Перед финалом ЧМ-2022: Несколько исторических аналогий.

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вчера, 12:10

На ЧМ -2022 осталось сыграть всего 2 матча — 63-й и 64-й по счёту. Общая результативность на турнире держится на уровне прошлого турнира в России, возможно, в двух оставшихся матчах который будет превзойдён.

Зато количество автоголов в Катаре значительно уменьшилось — в 2018 было аж 12, потом скостили парочку, оставили 10. А на текущем мундиале всего-то 2 автогола.

Маловероятно, конечно, но могло и такое случиться вчера — в финал пробились бы две команды, у игроков которых есть автогол на турнире. Ведь 2 автогола на ЧМ -2022 оформлены на марокканца Айефа Агерда (в матче с Канадой) и на аргентинца Энцо Фернандеса (в матче с Австралией).

Но в финал Марокко пока рано.

Автоголы и финалы

А что же Аргентина? А это всего 4-й случай в истории Кубка мира, когда в финале будет играть команда с автоголом в своей копилке.

Первые два случая произошли на двух турнирах подряд и с одной и той же сборной. Речь о сборной Нидерландов.

На ЧМ -74 Руд Крол, защитник сборной Голландии, забил гол в свои ворота в матче с Болгарией на первом этапе. В следующем матче, уже на втором этапе, Крол забил и правильный гол (в ворота Аргентины). А вот в финале «Летучие голландцы» потерпели фиаско, проиграв сборной Германии. Крол в финальном матче играл. Наверное, в качестве моральной компенсации за поражение, голландские футболисты настаивали, чтобы спонсор оплатил и автогол Крола. Перед турниром один банкир обещал круглую сумму за каждый забитый голландцами гол, в чьи ворота не уточнялось.

На ЧМ -78 схема розыгрыша была та же. Только вот Эрни Брандс, защитник «оранжевых», начал свое выступление на чемпионата только с матчей второго этапа. И сразу же забил в ворота Австрии головой при розыгрыше штрафного. А в матче против Италии Брандс и вовсе отличился дважды. Сначала мяч от его ноги влетел в собственные ворота, а через полчаса защитник исправился и поразил ворота соперника, сравняв счёт. Голландия группу второго этапа выиграла и вновь пробилась в финал. Играл там и Брандс, но Кубок мира достался Аргентине.

На ЧМ -2006 итальянский защитник Кристиан Дзаккардо забил гол в свои ворота во втором туре группового этапа в игре против США . Он провёл только 3 матча на турнире. В финале не играл, зато стал обладателем Кубка мира.

Энцо Фернандес (Аргентина) совсем не защитник, а наоборот. Но вот попал в этот список «самострельщиков». У него на турнире есть прекрасный забитый гол в ворота Мексики. Думается, и в финале он сыграет.

Нелишне будет всё-таки напомнить, что сборная Франции — единственный лидер на мировых чемпионатах как «выгодополучатель» от автоголов соперника. 5 голов в свои ворота забивали их соперники, в том числе и в предыдущем финале в Москве. Но в Катаре Франция идёт своим курсом, ничьей помощи не ждёт, забивает исключительно с игры и своими силами.

Не попал в ворота

Но есть и ещё один момент, также из аналогий прошлых лет.

Об этом я писал чуть раньше, по итогам четвертьфинала. Пробив мимо послематчевый пенальти против Нидерландов, Э.Фернандес попал в одну компанию с Мишелем Платини, Крисом Уоддлом, Роберто Баджо и Франко Барези, и ещё 7 игроков из 7 сборных, которые били мимо (или выше) ворот в сериях. Прошлый раз я написал, что никто из этих знаменитых футболистов так и не стал чемпионом мира.

Тут надо поправиться — не стал чемпионом мира именно в тот год, когда промахнулся с точки.

Франко Барези в 22 года был в составе сборной Италии на ЧМ -82 и стал обладателем трофея, не сыграв ни минуты. А промахивался при исполнении пенальти он через 12 лет, в финале ЧМ -94. И между прочим, Франко Барези единственный итальянец обладатель всех трёх комплектов наград Кубка мира (бронза в 1990 и серебро в 1994).

21-летний Энцо Фернандес вряд ли знает об этих исторических примерах. Его дело — играть. А трофеи придут.

Два лучших игрока или два лучших бомбардира?

Давненько такого не было — в финале сойдутся два лучших бомбардира чемпионата и оба кандидаты на звание Лучшего игрока турнира.

Правда в последнее время звание Лучшего игрока отдают проигравшим в финале (Оливер Кан, Зинедин Зидан, Месси, Модрич).

После полуфиналов ЧМ -2010 была аналогичная ситуация с бомбардирами — испанец Давид Вилья и голландец Уэсли Снейдер имели по 5 забитых голов каждый. Но в финале им отличится не удалось. Зато в матче за 3-е место ещё двое игроков сравнялись с ними по забитым, а главный бомбардирский приз достался немцу Томасу Мюллеру по дополнительным показателям. Ни Вилья, ни Снейдер звание Лучшего игрока не заработали, оно досталось уругвайцу Диего Форлану.

За звание лучшего игрока ЧМ -2022 можно не беспокоится — его выберут из участников финала. А вот лучшего бомбардира предсказать невозможно. А вдруг Хорватия с Марокко устроят голевую феерию? Всё возможно.

Но и в составе обоих финалистов есть игроки с 4 забитыми голами — это Оливье Жиру (36) и Хулиан Альварес (22). Они вполне могут пополнить свой лицевой счёт забитых именно в решающем матче.

Два капитана

В предстоящем финале два капитана — Месси и Уго Льорис — могут участвовать в 11-метровой дуэли. Для каждого из них это будет рекордный показатель.

То, что пенальти будет, можно и к гадалке не ходить. Франция в 6 матчах забила 13 голов и ни разу не била пенальти.

Аргентина же в 4 из 6 матчей била пенальти. Месси делает гениальные передачи на партнёров, с которых забиваются голы. А партнёры «зарабатывают» для него пенальти.

Месси пробивал уже 5 пенальти в матчах Кубка мира (не считая послематчевые серии). По этому показателю он догнал Харри Кейна, который был в лидерах менее 3 суток. Одновременно с Кейном лидером среди вратарей стал и Уго Льорис — у него также 5 пенальти в его ворота в матчах чемпионатов мира в игровое время.

Причём Льорис стал вторым вратарём в истории мундиалей, у которого интервал между крайними пенальти составил более 12 лет.

На ЧМ -2014 хорват Стипе Плетикоса пытался взять пенальти от Неймара в матче открытия турнира. А первый удар с пенальти на мундиале ему били в 2002 году мексиканцы (Куаутемок Бланко забил). Между теми двумя матчами 12 лет и 9 дней.

Уго Льорис первый удар с точки пытался отразить на ЧМ -2010 от той же Мексики, от того же К.Бланко. Последний (пока) пенальти в его ворота (а вернее — два) были 10 декабря 2022. Из-за сдвига турнира на зиму интервалы подросли, у Льориса между крайними пенальти прошло 12 лет 5 мес и 23 дня.

Уго Льорис стал пока единственным стражем ворот на мировых чемпионатах, кому было пробито 3 пенальти в двух матчах плей-офф, тем более в двух матчах подряд. Будут ли ещё?

Нужен прогресс

Судейство на ЧМ -2022 настолько не поддаётся логике, что арбитров просто жалко в этой ситуации. Их отобрали как лучших из лучших, положили им оклад в 70 тыс. долларов на время чемпионата, плюс нехилые бонусные за каждый проведённый матч в любом качестве по разнарядке. Но сказали: «Ребята, главные тут другие дядьки, будете делать как вам скажут». И арбитры, право, как марионетки на верёвочках: скажут прибавить время — прибавят, скажут не давать жёлтые — забывают их в раздевалке. Не свистеть против кого-то — видно тоже есть такая установка. Финал судя по всему будет судить европеец. Вряд ли Аргентина согласится на английского рефери, есть ещё польская бригада.