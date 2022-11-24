Любимая многими Сербия – загадка ЧМ-2022. Звёзды и физика в наличии, но с группой не повезло

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сегодня, 10:25

Проиграют Бразилии – могут застрять на последнем месте.

Соболев выбрал Сербию будущим чемпионом мира, когда прогнозировал исход турнира с Абаскалем и игроками «Спартака». А россияне в целом, кроме Бразилии и Аргентины, заявили о поддержке сборной Сербии. Но так ли это? Дежурные фразы о братстве понятны, но неужели многие верят, что Стойковича ждет успех в квартете с Бразилией, Швейцарией и Камеруном? У Драгана самая сложная группа из всех, ведь самая сильная, если суммировать рейтинг не ФИФА , а данные аналитических контор, которые оценивают результаты и статистические показатели сборных. Зато с чем не поспоришь — у сербов интересная команда, которая оставила без прямой путевки на турнир в Катар португальцев. Сила соперников привлекает к их поединкам еще сильнее.

За успех Сербии. Глубина состава

Йович, Влахович и Митрович – кандидаты в центр нападения. Да, первый не заиграл в «Реале». Да, Душана не очень любят фанаты «Ювентуса» — серб магическим образом восстал из лазарета, как только приехал в сборную. А нападающего «Фулхэма» высмеивали буквально два года назад, пока не выдал сказочный сезон в Чемпионшипе – 43 гола, 7 ассистов, и он подтвердил уровень в АПЛ – 9 мячей в 12 играх. Но какой же роскошный выбор исполнителей! Костич, Тадич, братья Милинковичи-Савичи, Лукич и Павлович – прекрасные футболисты. Одни опытные, другие молодые. У сербов классный состав, их победы в Лиге Наций – первое место в сильной группе с Холандом, Облаком и Исаком, и в отборе к ЧМ над Роналду строились на мастерстве игроков известных клубов, вроде «Аякса», «Ювентуса» и «Лацио».

Против Сербии. Календарь турнира

Лучше сыграть против бразильцев в последнем туре, тогда выше шансы, что фаворита устраивает ничья. Второе место в группе G сыграет против победителя соседнего квартета, где португальцы, уругвайцы, ганцы и южные корейцы. Во втором матче Сербию ждет ждёт Камерун – нормальный выбор, если африканцы не окажутся намного сильнее, чем думают. Но достаточно неудач против бразильцев и камерунцев, чтобы последний матч против Швейцарии усложнить стократно. Проблема Сербии – в ее группе нет слабых команд. И даже если португальцы не будут первыми в своем квартете, в плей-офф дальше, скорее всего, будут бельгийцы, немцы или испанцы. Сложно стать сенсацией с таким календарем.

За успех Сербии. Форма команды

Опытные футболисты – средний возраст основы солидный. Рослые – средний рост основы около 187 сантиметров, против сербов вести борьбу очень сложно. Успешные – есть поражения от датчан и норвежцев, но в первом случае товарищеский поединок. Про успехи с Норвегией, Швецией и Словенией в Лиге Наций сказано, сербы поднялись в элиту. Отбор прошли круто, в спаррингах смотрелись интересно. Для сербов не проблема забить гол, хотя не всегда ставка на количество моментов. Но достаточно вспомнить, что Тадич творит годами в «Аяксе», чтобы не сомневаться – у команды Стойковича будут шансы у ворот Алиссона, Онана и Зоммера. Правда, все три голкипера очень крутые, тоже надо учесть.

Против Сербии. Результаты на ЧМ

Сербы – классические неудачники крупных турниров. Четыре года назад они уже играли с бразильцами и швейцарцами на ЧМ , но даже поддержка в Самаре, Калининграде и Москве не спасла от двух поражений от команд, прошедших дальше. Но третье место в группе в финальной части это еще не успех. На Евро они не сумели пройти четыре раза подряд, начиная с того времени, как Сербия и Черногория разделились. На турнир в Бразилию не попали, на турнире в ЮАР сборная Сербии была четвертой в группе с Германией, Ганой и Австралией. Как видите, даже если соперники не настолько грозные, как Неймар, Зоммер и Ангисса, славянская команда находила приключения. Классный состав у сербов плюс-минус был всегда, но в прошлом подводили требовательную публику.

За успех Сербии. Подходящий тренер

Проблемой были главные тренеры? Не исключено, ведь Младен Крстаич после работы с Сербией не уехал тренировать клуб в знакомой Бундеслиге, а работает сейчас со сборной Болгарии. Молодого наставника заменил опытный, но с амбициями. Бывший футболист югославской сборной Драган Стойкович в 57 лет получил шанс всей жизни. До этого специалист работал в Японии и Китае, назначение «Пикси» вызывало вопросы у публики – могли подыскать более именитого человека. Но Стойкович сумел поставить командную игру, а успех против португальцев не стал его последним у руля. Когда у Сербии идет игра, остановить их сложно. Драган сумел убедить команду, что нужно верить в мечту.

Против Сербии. Отсутствие плана «Б»

Когда у Сербии получается игра удобным и агрессивным первым номером, как против Португалии в гостях, то выжмут максимум и огорчат самого Роналду, дважды просить не нужно. Но если тот же подход не работает, как против Норвегии в Лиге Наций, то у сербов нет запасного плана. Они будут выпускать новых нападающих, благо их много, будут освежать игру и дальше давить – норвежцы после гола Холанда полностью отказались от мяча. И это ничего не изменит. Швейцарцы и камерунцы могут хитро сыграть против Сербии, используя самые разные тактические уловки – как Саудовская Аравия против Аргентины, а бразильцы заберут свое за счет разницы в классе. Есть опасность, что попытки славян будут достойными, но завершатся неудачей.

Итог. Сербия повоюет, но вряд ли впечатлит

По всему это команда для плей-офф. Куда интереснее той же сборной Польши. Но сильнее ли Камеруна и Швейцарии. Уже от результата с бразильцами многое зависит. Если зацепятся за ничью, то могут выйти в плей-офф. У всех фаворитов разный тонус, не обязательно Тите форсировал форму с опережением графика, переживая о выносливости своей агрессивной команды. Европейцы тоже могут держать в уме важность последующих туров, но по статусу двух соперников матч Бразилии и Сербии один из центральных в первом туре. А если брать глобально, то не повезло на этапе жеребьевки. Представьте команду Карпина вместо сербов. Бразильцы, камерунцы и швейцарцы слишком крутые, чтобы без больших неудач Стойкович прошел дальше. Если все соперники покажут максимум, то швейцарцы могут опередить сербов и занять второе место в группе, как было четыре года назад.