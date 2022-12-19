Портал WhoScored опубликовал символическую сборную ЧМ-2022

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную игроков чемпионата мира 2022 года.
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Тиаго Силва (Бразилия), Харри Магуайр (Англия), Тео Эрнандес (Франция).
Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Каземиро (Бразилия), Бруну Фернандеш (Португалия).
Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина).
Ливакович конечно тоже сильно провел турнир, но я бы поставил в раму Бону
С позицией Хакими согласен, а вот вместо Т.Сильвы поставил бы Конате (считаю его вчера очень сильно нехватило французам), с Магуайером как не странно тоже можно согласиться, интересно что Саутгейт с ним делает, но в сборной это совершенно другой игрок нежели в МЮ! Тео также был хорош, правда Сака его просто съел !
В центр поля поставил бы Амрабата и Беллингема, по флангам Сака и Гакпо.
На острие Мбаппе и Месси. Как-то так.
Ливакович конечно тоже сильно провел турнир, но я бы поставил в раму Бону
С позицией Хакими согласен, а вот вместо Т.Сильвы поставил бы Конате (считаю его вчера очень сильно нехватило французам), с Магуайером как не странно тоже можно согласиться, интересно что Саутгейт с ним делает, но в сборной это совершенно другой игрок нежели в МЮ! Тео также был хорош, правда Сака его просто съел !
В центр поля поставил бы Амрабата и Беллингема, по флангам Сака и Гакпо.
На острие Мбаппе и Месси. Как-то так.