«Эспаньол» — «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661608172

сегодня, 16:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Реал», который состоится 28 августа 2022 года

«Эспаньол»

«Бело-синие» занимают шестнадцатое место после двух туров нового сезона. Команда ещё не побеждала и при двух забитых у «Эспаньола» четыре пропущенных. В первом туре на выезде в матче с «Сельтой», уступая в два мяча, «бело-синие» сумели собраться и сыграли вничью с оппонентом. Гол Экспосито и Хоселу на восьмой добавленной минуте позволили «Эспаньолу» уйти от поражения.

Дома в матче следующего тура «бело-синие» проиграли со счётом 0:2 «Райо Вальекано».

«Реал»

«Белые» с шестью очками занимают третью строчку турнирной таблицы, но у них на одну игру больше в запасе, чем у «Бетиса», который пока на первом месте. Мадридская команда поразила шесть раз ворота своих соперников за два матча, пропустив при этом только пару мячей. «Белые», пропустив первыми на выезде от «Альмерии» в матче первого тура, сравняли счёт во втором тайме и вышли вперёд. Сравнял Лукас Васкес, а победный гол был забит Алабой.

На прошлых выходных в гостях мадридская команда уверенно обыграла со счётом 4:1 «Сельту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 6.40

Ничья – 4.80

Победит «Реал» – 1.47

Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Пять матчей подряд «Эспаньол» не выигрывает

Только в одном матче из десяти последних «Реал» уступил

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Реал» ещё не терял очки в новом сезоне и предстоящий матч не станет исключением. В апреле этого года «белые» уже обыгрывали со счётом 4:0 «Эспаньол». Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.18.