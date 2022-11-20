Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2022

Эннер Валенсия — автор первого гола на ЧМ-2022

вчера, 19:20
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия открыл счёт с пенальти на 16-й минуте в матче-открытии чемпионата мира 2022 года между Катаром и Эквадором.

Таким образом, он стал автором первого гола на нынешнем мундиале. Ранее он на 3-й минуте поразил ворота хозяев, но этот мяч был отменён после видеопросмотра.

Турнир стартовал сегодня, 20 ноября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Не последний герой. Валенсия присоединился к списку первых на ЧМ
Сегодня, 08:54Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Впервые в истории в матче открытия на ЧМ проиграла команда-хозяйка турнира
Вчера, 21:17
Впервые в истории ЧМ первый гол турнира был забит с пенальти
Вчера, 19:58 Фото
Россия нанесла один удар по воротам в 1-м тайме матча с Узбекистаном
Вчера, 16:06
Впервые с 1978-го обладатель «Золотого мяча» не сыграет на чемпионате мира
Вчера, 08:36
«Барселона» — самый посещаемый клуб сезона в Европе
19 ноября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:24
Что там насчет офсайда по-арабски-то?)
Кто эти гении, кто на этом одном-единственном повторе разглядел вне игры? Или они по нарисованной картинке сделали вывод?)

Я таких повторов офсайда никогда еще не видел, там мяч после подачи уже к штрафной подлетал и только когда он пролетел несколько метров камера перескакивает на якобы заступившую ногу игрока гостей) Это что вообще было?)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:53
и первого и второго и третьего первый гол зря отменили пора такие оффсайды не считать да и было ли вообще вне игры?????
vova505
vova505
вчера в 21:19
Молодец!!
Futurista
Futurista
вчера в 20:34
И второго тоже...
dok66
dok66
вчера в 20:32
Ну что ж , с почином . Эквадор - симпатичная команда .
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 20:25
А что вы оо Катара ждали? Это не футбольная страна, и все равно не разгромили их.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:20
Катар вообще никакой!!!!!!
Даже как то неожиданно
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Первый гол всё же зря отменили.
monah-10
monah-10
вчера в 19:55
Катар главный претендент на худшую сборную этого ЧМ.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:41
Эннер заслужил. Главная звезда Эквадора.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 