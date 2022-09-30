​«Спартак» наказал «Зенит», «Динамо» развалилось за 7 минут. В Кубке России много сенсаций

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30 сентября 2022, 16:18

Хочется, чтобы это стало тенденцией



Сразу несколько матчей Кубка России на этой недели шокировали своими исходами. Одни переламывали ход встречи, другие навязывали сопротивление принципиальному сопернику. Кто-то выдал огненный матч и выиграл на индивидуальном мастерстве отдельных игроков. Представляем подборку сенсаций 3-го тура группового раунда турнира.

«Оренбург» — «Динамо» (2:2, 4-3 пен.)

Бело-голубые решили выпустить экспериментальный состав – в старте оказались травматичный Диего Лаксальт, пара центрбеков Кутицкий-Маричаль (первый почти не появляется на поле, второй приехал недавно), справа – Сергей Паршивлюк. Такая линия обороны не внушала доверия. Сергей смотрелся очень неуверенно на старте – именно поэтому недавно пришедший Эли Даса уже во втором своем матче в РПЛ вышел с первых минут.

При этом москвичи действовали уверенно – взяли инициативу в свои руки, создавали больше остроты. Большинство опасных моментов приходило с фланга Дениса Макарова. Он шел в обыгрыш, уходил на скорости, но так и не смог забить.

К 60-й минуте встречи «Динамо» вело в счете 2:0 и сбавило обороты в финальной трети. Ход поединка перевернули два момента – гол с углового на 82-й минуте и пенальти из-за фола Скопинцева на 89-й. Можно сколько угодно говорить о неудачном стечении обстоятельств, но матч-менеджмент при преимуществе в счете – это не равно отдать мяч и отбиваться. Это про прессинг, нарушение темпа атак соперника. Как итог – равенство после окончания основного времени и серия пенальти. Так проиграть надо еще уметь.

Поражение в Кубке от «Оренбурга» — сигнал для «Динамо». Славиша Йоканович не умеет управлять ходом игры. Об этом говорят и встречи с «Уралом», «Ахматом», «Пари НН» — в каждом из них соперник отыгрывался. Где-то везло больше – «шмелям» и грозненцам бело-голубые забивали второй и побеждали. Где-то меньше – ничья с нижегородцами и вчерашний триллер с «Оренбургом».

«Химки» — «Локомотив» (0:5)

В списке не из-за победы «железнодорожников» как таковой, а из-за разгромного счета. Сразу стоит оговорить, что поединок не отменяет проблем с менеджментом красно-зеленых – в клубе все также меняют рельсы на полном ходу, по-прежнему нет никакой уверенности в сохранении прописки в РПЛ .

Йозеф Циннбауэр решил выпустить состав, близкий к оптимальному. В центре обороны связка Магкеев-Едвай вместо Кузьмичева и Мампасси, из основных матч пропустил только Дмитрий Баринов, а Франсуа Камано вышел с замены. Также немецкий менеджер продолжил поиски позиции для Педриньо – при «десятке»-Миранчуке бразилец вернулся на левый фланг атаки.

При этом «Химки» сыграли частично дублирующим составом – с первых минут появился Садыгов, Камлашев из молодежки, Данилкин и Митрюшкин. На их фоне группа атаки «железнодорожников» смотрелась угрожающе. Результат сделали 2 игрока: Педриньо и Алексей Миранчук.

Россиянин регулярно оставался без опеки в центре поля и имел кучу времени на направление выпадов – стал отличным диспетчером для бразильца. Вингер же за счет скорости и дриблинга выбегал на свободное пространство. У него было много эпизодов 1 на 1 вратарем. Благодаря этому Педриньо оформил покер, при этом еще в первом тайме имел пару шансов забить больше.

В чемпионате никто «Локомотиву» столько свободного пространства не даст, разгром «Химок» — лишь повторение перформанса с «Оренбургом». Падение вниз продолжится.

«Ахмат» — «Ростов» (3:1)

Ростовчане решили, что справятся с «Ахматом» без Глебова, Полоза, Комличенко и Осипенко. Сергей Ташуев взялся экспериментировать – поставил Фольмера на фланг атаки, Щвеца опустил в центр обороны к Марату Быстрову. Наконец снова в старте появился Гамид Агаларов.

Подопечные Сергея Ташуева перехватили инициативу, в продвижении мяча участвовала вся атакующая группа – на удар Агаларова выводил Камилов, Тимофеев бил по воротам с линии штрафной, Фольмер отдавал на Трошечкина. Тем обиднее грозненцам было получить пенальти в свои ворота. Пропущенный гол не сказался на ходе встречи, спустя 15 минут гол с 11-метрового получили уже южане. Далее хозяева все-таки смогли перевести игровое преимущество в преимущество в счете – 3:1 и очень симпатичный мяч Конате. На такой «Ахмат» будет интересно смотреть и далее.

«Спартак» — «Зенит»

Главный поединок и главная сенсация 3-го тура Кубка. Во-первых, сине-бело-голубые из игроков основы в старте не выпустили только Клаудиньо, Мостового и Ловрена. При этом нельзя сказать, что Чистяков и Мантуан уступают в классе. Во-вторых, Сантос перешел на позицию опорника – на левом фланге появился Данил Круговой.

Абаскаль, помня Суперкубок и слабости «ромба», отступил от привычной расстановки 4-3-1-2 и выбрал схему с тремя центральными. На флангах – Даниил Хлусевич и Леон Классен. Испанец все чаще обращается к последнему – не худший вариант, учитывая кошмарную форму Рыбуса и ограниченность Денисова. В центре остались Умяров, Зобнин и Игнатов. Промес-Соболев – привычная связка на острие.

Гильермо с третьей попытки нашел ключ к чемпиону страны. Хлусевич и Классен были не так активны в атаке и опускались в линию с тремя центральными при обороне. По задумке это должно было уменьшить количество свободного пространства для петербуржцев.

Зобнин, Игнатов и Умяров «выжигали» центр и боролись с главной атакующей силой «Зенита». Иногда с фолами, но проходного двора у своей штрафной красно-белые не допустили.

Моментов было не так много – матч больше напоминал шахматы с резкими всплесками. «Зенит» во втором тайме прибавил на старте и несколько раз мог выходить вперед. «Спартаку» хватило одной ошибки Родригао, чтобы наказать оппонента. Результат был сделан за финальные 12 минут. Проявилась физическая подготовленность москвичей. На последних минутах они бежали так, будто это начало матча. На 86-й минуте забил Соболев, а 3-й мяч в исполнении Промеса – последний гвоздь в крышку гроба «Зенита».

И самое главное – не боялись, не жались к своим воротам, играли в касание. Не было пассивности, как в матче чемпионата. Все кусочки паззла сложились, что вылилось в неожиданный разгром – на фоне «Зенита» «Спартак» смотрелся не хуже.