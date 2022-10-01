Секрет успеха прост. Артета ставит в «Арсенале» на «300 000 пасов»

1664631870

вчера, 16:44

Лидер АПЛ уверенно обыграл «Тоттенхэм» в дерби.

Гармоничная основа

В оптимальном составе «Арсенала» нет провисов, дыр и футболистов, которые не совсем вписываются в стиль Артеты. Разве что Джака, но это ветеран, которому работа с Микелем принесла пользу. Швейцарец сейчас играет с меньшим количеством грубых ошибок, чем раньше, успевает в двух фазах игры. Зинченко вписался на левом фланге, смещается в полузащиту в фазе атаки, как любит Артета. Салиба набрался опыта в аренде и с мячом это один из главных защитников старта сезона.

Разве что Габриэль не такой перспективный и солидный, но Партей, Сака, Эдегор, Мартинели и Жезус на своих местах. Или как Уайт на позиции правого защитника, раз успевает подняться в атаку и выкатить голевую передачу в дерби Северного Лондона. Артета добрался до точки, в которой у него даже на лавке приличные футболисты. Маркиньос и Локонга – интересные ребята. Виейра может со временем выходить на поле чаще. Томиясу и Тирни – приличные латерали, просто конкуренты еще сильнее. У Смита-Роу операция, но Эмиль не раз радовал.

Все подобраны со вкусом, гармоничность видна на поле. Очевидно, что для создания коллектива было важно заполучить Зинченко и Жезуса, футболистов с чемпионским опытом, но нереализованным пока потенциалом, молодых, не ветеранов. Видно было, как травмированный Александр реагировал на свою новую команду – стюард едва не принял Зинченко за фаната, выбежавшего на поле, во время празднования одного из голов. Жезусу тоже было важно оказаться в клубе, где он – первый форвард, причем в команде, где его не ограничивают за штрафной площадью.

Следование тактике

Всегда приятно, когда футбол поставлен. Причем тут как с кино или литературой. Работу сильного режиссера видно сразу, даже если сама картина средняя. Аналогично с писателями, поэтому отдельные входят в мировой канон, а другие, даже популярные, никогда не будут признаны мастерами высокого класса. Неважно, сколько у книг Алисы Розенбаум фанатов, ни один эксперт не заявит, что зря ей не дали Нобелевскую премию по литературе, как Борису Пастернаку.

Футбол «Арсенала» теперь поставлен, и хотя Артета пока не достиг личной тренерской вершины, видно развитие его коренных идей. Аккуратная работа в защите – в глубоком блоке четко перестраиваются с четверки на целых шесть защитников, но потом один возвращается выше. Меняются с четырех на пять в линию, ведь Уайт – центральный защитник. По допущенным ударам по воротам в АПЛ лучше только «Манчестер Сити», но и времени с мячом у команды Гвардиолы больше. Кстати, контроля ради контроля у «Арсенала» меньше, чем у конкурента.

Или не конкурента, ведь нет пока уверенности, что очарование Артетой не временное. Ганнерзаурус не даст соврать – маскот видел много удачных отрезков уже после Венгера, но всегда не хватало стабильности и продуманности. Сегодня в важном дерби против «Тоттенхэма» хозяева поля планомерно душили соперника, прилично перестраивались, не спешили. Удаление Эмерсона упростило задачу, но повели в счете второй раз еще до него. Даже удивительно, что Конте так легко проиграл. Возможно, ему не хватило парочки основных игроков, но скорее дело в «Арсенале», где появился тренер с философией.

Знают секрет успеха

Физиологи и психиатры проводили исследования, чтобы понять «секрет успеха». Конечно, важно начать с самого критерия, ведь если под успехом понимать строго достижение целей или известность, то Чикатило и диктаторы разных мастей тоже «успешные люди». Но если ограничиваться положительным значением, понимая успех как достижение целей, которое делает человека счастливее и позволяет себя реализовать, то тут исследования помогли определиться.

Оказалось, что секрет успеха в том, что никакого секрета нет. Между успешными людьми разных мастей может быть пропасть по интеллекту. Кто-то из богатых семей, другие из бедных. Одни ленивые, другие трудолюбивые. Кто-то психопат, а другие спокойные. Что же их объединяет? Успешные реализуют свои идеи, даже плохие. Тяжелый труд сам по себе ничего не гарантирует, в шахте успешным стать сложно, а вот умение идти вперед помогает. Артета не стал сидеть в уютном кресле рядом с Гвардиолой, хотя мог собирать трофеи в «Манчестер Сити» без давления.

Вместо этого бывший игрок «Арсенала» вернулся в команду, которая деградировала и нуждалась в вожаке. Дальше «канониры» подписали игроков под схему и тренера, а теперь даже против богатого и победного «Тоттенхэма» выступили явным первым номером. «Шпоры» реализовали пенальти, но Артета точно переиграл Конте. Классическое давление левым флангом через Зинченко сменялось переводом на правый край. Умница Сака удачно пасовал и навешивал, Мартинелли оставлял за спиной соперников, а Жезус подкараулил ошибку Льориса и защитников.

Но важно, что выбранный Артетой футбол подходит всем в команде, а так бывает не всегда. Важно было исправить ошибку «Арсенала» после визита на «Олд Траффорд», и сегодня северный Лондон «красно-белый». Футболисты счастливы, ведь развиваются. Например, Жезус подчеркивал, что ему не подходила манера Гвардиолы – форвард редко касается мяча и должен уступать позиции «ложным девяткам». А вот Артета после победы над «Уотфордом» в марте вывел свою формулу, которая нравится исполнителям:

Мне не понравилось, как мы контролировали игру. Мы должны показывать зрелость и понимание задачи. При счете 3:1 должны были сделать 300 000 пасов на половине поля соперника. А как только пойдут на нас – сможем атаковать.

Концепцию 300 000 пасов Артете еще вспомнят не раз, и сегодня о ней говорим после победы. Спустя полгода против «Тоттенхэма» увидели зрелый «Арсенал», который понимал себя и соперника. Пасы не самоцель, а метод достижения положительного результата. Например, против «Брентфорда» первый момент создали на второй минуте после 24 точных пасов подряд. Не спешат, но всюду успевают. «Канониры» стали выстраивать атаку в нескольких измерениях. Есть Уайт и Салиба – защитники правого полуфланга, Зинченко и Мартинелли слева. Джака хорошо включается в атаку в последнее время, а Эдегор свободен в выборе решений, как и Жезус.