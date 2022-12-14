Хорваты и датчане побеждали Дешама. Марокко будет намного сложнее

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14 декабря 2022, 09:00

У Франции четыре поражения в этом году.

9 разных соперников останавливали «трехцветных»

Матч против Англии, в котором французы защищались и совершали явные ошибки в защите, вряд ли понравился Дешаму. Счет открыли после неожиданного дальнего удара, когда главный форвард сместился в другую зону для игры в пас, а Тчуамени красиво попал. А вот на самой удобной позиции Мбаппе закрыли. Еще одно доказательство, что против французов можно играть. Поражение от Туниса не считается, но в Лиге наций, на Евро-2020 и в отборе к ЧМ у Дешама были результаты, выгодные Марокко.

Четвертое место Франции в рейтинге ФИФА тоже говорит, что теряли очки в копилку. Чемпионов мира обыгрывали датчане, причем дважды, и хорваты. Также сборные одноклубников — Модрича и австрийца Алабы, забирали очки у «трехцветных» после ничьих со счетом 1:1. Такой результат тоже устроит команду Реграги. Валид недавно учился, был участником виртуального семинара, на котором Артета разбирал свои тактические идеи. И хотя для обучения Реграги выбрал стиль «Арсенала», на самом деле создает филиал старого «Атлетико» на базе марокканской сборной.

Французы тоже выгибают футбольные сюжеты. В прошлом году Погба и компания нашли приключения на голову, когда позволили Сеферовичу и Гаврановичу сравнять счет на Евро-2020. Дальше была серия пенальти – Франция вылетела. Тот удар не помешал Дешаму выиграть Лигу наций, но в отборе к ЧМ перед этим были осечки. Украинцы и боснийцы не уступили чемпионам мира, подписали ничьи 1:1. У Франции такая структура игры, что мировая всегда является опцией. За два года девять разных сборных не проигрывали Дешаму. Не только гранды. Венгры и португальцы, украинцы и боснийцы, тунисцы, швейцарцы и австрийцы.

Датчане и хорваты обыгрывали Францию в Лиге наций, где Модрич занял первое место, а Мбаппе едва не вылетел во второй дивизион. Признавая, что в Катаре нет команды сильнее, чем у Дешама, не можем игнорировать, что у фаворита даже капитан и рекордсмен по матчам Льорис, не говоря о молодых игроках, вроде Упамекано, может запаниковать. Причем не обязательно против команды уровня Англии. С поляками Уго тоже пару раз нервничал.

155 отборов и перехватов совершили марокканцы

Они первые, но есть не менее важный успех. На втором месте не хорваты, аргентинцы, японцы, а команда Франции. Сборная Дешама, как и их нынешний соперник – пахари. Чемпионы мира поняли, почему проигрывали, перестали лениться при обороне. По перехватам почти нет разницы – 51 против 49, и это открытие. Если добавить процент владения мячом – у Марокко 31.6 % (меньше только у Коста-Рики), а у Франции целых 55.2 % (соседство с Бразилией), то получится, что у Дешама тоже филиал «Атлетико» по работе без мяча.

Франция намного меньше времени проводит без мяча, чем Марокко, то есть близость по отборам и перехватам показывает, что чемпионы мира еще агрессивнее. Дешам и Реграги отдают одни и те же приказы. Тчуамени и Рабьо сделали на двоих 15 перехватов, Упамекано и Варан играют рискованно, поднимаются высоко. Гризманн активно им всем помогает по всему полю, но хочется отдельно похвалить Рабьо. У Адриена и Упамекано были проблемы со здоровьем накануне полуфинала, и в первом случае это головная боль для Дешама, ведь хавбек стал ключевым.

Рабьо важен для опорной зоны. Только Адриен, сделавший 11 блоков, умело помогал Тчуамени. Порой Франции не хватает еще одного человека в центре. Хитрые соперники переключают внимание Орельена, освобождают зоны для пасов и дальних ударов. У Марокко вовсе не Зиеш создает самые опасные моменты, а левый латераль Аттият Аллах и Сабири. Также Амрабат и Буфаль — цепкие, а Унахи видит поле. Постараются – найдут бреши в защите Льориса.

87.5 % выстрелов сумел отразить голкипер Буну

Обрел уверенность, наигрался в основе «Севильи», которая дала вратарю повод поработать – у Яссина 3.5 сэйва в среднем за полный матч в Ла Лиге. На чемпионате мира цифры скромнее – 1.3 спасения, со Щесны и Ливаковичем по количеству сейвов марокканец тягаться не может. Но когда до полуфинала у вратаря 1 пропущенный мяч от своего же игрока, то 8 сейвов после 9 ударов по воротам являются блестящим результатом для Буну и всей обороны.

Мазрауи и Хакими – защитники грандов, Саисс вышел на личный пик, как и Амбарат в центре. Хотя дело не только в защите. Про сборную Марокко составляют неправильное мнение из-за кристаллической решетки игры – чаще без мяча, простые решения и немало брака. Но команда атакует, виден потенциал. С португальцами счет по ударам 9:12, а по точным выстрелам 3:3. Забили благодаря ошибке голкипера Кошты, но и Эн-Несири выпрыгнул невероятно высоко. Хотя этот нападающий не всегда на высоте в «Севилье», для всех марокканцев чемпионат в Катаре особенный.

Играют лучшие матчи в жизни как единая команда. Франция тоже в полном порядке, не только Мбаппе, Гризманна и вечного Жиру можно похвалить. Но раз Испания и Португалия обломали тактические зубы, пытаясь разгадать ребус Реграги, то Дешаму не стоит расслабляться. Франции повезло – намного жестче без мяча, чем предыдущие соперники Марокко. Но Буну может сыграть, как Шмейхель в Лиге наций. Амрабат постарается не отключать режим Модрича – Лука победил Мбаппе недавно. Добавят стандартов, ведь французы их побаиваются, и оригинальных решений, которые вынудят Варана и Упамекано ошибаться персонально, и не будет французам проще, чем с Англией.

Банальный сценарий легко нарисует ваше воображение – фаворит забивает быстрый гол после рывка Мбаппе, Марокко не переходит к продуктивным позиционным атакам, пропускает минимум еще один после перерыва. Но есть более утонченные и циничные варианты. По настрою и готовности Марокко не хуже Австрии, Украины и Швейцарии, которые не проигрывали сборной Франции в официальных поединках совсем недавно.