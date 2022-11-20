Эннер Валенсия — автор первого гола на ЧМ-2022

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия открыл счёт с пенальти на 16-й минуте в матче-открытии чемпионата мира 2022 года между Катаром и Эквадором.
Таким образом, он стал автором первого гола на нынешнем мундиале. Ранее он на 3-й минуте поразил ворота хозяев, но этот мяч был отменён после видеопросмотра.
Турнир стартовал сегодня, 20 ноября.
Кто эти гении, кто на этом одном-единственном повторе разглядел вне игры? Или они по нарисованной картинке сделали вывод?)
Я таких повторов офсайда никогда еще не видел, там мяч после подачи уже к штрафной подлетал и только когда он пролетел несколько метров камера перескакивает на якобы заступившую ногу игрока гостей) Это что вообще было?)
Кто эти гении, кто на этом одном-единственном повторе разглядел вне игры? Или они по нарисованной картинке сделали вывод?)
Я таких повторов офсайда никогда еще не видел, там мяч после подачи уже к штрафной подлетал и только когда он пролетел несколько метров камера перескакивает на якобы заступившую ногу игрока гостей) Это что вообще было?)
Даже как то неожиданно
Даже как то неожиданно