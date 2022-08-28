«Торпедо» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Краснодар», который состоится 28 августа 2022 года
«Торпедо»
Команда только вышла в РПЛ спустя много и честно говоря, выступления в элитном дивизионе ей пока не даются. «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с набранным одним баллом. В предстоящей встрече с омоложенным составом «Краснодара», московским футболистам также не будет легко и любые набранные очки станут хорошим результатом.
21 августа «Торрпедо» уступил на выезде «Зениту» (0:2), а 14 августа минимально проиграл «Оренбургу» (0:1).
«Краснодар»
«Краснодар» старается цепляться за очки в каждом матче, однако это не всегда выходит. Перед стартом очередного тура РПЛ «быки» смогли набрать 11 очков и занимают седьмую позицию в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным, а для гостей есть хорошая возможность набрать важные три очка и продвинуться вверх по таблице.
21 августа «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» (2:0), а 13 числа разошелся миром с «Динамо» Москва (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо» – 3.6
- Ничья – 3.6
- Победит «Краснодар» – 2.05
Статистика
- «Торпедо» выиграл один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл только четыре выездных матча из последних десяти
- Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Торпедо» не только не достигает нужных результатов, но и по игре коллектив достаточно слаб. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.