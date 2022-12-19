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Портал WhoScored опубликовал символическую сборную ЧМ-2022

вчера, 19:44

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную игроков чемпионата мира 2022 года.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Тиаго Силва (Бразилия), Харри Магуайр (Англия), Тео Эрнандес (Франция).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Каземиро (Бразилия), Бруну Фернандеш (Португалия).

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина).

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Все комментарии
minai
minai ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Да это просто несправедливо ! Опять фифа вводит свои поганые санкции. Только так они и могут остановить наших парней.
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:38
А где наши звезды ?
Где Дзюба и Кокорин ?
dok66
dok66
вчера в 22:27
Имеет право на жизнь этот рейтинг . Но может быть и много других .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:54
Не хватает Канчельскиса, Юрана, Мостового и Шалимова а в остальном согласен
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 20:42
В защите и в полузащите нет Хорватов,Мароканцев, Аргентинцев и Французов, хотя последние да. Адекватный портал!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:35, ред.
Ну, можно и поспорить, и тактику поменять на 4-4-2.

Ливакович конечно тоже сильно провел турнир, но я бы поставил в раму Бону

С позицией Хакими согласен, а вот вместо Т.Сильвы поставил бы Конате (считаю его вчера очень сильно нехватило французам), с Магуайером как не странно тоже можно согласиться, интересно что Саутгейт с ним делает, но в сборной это совершенно другой игрок нежели в МЮ! Тео также был хорош, правда Сака его просто съел !

В центр поля поставил бы Амрабата и Беллингема, по флангам Сака и Гакпо.

На острие Мбаппе и Месси. Как-то так.
myst5
myst5
вчера в 20:34
Отличная сборная эта версия самая адекватная
adrianes
adrianes
вчера в 20:20
В большинстве версий на месте вратаря Ливакович,вероятно за матч против Бразилии.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:11
Портал-мортал всех забодал.
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
Достаточно тёмная сборная.
d1metras
d1metras
вчера в 19:59
Ну вратарь явно лишний!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:53
Кроме Месси и Мбаппе там все лишние. Особенно позиция вратаря.
Алекс37153715
Алекс37153715
вчера в 19:49
Как круто! В сборной игроки, которые даже не попали в полуфинал! Сюр какой-то, господа!
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