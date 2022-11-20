Эннер Валенсия — автор первого гола на ЧМ-2022

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вчера, 19:20

Нападающий сборной Эквадора открыл счёт с пенальти на 16-й минуте в матче-открытии чемпионата мира 2022 года между Катаром и Эквадором.

Таким образом, он стал автором первого гола на нынешнем мундиале. Ранее он на 3-й минуте поразил ворота хозяев, но этот мяч был отменён после видеопросмотра.

Турнир стартовал сегодня, 20 ноября.