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Символическая сборная ЧМ-2022. Великий Месси и невероятный Мбаппе в магическом составе

вчера, 15:41
Лука Модрич
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий

Чемпионы – одна сборная, а вот герои из разных команд.

Вратарь

Доминик Ливакович (Хорватия) – главный спасатель

Щесны, Буну и Мартинес – красавцы. Но Войцех рано вылетел. Яссин добавил помарок. А Эмилиано сам турнир провел не так активно, как рекордсмен ЧМ-2022 по сэйвам Ливакович. Нельзя вешать Доминику на совесть пенальти в полуфинале, по поводу этого эпизода жарко спорят арбитры ФИФА, а что бесспорно – голкипер вытащил 80.6 % ударов и сделав 24 сэйва. У Мартинеса всего 6 спасений за весь турнир. Ждал серии пенальти, а Доминик тащил и в игре, и в перестрелках.

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко) – король отборов

Хакими после матча за третье место накинулся на Инфантино, высказал претензии к судейству. Арбитраж не единственная причина, почему Франция и Хорватия переиграли Марокко, но такое отношение показывает, как Ашраф дрался за Марокко. Не выбрал не чужую ему Испанию, не ощущал себя своим. Зато теперь порадовал маму – провел целый ряд достойных матчей, стал лидером ЧМ по отборам. Своему брату Мбаппе в полуфинале разыграться тоже не дал.

Ромен Саисс (Марокко) – рывок к мечте

У Варана не было финала, которым защитник может гордиться. Кулибали и Маркиньос вылетели раньше. Хвалим Ловрена и Саисса. Но именно сборная Марокко долго шла с одним автоголом. Затем были ошибки, но не лично Саисса. Против Франции Ромена пришлось заменить, что сказалось. Зато против Бельгии, Хорватии (в группе) и Испании сыграл роскошно. Классический герой ЧМ – лучший турнир в его карьере.

Йошко Гвардиол (Хорватия) – лучший из молодых

Уступил Месси, но человек в маске был хорош. Двадцатилетний футболист запомнит турнир на всю жизнь. Именно его гол принес Хорватии «бронзу». И в полуфинал попали, в том числе, благодаря Йошко. Вспомните его игру против Лукаку. Бельгия могла прекратить сказку команды Далича еще на групповом этапе. За Гвардиола говорят действия без мяча и классные передачи. Похоже, это будущий защитник «Манчестер Сити».

Тео Эрнандес (Франция) – джокер турнира

Достойно заменил брата. Тео делал, что умеет – лучше атаковал, чем оборонялся. Но успехи Мбаппе отчасти завязаны на умении Эрнандеса уводить оппонентов за собой. Точно сыграл в финале не лучше коллег по обороне, у Франции все из четверки «посыпались». Но здесь сборная не одного матча, а целого турнира. Если искать левого защитника, которого можно смело хвалить за футбол мирового класса, то это именно Эрнандес.

Полузащитники

Софьян Амрабат (Марокко) – путевка в будущее

Был настолько хорош, что Дешам приставил к нему Жиру в полуфинале. У Марокко многие смотрелись классно, например, Унахи. Хавбеки Беллингем и Фернандеш тоже красавцы, но Амрабат зашел дальше. Поскольку Софьяну всего 26 лет, то его ждёт большой трансфер. А пока отмечаем, что полузащитник собирал отборы, перехваты, старался редко нарушать правила и аккуратно работать с мячом. Амрабат порадовал старшего брата Нордина и Марокко.

Энцо Фернандес (Аргентина) – прорыв турнира

Де Пауль, МакАллистер и Фернандес внесли вклад в титул. Хвалим Брозовича и Каземиро, отмечаем Тчуамени, у которого похожая судьба, как у Энцо – недавно в основе Франции, как и Фернандес рядом с Месси. Можно легко оспорить приз Энцо как лучшему молодому игроку турнира – в ФИФА лениво выбрали парня из финала. Но молодой хавбек пахал, хвалим его по делу. До финала выбрали бы в опорную зону Тчуамени, а после выиграл Энцо.

Лука Модрич (Хорватия) – лучший ветеран

Без этого футболиста хорваты не вышли бы в полуфиналы ЧМ дважды подряд. Кто недооценивает таких ребят, как хорват или Ди Мария – не посмотрел достаточно футбола, чтобы выработать вкус. Модрич теперь среди легенд ЧМ, а на катарском турнире только Роналду и Тиаго Силва были старше. Лука во всем прекрасен, от отборов до ударов, от разрезающих передач до навесов. Идеальный полузащитник, хладнокровный и мудрый.

Антуан Гризманн (Франция) – диспетчер мечты

Жаль, что Гризманна не хватило на финал. Впрочем, умел бы он играть стабильно на протяжении десяти лет, то то прервал бы серию Роналду и Месси с «Золотыми мячами» раньше. В Катаре Гризманн сделал все, что мог. На его счету два десятка умных передач, отрабатывал в защите, чего Мбаппе часто не делал. Гризманн – мастер крупных турниров. Приносил пользу четыре года назад, а сейчас соединил функции Десайи, Канте и Зидана.

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина) – шейх турнира

Сказка для капитана Аргентины, словно по сценарию. Первым забил во всех фазах турнира, на групповом этапе и в каждом из поединков плей-офф. Его дубль спас Аргентину от странного поражения в финале. Когда смертельно устали, то именно Лионель выбрал позицию. Месси получил «Золотой мяч ЧМ», который сразу отобрал самый бойкий средний сын. Теперь у аргентинца полный комплект наград со сборной, великий без оговорок.

Килиан Мбаппе (Франция) – надежда футбола

Финал грандиозным сделал именно Килиан. Отыгрался. Напарники дрогнули, Аргентина была лучше до первого мяча француза. Впрочем, Килиан порадовал не только в финале и с поляками. Лучший снайпер турнира, второй в истории после Херста с хет-триком в финале. Наследник Пеле, не столько Месси и Роналду. Новые большие кубки Мбаппе еще возьмет, ему 20 декабря исполнился всего 24. Может играть до ЧМ-2034, если захочет.

Главный тренер

Валид Реграги (Марокко) – лев турнира

Скалони подарил Аргентине уверенность – победили Бразилию, Италию и Францию в финалах, но тренер испортил концовки против Саудовской Аравии, Австралии, Нидерландов и Франции. К самим матчам классно готовится, по ходу игр был хуже. Так что выбираем не Скалони. Далич и Дешам – опытные, но их команды мощнее. Реграги первым завел африканскую сборную в полуфинал. Марокко показал себя и в обороне, и в атаке – могли озадачить Францию, пока разница была в один мяч. «Атласские львы» — тренерский коллектив, хотя и работают с Реграги недолго. Не представляем, чтобы другой наставник на кубке так искренне верил в средних по меркам фаворитов, но симпатичных футболистов, убедил их сыграть настолько роскошно.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
вчера в 21:56
Ливакович очень хорош!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:03
Друг, спасибо, постараюсь. Но у меня кумиры другие: Черенков, Цымбаларь.
А Ррн выше гнома, это факт
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:54
Успокойся, друг. Месси на две головы выше твоего кумира
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:04
Интересный выбор, но я бы еще поставил Вегхорста, возможно Гакпо или Фюлькруга
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:30
Гол Австралии целиком и полностью был заслугой бьющего игрока, не стал бы винить парня.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 18:28
Центра в этом матче не было ни у одной из команд, было классическое бей беги, а вот лучшая барса всегда была про центр поля, про Хави, Иньесту, Бускетса. С барсой сравнил бы по судейству.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:25
А сколько игроков обвёл Великий игрок на чемпионате?
А сколько волевых побед добыл для Аргентины Великий игрок на турнире?
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:05
Финальная игра Аргентины изящная и хладнокровная, пасы вразрез, мяч постоянно проталкивают вперёд, защита, центр и нападение стало единым целым, как Барса в лучшие времена.
Ну а Франция была Реалом.
И как всегда победа за лучшими!
Союзник противников
Союзник противников ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:49
Тогда и Саудовская Аравия показала чемпиону мира Аргентине их место.А жизнь показала место Хорватии-третье.ПРо других "показывальщиков" и говорить смешно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 17:35
Всё понятно - левацкие взгляды автора - навязывает нам Марокко как что-то из ряда вон. А Хорватия указала им на место
arsenVS
arsenVS
вчера в 16:54
Месси , Мбаппе , Модрич да , остальные скорее нет чем да. Вратарь однозначно Мартинес потому что зачастую один сейв важнее десятка спасений . И вообще именно он придавал аргентинской обороне уверенности . Центральные защитники Аргентины сыграли турнир круче чем Гвардиол . Ну в общем символические сборные это всегда вкусовщина.
DXTK
DXTK
вчера в 16:49
Энцо Фернандес вроде забил автогол в игре с австралией, по этому есть сомнения на счет его кандидатуры или кого-то из марокко убрать, а вот Хулиан Альварес как мне кажется достоин быть в сборной напротив Мбаппе...., а Месси как раз перевести в полузащиту или выставить трехнапов.......
myst5
myst5
вчера в 16:22
Какая то сборная четвертьфинала . А не сборная чемпионата мира .
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:59
Мартинес-спасение в конце игры и кубок отправляется в Аргентину.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 15:47
Если уже речь о героях, тут должен быть вратарь Аргентины и его самое крутое спасение на турнире в самой концовке
Гость
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