«Торпедо» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Краснодар», который состоится 28 августа 2022 года

«Торпедо»

Команда только вышла в РПЛ спустя много и честно говоря, выступления в элитном дивизионе ей пока не даются. «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с набранным одним баллом. В предстоящей встрече с омоложенным составом «Краснодара», московским футболистам также не будет легко и любые набранные очки станут хорошим результатом.

21 августа «Торрпедо» уступил на выезде «Зениту» (0:2), а 14 августа минимально проиграл «Оренбургу» (0:1).

«Краснодар»

«Краснодар» старается цепляться за очки в каждом матче, однако это не всегда выходит. Перед стартом очередного тура РПЛ «быки» смогли набрать 11 очков и занимают седьмую позицию в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным, а для гостей есть хорошая возможность набрать важные три очка и продвинуться вверх по таблице.

21 августа «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» (2:0), а 13 числа разошелся миром с «Динамо» Москва (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 3.6

Ничья – 3.6

Победит «Краснодар» – 2.05

Статистика

«Торпедо» выиграл один матч из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл только четыре выездных матча из последних десяти

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Торпедо» не только не достигает нужных результатов, но и по игре коллектив достаточно слаб. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.