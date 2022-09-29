«Спартак» разгромил «Зенит». Это не сон, прервали пятилетнюю серию

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вчера, 23:41

Абаскаль, Промес и Соболев переиграли Семака в Кубке России.

Об игре «Спартака»

- У Семака чувство дежавю. «Зенит» проиграл в Самаре, поскольку просел, как в Грозном или под Москвой, когда бегал от «Химок». Каждый раз нарывался на поражение. Каждый раз у чемпионов были моменты. Но «Спартак» перетерпел сложный отрезок на старте второго тайма, а дальше ответили. Команда, которая давно не обыгрывала «Зенит», создала явные голевые моменты. Ошибка Родригао, классный удар Соболева и умный пас Рассказова в разрез привели к дублю Промеса и голу лучшего игрока сентября в РПЛ .

- Абаскаль использовал схему «3-4-2-1», как Тедеско и Ваноли. Испанец оставил Хлусевича левым латералем, справа сыграл Классен. В центре обороны были Джикия, Литвинов и Маслов. В середине поля – Зобнин и Умяров, а Игнатов и Промес поддерживали Соболева. Нападающие менялись местами, иногда видели «3-5-2», порой «3-4-3». Испанцу было важно оторвать хавбеков «Зенита» от нападающих. Ему это в целом удалось.

- Хотя Литвинов старался выдвигаться выше, чтобы страховать полузащитников, после стартового отрезка увидели огрехи «Спартака» в опорной зоне. Проблема не решена, нет человека, который чистит чужой плацдарм так, как Барриос в «Зените». Сегодня Вильмар не играл, что сказалось на реакции гостей на чужие атаки. Сантоса перевели в центр поля. В середине обе команды старались не задерживаться, ставили на вертикальные передачи.

- Абаскаль использовал диспетчерские таланты Промеса и Соболева. Пусть не удивляет, что Александр не часто был заметен на острие. Форварды создавали моменты для напарников, но те не сумели быстро огорчить Ивана. «Зениту» не было просто против итальянского схемы «Спартака», но молодая московская команда легко могла заиграться. Тренер просил хозяев включаться в борьбу, а «Зенит» слишком долго выжидал. Одного класса не хватило.

- До матча говорили о вопросах которые копятся к Абаскалю. Где победы в центральных матчах? Увидели первую, хотя долго казалось, что будет ничья. Но «Спартак» взвинтил темп, начал выигрывать подборы, завелся Промес. Соболева тоже хвалим, как и его тренера. Проиграли Суперкубок – подарили три гола, пропустили четыре. Могли крупнее уступить дома «Зениту» в РПЛ . Но сегодня выбрали нетипичную тактику, сделали из ничьей разгром «Зенита». По делу. Выиграл тот, кто выстроил арку – от активного начала через сложную середину до катарсиса в конце.

Об игре «Зенита»

- Состав не был резервным, только троих игроков – Ивана, Кругового и Мантуана, не получится занести к основной обойме. Чистяков подменял Ловрена, на замену выходил Мостовой – игрок основы. Сергеев вытеснил Кассьерру в запас, Иван не запасной. Мантуан легко оставить за спиной Классена не сумел, вся линия атаки Семака подвела. Замены не сработали, а основные не включились.

- У «Зенита» не было темпа. Семак видел, что его состав не подстроился под схему «Спартака». Нервничал даже Ловрен, который остался в запасе. Чемпион понимал, что у москвичей не было явного преимущества, но сам игру не вел, как привык. Следовательно, Сергеева, Малкома и Мантуана видели редко, а прессинг «Спартака» оттащил Кузяева и Вендела от чужих ворот. Далер момент нашел, но попал в штангу, как позже Малком.

- Максименко провел приличный поединок, его спокойствие передалось защитникам. Команда Семака подбиралась к воротам «Спартака» на низких скоростях, а поскольку были потери мяча, то важными оставались контратаки хозяев. Без Барриоса поймать Промеса и Соболева стало сложнее. Это предложение, написанное после первого тайма, нашло отражение в концовке матча, когда именно Квинси и Александр отличились.

- На неделе спорили с Кобелевым, который назвал «Зенит» «командой без слабых мест». Еще нахваливал резерв, будто не будет потери качества после замен. Это неправда. Без Сантоса и Мостового (Клаудиньо) по левому флангу, без Ловрена в центре обороны, а Барриоса в опорной зоне увидели примерно такой же «Зенит», как в Самаре. По номиналу состав Семака был не слабее, чем у Абаскаля. По факту проиграл в три мяча.

- Будут акценты на персональных ошибках Родригао или Алипа, но важно не обесценивать усилия «Спартака». Москвичи заставили соперника ошибаться, неправильно перестраиваться. Семак виноват, что перешел на три центральных, испугался и ошибся. Перестановки не сработали, «Зенит» выпустил защитника и четырех игроков в атаку, но ничего не изменилось к лучшему, проиграли со свежими силами на поле.

Цифровое измерение поединка

1-я победа «Спартака» в 12 матчах. Странно учитывать успех москвичей в спарринге с «Зенитом». В официальных не выигрывали с конца 2017 года, почти пять полных лет. Одиннадцать поединков, один из которых завершился погромом 7:1. Также был вынос в Суперкубке, лишили Абаскаля трофея. Злой Джикия ответил хамством на вопрос о плохой серии в перерыве, но команда подстраховала капитана. Есть долгожданная победа.

6:2 – разница по ударам в створ. Общий счет по выстрелам – 9:4, но по метким попыткам получили разгром. Когда такая большая разница, то у Семака сразу вопросы к Венделу, Кузяеву, Мантуану и Малкому. Где были их передачи на Сергеева? Кассьерра тоже остался без легких моментов. У «Зенита» не работали ни стандарты, ни дальние выстрелы, ни контратаки. «Спартаку» хватило резкости, собрали много ударов с игры.

5 подряд игр с голами Соболева. В «Спартаке» такой серии не было даже у Промеса. Веллитон радовал фанатов «красно-белых» таким же карнавалом в 2011 году, после него никто ничего подобного не собрал, даже Дзюба, Ари или Зе Луиш. Соболев, конечно, не во всех матчах яркий. Но у форварда есть чутье, желание ассистировать напарникам, свой голевой момент находит постоянно.

2-е поражение в 3 матчах у «Зенита». После Самары дважды подряд не уступили, помогло «Динамо» со своими ошибками. Но в кубковом турнире снова показали, что легкие победы не всегда будут верными спутниками «Зенита». Чемпион очень зависим от ключевых игроков. У Малкома нет лидерских качеств, только мастерство. Кассьерра и Сергеев не Азмун с Дзюбой. Обо всем этом говорили до игры.

Теперь посмотрим на попытку «Ростова» в Санкт-Петербурге. Разгром чемпионов от «Спартака» меняет расклад для команды Карпина. Если Семак проиграет тренерскую дуэль в третий раз за четыре матча, то сезон станет интереснее.