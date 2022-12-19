Символическая сборная ЧМ-2022. Великий Месси и невероятный Мбаппе в магическом составе

1671453711

вчера, 15:41

Чемпионы – одна сборная, а вот герои из разных команд.

Вратарь

Доминик Ливакович (Хорватия) – главный спасатель

Щесны, Буну и Мартинес – красавцы. Но Войцех рано вылетел. Яссин добавил помарок. А Эмилиано сам турнир провел не так активно, как рекордсмен ЧМ -2022 по сэйвам Ливакович. Нельзя вешать Доминику на совесть пенальти в полуфинале, по поводу этого эпизода жарко спорят арбитры ФИФА , а что бесспорно – голкипер вытащил 80.6 % ударов и сделав 24 сэйва. У Мартинеса всего 6 спасений за весь турнир. Ждал серии пенальти, а Доминик тащил и в игре, и в перестрелках.

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко) – король отборов

Хакими после матча за третье место накинулся на Инфантино, высказал претензии к судейству. Арбитраж не единственная причина, почему Франция и Хорватия переиграли Марокко, но такое отношение показывает, как Ашраф дрался за Марокко. Не выбрал не чужую ему Испанию, не ощущал себя своим. Зато теперь порадовал маму – провел целый ряд достойных матчей, стал лидером ЧМ по отборам. Своему брату Мбаппе в полуфинале разыграться тоже не дал.

Ромен Саисс (Марокко) – рывок к мечте

У Варана не было финала, которым защитник может гордиться. Кулибали и Маркиньос вылетели раньше. Хвалим Ловрена и Саисса. Но именно сборная Марокко долго шла с одним автоголом. Затем были ошибки, но не лично Саисса. Против Франции Ромена пришлось заменить, что сказалось. Зато против Бельгии, Хорватии (в группе) и Испании сыграл роскошно. Классический герой ЧМ – лучший турнир в его карьере.

Йошко Гвардиол (Хорватия) – лучший из молодых

Уступил Месси, но человек в маске был хорош. Двадцатилетний футболист запомнит турнир на всю жизнь. Именно его гол принес Хорватии «бронзу». И в полуфинал попали, в том числе, благодаря Йошко. Вспомните его игру против Лукаку. Бельгия могла прекратить сказку команды Далича еще на групповом этапе. За Гвардиола говорят действия без мяча и классные передачи. Похоже, это будущий защитник «Манчестер Сити».

Тео Эрнандес (Франция) – джокер турнира

Достойно заменил брата. Тео делал, что умеет – лучше атаковал, чем оборонялся. Но успехи Мбаппе отчасти завязаны на умении Эрнандеса уводить оппонентов за собой. Точно сыграл в финале не лучше коллег по обороне, у Франции все из четверки «посыпались». Но здесь сборная не одного матча, а целого турнира. Если искать левого защитника, которого можно смело хвалить за футбол мирового класса, то это именно Эрнандес.

Полузащитники

Софьян Амрабат (Марокко) – путевка в будущее

Был настолько хорош, что Дешам приставил к нему Жиру в полуфинале. У Марокко многие смотрелись классно, например, Унахи. Хавбеки Беллингем и Фернандеш тоже красавцы, но Амрабат зашел дальше. Поскольку Софьяну всего 26 лет, то его ждёт большой трансфер. А пока отмечаем, что полузащитник собирал отборы, перехваты, старался редко нарушать правила и аккуратно работать с мячом. Амрабат порадовал старшего брата Нордина и Марокко.

Энцо Фернандес (Аргентина) – прорыв турнира

Де Пауль, МакАллистер и Фернандес внесли вклад в титул. Хвалим Брозовича и Каземиро, отмечаем Тчуамени, у которого похожая судьба, как у Энцо – недавно в основе Франции, как и Фернандес рядом с Месси. Можно легко оспорить приз Энцо как лучшему молодому игроку турнира – в ФИФА лениво выбрали парня из финала. Но молодой хавбек пахал, хвалим его по делу. До финала выбрали бы в опорную зону Тчуамени, а после выиграл Энцо.

Лука Модрич (Хорватия) – лучший ветеран

Без этого футболиста хорваты не вышли бы в полуфиналы ЧМ дважды подряд. Кто недооценивает таких ребят, как хорват или Ди Мария – не посмотрел достаточно футбола, чтобы выработать вкус. Модрич теперь среди легенд ЧМ , а на катарском турнире только Роналду и Тиаго Силва были старше. Лука во всем прекрасен, от отборов до ударов, от разрезающих передач до навесов. Идеальный полузащитник, хладнокровный и мудрый.

Антуан Гризманн (Франция) – диспетчер мечты

Жаль, что Гризманна не хватило на финал. Впрочем, умел бы он играть стабильно на протяжении десяти лет, то то прервал бы серию Роналду и Месси с «Золотыми мячами» раньше. В Катаре Гризманн сделал все, что мог. На его счету два десятка умных передач, отрабатывал в защите, чего Мбаппе часто не делал. Гризманн – мастер крупных турниров. Приносил пользу четыре года назад, а сейчас соединил функции Десайи, Канте и Зидана.

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина) – шейх турнира

Сказка для капитана Аргентины, словно по сценарию. Первым забил во всех фазах турнира, на групповом этапе и в каждом из поединков плей-офф. Его дубль спас Аргентину от странного поражения в финале. Когда смертельно устали, то именно Лионель выбрал позицию. Месси получил «Золотой мяч ЧМ », который сразу отобрал самый бойкий средний сын. Теперь у аргентинца полный комплект наград со сборной, великий без оговорок.

Килиан Мбаппе (Франция) – надежда футбола

Финал грандиозным сделал именно Килиан. Отыгрался. Напарники дрогнули, Аргентина была лучше до первого мяча француза. Впрочем, Килиан порадовал не только в финале и с поляками. Лучший снайпер турнира, второй в истории после Херста с хет-триком в финале. Наследник Пеле, не столько Месси и Роналду. Новые большие кубки Мбаппе еще возьмет, ему 20 декабря исполнился всего 24. Может играть до ЧМ -2034, если захочет.

Главный тренер

Валид Реграги (Марокко) – лев турнира

Скалони подарил Аргентине уверенность – победили Бразилию, Италию и Францию в финалах, но тренер испортил концовки против Саудовской Аравии, Австралии, Нидерландов и Франции. К самим матчам классно готовится, по ходу игр был хуже. Так что выбираем не Скалони. Далич и Дешам – опытные, но их команды мощнее. Реграги первым завел африканскую сборную в полуфинал. Марокко показал себя и в обороне, и в атаке – могли озадачить Францию, пока разница была в один мяч. «Атласские львы» — тренерский коллектив, хотя и работают с Реграги недолго. Не представляем, чтобы другой наставник на кубке так искренне верил в средних по меркам фаворитов, но симпатичных футболистов, убедил их сыграть настолько роскошно.