает «Спартак» после Романцева. Тоже постоянные надежды на возрождение, а позднее – страдание от несбывшихся ожиданий. Новый цикл «красных» запущен (причем, и там, и там) – к новому сезону английский гранд готовится под руководством голландца Эрика тен Хага. В составе уже начались перемены, которые должны позволить выйти на новый уровень, но есть и свои подводные камни.

В трансферах решили опереться на игроков из Нидерландов

В трансферной политике клуба наблюдается смена вектора. Боссы МЮ , по всей видимости, решили довериться новому наставнику и обратили внимание на рынок в Эридивизие. В составе манкунианцев уже есть Донни ван де Бек. У полузащитника не сложились отношения с предыдущими менеджерами, зимой он отправился в «Эвертон» на правах аренды и даже сообщалось, что теперь не горит желанием возвращаться. Правда, с приходом тен Хага отношение должно измениться – футболист знаком с ним по «Аяксу», где показывал лучшую игру. Эрик, по информации различных источников, провел встречу с ван де Беком и заверил, что рассчитывает на него

В центр обороны «Юнайтед» подписал тоже игрока амстердамцев – Лисандро Мартинеса. У нидерландского тренера появился выбор между Лисандро, Магуайром, Линделефом и Вараном.

Еще один выходец из Нидерландов –Тайрелл Маласия, который играет левым защитником. У МЮ на этой позиции Люк Шоу, Алекс Теллес и Брэндон Уильямс.

Кристиан Эриксен с этими реалиями знаком отлично – но уже нет уверенности, что он способен потянуть энергозатратный футбол в Англии.

Пока на бумаге вырисовывается укомплектованный состав с игроками ротации. Есть еще несколько футболистов, которые могут усилить манкунианцев. Что интересно, о возможном переходе в «Юнайтед» говорят в отношении игроков, которые тоже знакомы с тен Хагом.

Слухи об игроках на подходе

Наиболее громко говорят о потенциальном тандеме МЮ — де Йонг. Несмотря на то, что сделку называли почти закрытой еще почти месяц назад, именно в части переговоров с игроком по контракту возникают значительные сложности. Полузащитника не привлекает перспектива потерять возможность участия в Лиге чемпионов, к тому же он не хочет жить в Манчестере. Для дьяволов же его подписание стало бы большим плюсом. Френки наверняка бы стал стилеобразующим игроком манкунианцев при тен Хаге. Но пока в согласие игрока на переезд верится с трудом.

Еще одно потенциальное усиление – правый защитник Серджиньо Дест. Тоже из «Барселоны» и тоже – экс-футболист «Аякса», успевший поработать с Эриком. На правом фланге в Манчестере играет Аарон Уан-Биссака и ДиогуДалот.

Случившиеся и потенциальные приобретения показывают, что нидерландский менеджер подстраивает команду под себя. Но в таких действиях его винить не стоит – это естественный процесс, который проходил и в «Сити» Гвардиолы, и в «Ливерпуле» Клоппа. Другое дело, что «Юнайтед» и так является пороховой бочкой, где есть Роналду и его противники, был токсичный актив – Поль Погба. Если проводить изменения в составе слишком резко, деление на лагери в раздевалке неизбежно.

Про токсичность атмосферы

Именно идейное разделение часто мешало МЮ добиться успеха. Решив эту проблему, ударно работать в клубе начал Оле-Гуннар Сульшер. При норвежце лучшие сезоны в своей карьере показали Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Мэйсон Гринвуд, Поль Погба. Сами манкунианцы умудрялись взять третье, а потом и второе место в Английской Премьер-лиге (пусть и не без везения).

Но сейчас проблемы вернулись. Харри Магуайр, капитан команды, не рад возвращению Роналду, который подрывает его авторитет. Вдобавок к этому приходится заботиться о месте в основе – пришедший Лисандро Мартинес тоже играет на позиции левого центрального.

Сам Роналду все еще питает надежды уехать из Манчестера, так как не верит в проект без подписания еще нескольких футболистов. Становится непонятной ситуация с фигурой центрфорварда – в случае ухода португальца играть придется одним Марсьялем, а он давно растерял былую форму.

Еще один скандальный кейс – неопределенность с основным вратарем. Гуннар старался находить баланс между Дином Хендерсоном и Давидом Де Хеа, но не мог решиться сделать выбор в пользу одного из них. Молодой Дин уже готов взять на себя определяющую роль и, по его словам, отказывался от предложений других клубов ради МЮ . Испанец же не первый год стагнирует в качестве игры, но предан английскому гранду. Напрашивалось трудное, но справедливое решение в пользу англичанина. Хотя согласиться на расставание с Давидом не смогли – этим летом в очередной раз отдали Хендерсона в аренду.

Но отношения уже испортились, о своем разочаровании в политике «Юнайтед» заявил сам Хендерсон:

После Евро мне сказали, что я буду первым номером в « МЮ », но не выполнили это. Это было разочарованием, потому что прошлым летом я отказался от нескольких аренд, и клуб тоже не хотел меня отпускать. Год сидеть на скамейке — это преступление в моем возрасте. Я сказал руководству «Манчестер Юнайтед», что мне нужно играть в футбол и чтобы меня отпустили.