Повторение финала ЧМ-2018 – историческое достижение. Хорваты и Франция в шаге от матча-реванша

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вчера, 15:42

За всю историю ЧМ такие случаи единичны.

Сборные Хорватии и Франции замахнулись на повторение финала чемпионата мира в России четырехлетней давности. Обе команды уже вплотную подошли к личной встрече – на пути стоят лишь Аргентина с Марокко. Все определится в ближайшие два дня.

Историческое достижение

За все время существования чемпионата мира можно найти лишь один случай, когда команды на двух розыгрышах мундиаля подряд разыгрывали между собой чемпионский титул.

На мировом первенстве в 1986 году Аргентина на пути к решающему поединку прошла сборные Уругвая, Англии и Бельгии, а ФРГ прошла Марокко, Мексику и Францию. В финале победа досталась команде Диего Марадоны.

Через четыре года коллективы сошлись в борьбе за кубок снова. И на этот раз немцы смогли взять реванш, добыв минимальную победу. Позднее, в 2014 году команды пересеклись в решающем поединке в третий раз – это уже можно считать рекордом по количеству личных встреч на этом этапе. Кроме аргентинцев и «бундестим» только Бразилия и Италия дважды разыгрывали титул победителя ЧМ . Но было это с разницей в 24 года: в 70-м и 94-м.

Хорваты получили нового уверенного голкипера

«Шашечные» в полуфинале на втором ЧМ подряд. Но они по-прежнему в компании Франции и Аргентины имеют статус андердога. Все-таки по подбору игроков их соперники гораздо мощнее.

Хорватия такого результата добилась другим путем – свою роль и концепцию команда понимает и реализует на сто процентов. Они знают, что соревноваться с бразильцами, аргентинцами, англичанами в исполнительском мастерстве бессмысленно – надо найти весомый контраргумент. Для хорватов это феноменальная трудоспособность и характер. В арсенале лишь один прием – держаться до серии пенальти. И раз за разом он срабатывает.

Для качественной реализации задумки нужен добротный голкипер. Раньше ворота национальной команды защищал Даниел Субашич, теперь дорос до статуса основного Доминик Ливакович – и он крайне уверенно действует на 11-метровых, из семи ударов отразил целых четыре. А ведь это повторение рекорда мировых первенств.

В остальных линиях Златко Далич успел произвести частичную смену поколений. Тренер сохранил лидеров и разбавил их новыми футболистами. В паре центральных защитников с Ловреном на каждый матч выходит 20-летний Йошко Гвардиол. Основными на флангах стали Борна Соса и Йосип Юранович.

В центре остается вечно надежное трио Модрич-Ковачич-Брозович, а в группе атаки игровую практику начинают получать Влашич и Петкович.

Само собой, за уходом футболистов из центральной оси последует спад – к тому же объективный уровень Хорватии недотягивает до полуфиналов-финала ЧМ . Но сейчас со сменой исполнителей и сохранением лидеров «шашечные» явно не стали слабее своего образца 2018 года.

У лидеров сборной Франции – лучшие годы

Как и в случае с хорватами, сборная Франции сохраняет свой облик – за счет лидеров и главного тренера. Дидье Дешам скорее всего покинет свой пост после нынешнего мундиаля, но специалист заслужил достойных проводов – с ним «синие» стабильно доходят до решающих стадий.

Достойно похвалы и то, как он выстроил взаимоотношения в команде. У сборной очень много знаковых футболистов в группе атаки – и всех удалось размесить. Гризманн нашел себя в качестве «десятки». Он доставляет мяч в финальную треть и снабжает Мбаппе/Жиру передачами – в активе Антуана 3.4 ключевых передачи в среднем за матч (1 место в команде).

Оливье Жиру все-таки стал главным бомбардиром национальной команды, однако 36-летний француз активно освобождает пространство для Килиана Мбаппе – буквально сам способствует тому, чтобы его рекорд не продержался долго. Никто не перетягивает одеяло на себя, поэтому о внутренних конфликтах не может быть и речи.

Тчуамени и Рабьо – главная функция Дешама в опорной зоне. Конечно, с Погба и праймовым Канте французы стали бы вообще главным фаворитом турнира, но и с нынешним составом они вполне могут оказаться в финале. В обороне отрабатывает пара центрбеков Упамекано-Варан с Тео Эрнандесом и Жюлем Кунде на флангах.

Аргентина и Марокко – весомая преграда

Сложность матча против Аргентины для хорватов в том, что никогда не знаешь, сработает ли их козырь снова – все равно что раз за разом подбрасывать монету и видеть решку. Да, «шашечные» свою состоятельность в таком сценарии показывали не раз. Зато у аргентинцев больше рычагов давления. У бело-голубых все сводится к Месси – он сейчас в отличной форме, остается только освобождать его от прессинг-работы, позволять открываться в правом полуфланге, снабжать мячами и не допускать обрезов. Да и в пенальти подопечные Лионеля Скалони хороши – они так Нидерланды выбили.

В поединке французов и Марокко тоже не все так ясно. На бумаге фаворит и аутсайдер очевиден, но, как и Хорватия, марокканцы не раз нарушали этот сценарий – успели отправить домой сборные Испании и Португалии. Им нестрашно отдать мяч сопернику – вся их игра заточена на оборону. Главное, чтобы Софьян Амрабат продолжал выжигать центр поля, а фланг Хакими-Зиеша регулярно получал мяч. Для французов главное – не расслабляться и найти противоядие от сильнейшего опорника. Чемпионский менталитет в помощь.